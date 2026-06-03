FIFA apuesta por la inteligencia artificial y las recreaciones 3D para el Mundial 2026

La FIFA presentó las principales innovaciones tecnológicas que implementará durante la Copa Mundial de 2026, un torneo que servirá como escenario para poner a prueba nuevas herramientas digitales orientadas a mejorar las decisiones arbitrales y ampliar el acceso a tecnología avanzada para equipos y aficionados.

Entre las novedades destaca una versión actualizada del sistema de fuera de juego semiautomatizado, que permitirá a los árbitros asistentes recibir alertas en tiempo real sobre posiciones adelantadas. Para ello, se utilizarán datos captados por 15 cámaras instaladas en cada uno de los 16 estadios y por el balón inteligente Trionda, desarrollado por Adidas, que incorporará un sensor capaz de registrar posición, giro e impactos 500 veces por segundo.

Según explicó Johannes Holzmüller, director de Innovación de la FIFA, el margen de detección para las alertas de fuera de juego se ha reducido significativamente en los últimos años, permitiendo una mayor precisión en las decisiones arbitrales.

Otra de las innovaciones será el escaneo digital de los 1.248 futbolistas convocados al torneo. A partir de esos datos, se crearán modelos tridimensionales con precisión milimétrica que permitirán recrear digitalmente partidos completos y analizar jugadas desde distintos ángulos.

De acuerdo con Arthur Hu, vicepresidente sénior de Lenovo, socio tecnológico oficial de la FIFA, esta tecnología facilitará el monitoreo de movimientos de los jugadores y ayudará a recrear acciones polémicas para mejorar la comprensión de determinadas decisiones arbitrales.

La infraestructura tecnológica también dará soporte a Football AI Pro, una plataforma basada en inteligencia artificial generativa que ofrecerá análisis tácticos, informes estadísticos, resúmenes de partidos y asistencia técnica para las selecciones participantes. La herramienta estará disponible en varios idiomas y podrá utilizarse antes y después de los encuentros, aunque no durante los partidos.

La FIFA señaló que uno de los objetivos de esta iniciativa es reducir las diferencias tecnológicas entre federaciones con distintos niveles de recursos y facilitar el acceso a herramientas avanzadas de análisis.

Además, el torneo estrenará una versión mejorada de la cámara corporal utilizada por los árbitros, denominada “Referee View”, que incorporará un sistema de estabilización para reducir las vibraciones de las imágenes. Asimismo, las transmisiones oficiales incluirán recreaciones tridimensionales de jugadas y repeticiones desde diferentes perspectivas, incluyendo la visión del portero o del árbitro.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos y será la primera edición del torneo con la participación de 48 selecciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...