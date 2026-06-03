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Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo
El actor y productor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo confirmó que recientemente estuvo hospitalizado, aunque aclaró que su estado de salud no reviste gravedad.
La declaración surge después de que en redes sociales circularan versiones falsas sobre su presunto fallecimiento. Ante la difusión de estos rumores, el artista decidió pronunciarse para explicar que fue ingresado a un centro médico debido a complicaciones relacionadas con problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.
Ortiz de Pinedo aseguró que se encuentra estable y bajo la atención de especialistas, recibiendo el tratamiento médico correspondiente.
Asimismo, agradeció las muestras de apoyo, cariño y preocupación expresadas por sus seguidores, y exhortó a la población a no dar credibilidad a información no confirmada difundida en plataformas digitales.
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Conoce la nueva fecha de Rawayana en El Salvador
La productora Producciones Roma informó este martes que el concierto de la banda venezolana Rawayana en El Salvador fue reprogramado para el próximo 18 de junio. El evento se mantendrá en el Complejo Deportivo Estadio Cuscatlán, en San Salvador.
Inicialmente, la presentación estaba prevista para el 19 de junio, pero la organización anunció que el espectáculo se adelantará un día debido a razones logísticas.
A través de un comunicado, la productora indicó que el concierto correspondiente a la gira «¿Dónde Es El After? World Tour» se llevará a cabo el jueves 18 de junio y confirmó que todos los boletos adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos para el nuevo día, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Rawayana regresará al país como parte de su gira mundial. La agrupación venezolana cuenta con cinco álbumes de estudio y ha colaborado con artistas como Danny Ocean, Natalia Lafourcade, Bomba Estéreo, Los Amigos Invisibles, Monsieur Periné, Parcels y Juanes.
Además, la banda ha participado en festivales internacionales como Coachella y Lollapalooza, y ha sido reconocida con dos Latin Grammy y un Grammy.
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VIDEO | Shakira comparte baile con Ghetto Kids y destaca el impacto social del arte infantil
La cantante colombiana Shakira compartió en sus redes sociales un video en el que aparece bailando junto a los integrantes de Ghetto Kids, un grupo infantil de danza originario de Uganda que ha alcanzado notoriedad internacional a través de plataformas digitales.
En la grabación, la artista y los niños realizan la coreografía de “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El video muestra a los participantes ejecutando el reto de baile con una puesta en escena caracterizada por vestimenta colorida y una dinámica energética.
La publicación obtuvo millones de reproducciones y generó reacciones positivas entre seguidores de la cantante, quienes destacaron su cercanía con iniciativas de carácter social.
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Ghetto Kids es una fundación que utiliza el arte y la danza como herramientas para apoyar a niños en situación de calle o de pobreza extrema en Uganda. Tras la viralización de una de sus coreografías, Shakira anunció que invitó al grupo a participar junto a ella en el espectáculo de medio tiempo de la final mundialista prevista para el próximo 19 de julio en Nueva York.
La intérprete señaló que esta edición busca dejar un legado para niños que carecen de visibilidad, destacando el enfoque multicultural e inclusivo del evento. La colaboración forma parte de las actividades vinculadas a la próxima Copa del Mundo y refuerza el apoyo de la artista a proyectos con impacto social.
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Bad Bunny desata la euforia en Madrid con el inicio de su residencia
El cantante puertorriqueño Bad Bunny inició este fin de semana su esperada residencia de diez conciertos en Madrid, reuniendo a más de 64 mil personas en el estadio Metropolitano. El artista regresó a España después de varios años de ausencia y ofreció un espectáculo de casi tres horas cargado de música, baile y referencias a sus raíces puertorriqueñas.
Durante la presentación, Bad Bunny interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos «Callaíta», «Ojitos Lindos», «Dákiti», «Tití Me Preguntó» y «Baile Inolvidable», mientras miles de asistentes coreaban cada canción. El show también contó con músicos e instrumentos tradicionales que resaltaron la cultura caribeña.
Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición sorpresa de Myke Towers, quien se unió al escenario para interpretar «Adivino». Con esta primera presentación, Bad Bunny dio inicio a una residencia que espera reunir a unas 640 mil personas y que ya es considerada uno de los eventos musicales más importantes del año en España.