Conoce la nueva fecha de Rawayana en El Salvador

La cantante colombiana Shakira compartió en sus redes sociales un video en el que aparece bailando junto a los integrantes de Ghetto Kids, un grupo infantil de danza originario de Uganda que ha alcanzado notoriedad internacional a través de plataformas digitales.

En la grabación, la artista y los niños realizan la coreografía de “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El video muestra a los participantes ejecutando el reto de baile con una puesta en escena caracterizada por vestimenta colorida y una dinámica energética.

La publicación obtuvo millones de reproducciones y generó reacciones positivas entre seguidores de la cantante, quienes destacaron su cercanía con iniciativas de carácter social.

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Ghetto Kids es una fundación que utiliza el arte y la danza como herramientas para apoyar a niños en situación de calle o de pobreza extrema en Uganda. Tras la viralización de una de sus coreografías, Shakira anunció que invitó al grupo a participar junto a ella en el espectáculo de medio tiempo de la final mundialista prevista para el próximo 19 de julio en Nueva York.

La intérprete señaló que esta edición busca dejar un legado para niños que carecen de visibilidad, destacando el enfoque multicultural e inclusivo del evento. La colaboración forma parte de las actividades vinculadas a la próxima Copa del Mundo y refuerza el apoyo de la artista a proyectos con impacto social.

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