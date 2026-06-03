Lluvias, tormentas y ambiente cálido para este miércoles

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante las diferentes horas del día en varios puntos del país, con presencia de lluvias puntuales y dispersas, principalmente en zonas montañosas y cordilleras volcánicas.

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado en la cordillera volcánica del centro y oriente, con algunas lluvias puntuales durante ese período. En horas de la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la cadena montañosa norte, con mayor énfasis en la zona occidental. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y lluvias en la zona occidental, además de precipitaciones puntuales en la zona central y oriental.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, mientras que el viento variará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas o brisas que podrían alcanzar los 35 km/h. El ambiente será muy cálido durante el día, y fresco en horas de la noche y la madrugada.

Estas condiciones atmosféricas están asociadas al flujo acelerado del este y al acercamiento de una nueva onda tropical hacia Centroamérica, la cual interactuará con la Zona de Convergencia Intertropical, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas en el país.

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