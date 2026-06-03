Internacionales
Ejército de EE. UU. afirma que repelió ataques con misiles iraníes en el Golfo
Las fuerzas militares de Estados Unidos informaron este martes que repelieron varios ataques atribuidos a Irán en la región del Golfo, donde interceptaron misiles dirigidos contra Baréin y derribaron drones que, según el mando estadounidense para Oriente Medio, tenían como objetivo embarcaciones civiles.
De acuerdo con un comunicado difundido en la red social X, el mando militar estadounidense señaló que Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, aunque aseguró que ninguno alcanzó sus objetivos. Asimismo, indicó que no se reportaron militares estadounidenses heridos durante los incidentes.
La institución militar detalló que dos misiles iraníes disparados hacia Kuwait cayeron antes de llegar a territorio kuwaití o se desintegraron durante el vuelo. Además, afirmó que tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos y de Baréin.
Previamente, las fuerzas estadounidenses informaron que derribaron tres drones que, según indicaron, fueron lanzados por Irán contra embarcaciones civiles que navegaban en aguas de la región.
En respuesta a estos hechos, el mando militar estadounidense para Oriente Medio aseguró haber realizado ataques en legítima defensa contra objetivos terrestres ubicados en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.
Por su parte, Kuwait informó que interceptó lo que describió como ataques hostiles con drones y misiles.
Internacionales
México logra reducir casos de dengue y avanza en tecnología para la salud
Durante su participación en la habitual rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la cartera sanitaria indicó que en esa etapa se contabilizaron 2.136 casos de dengue, de los cuales 1.140 presentan signos de alarma, y se reportaron cuatro defunciones asociadas a esa enfermedad.
«Tuvimos en el periodo de 2024 y 2025 un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante y eso ha sido a través de una serie de medidas preventivas», aseguró.
Kershenobich destacó que la actual administración se planteó como meta reducir en un 50 por ciento los casos de dengue, zika y chikunguña para el año 2030.
El ministro atribuyó la reducción de contagios a la campaña educativa basada en los «cinco pasos para un hogar sin mosquitos», y al uso innovador, para infectar mosquitos, de la bacteria Wolbachia, que inactiva el virus del dengue.
Esa estrategia comenzó en los estados de Yucatán (sureste) y Baja California Sur (norte), lo que abre la posibilidad de erradicar la enfermedad.
«El mejor ejemplo es Yucatán, que hasta el momento tiene solamente nueve casos de dengue. Y con esa estrategia estamos avanzando para tener nuevos laboratorios de mosquitos con Wolbachia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco», explicó el secretario.
En paralelo, el Gobierno trabaja en colaboración con Japón y Brasil para desarrollar vacunas contra el dengue, lo que refuerza los esfuerzos tecnológicos y científicos en materia de salud pública.
Internacionales
30 capturados por disturbios en Roatán
Una batalla campal se vivió la noche del domingo en el barrio Los Fuertes y la zona de Monte Placentero, en la turística isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras. Esto luego de que personas que protagonizaban desórdenes públicos se resistieran a los llamados de atención de las autoridades y comenzaran a agredir a los agentes del orden.
Según medios locales, la Policía fue alertada sobre disturbios en el sector; asimismo, se registró un incendio en la zona. De esta manera, los agentes se movilizaron al lugar para restablecer el orden, pero fueron recibidos por alborotadores, algunos presuntamente bajo los efectos del alcohol, que comenzaron a resistirse a la autoridad y a enfrentarse con los uniformados.
En videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres agrediendo a los policías con objetos contundentes. Los agentes eran superados en número por los involucrados en los disturbios.
Un oficial que brindó declaraciones en el lugar de los hechos, sin identificarse, aseguró que dos policías resultaron heridos: uno sufrió golpes en la cabeza con una botella de vidrio y otro presentó múltiples lesiones.
Por otra parte, el comisionado Lisandro Muñoz expuso en un programa de televisión local que las 30 personas detenidas por el altercado enfrentarán a la justicia por alteración del orden público, entre otros delitos.
Internacionales
Muere líder indígena encarcelado por el gobierno de Ortega en Nicaragua
El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, fue sepultado de forma exprés en Managua la noche del domingo, informó la prensa oficialista.
El líder murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención.
Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un «preso de conciencia» de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia cristiana y amigos «acompañaron el sepelio» de Rivera «elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida», informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X.
El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.
Según un comunicado del ministerio de Salud, Rivera sufría un «deterioro físico y neurológico» como «consecuencia de una bacteria generada por el virus de la COVID-19».
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las «tradiciones» del pueblo miskitu.
También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.
El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples enfermedades, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial y demacrado, y la víspera reconoció que su condición era «crítica».
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar «profundamente preocupado» por la muerte de Rivera «bajo custodia del Estado», por lo que demandó una «investigación inmediata, independiente y transparente» y la liberación de «todos los presos políticos».
De la ONU a prisión
Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.
Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.
Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.
Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al regresar se le impidió el ingreso al país, pero luego entró clandestinamente.
En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del «riesgo» y que lo hacía por «amor» a su «tierra» y a su «pueblo».
Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.
Un centenar de desaparecidos
Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas «desparecidas forzadamente».
«Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles», afirmaron los juristas.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) sostuvo que «ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn».
Estados Unidos exigió el pasado viernes su liberación «incondicional» y tildó de «abominable» la «represión, violencia e inhumanidad» de la «dictadura» de Ortega y Murillo.
Rivera integró la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los «contras» en la década de 1980.
También fue líder de la milicia indígena Misurasata. Tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.