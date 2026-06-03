Nacionales
Lluvias, tormentas y ambiente cálido para este miércoles
El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante las diferentes horas del día en varios puntos del país, con presencia de lluvias puntuales y dispersas, principalmente en zonas montañosas y cordilleras volcánicas.
Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado en la cordillera volcánica del centro y oriente, con algunas lluvias puntuales durante ese período. En horas de la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la cadena montañosa norte, con mayor énfasis en la zona occidental. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y lluvias en la zona occidental, además de precipitaciones puntuales en la zona central y oriental.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, mientras que el viento variará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas o brisas que podrían alcanzar los 35 km/h. El ambiente será muy cálido durante el día, y fresco en horas de la noche y la madrugada.
Estas condiciones atmosféricas están asociadas al flujo acelerado del este y al acercamiento de una nueva onda tropical hacia Centroamérica, la cual interactuará con la Zona de Convergencia Intertropical, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas en el país.
Nacionales
Rescatan a cocodrilo que deambulaba por una comunidad de San Juan Opico
Un cocodrilo joven fue rescatado por habitantes de la colonia Los Palmitos, en el municipio de San Juan Opico, La Libertad Centro, luego de ser observado desplazándose por una de las calles de la comunidad durante horas de la noche.
Según los reportes, los vecinos actuaron de manera oportuna al retener al reptil en condiciones seguras y notificar a las autoridades competentes, con el propósito de evitar riesgos tanto para la población como para el animal.
Posteriormente, el ejemplar fue entregado a personal de la División de Medio Ambiente, que realizó una evaluación para determinar su estado de salud y proceder con su liberación en un hábitat adecuado.
Nacionales
CAM interviene comunidades de San Salvador para retirar vehículos abandonados
La Alcaldía de San Salvador informó que agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en la Zona 6 de la capital con el objetivo de identificar y notificar a propietarios de vehículos en estado de abandono.
Las intervenciones se llevaron a cabo en las comunidades San Juan Bosco, La Naval e Independencia, así como en el Complejo Habitacional Los Cocodrilos, donde se detectaron automotores que permanecían en la vía pública.
De acuerdo con la municipalidad, estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, una estrategia orientada a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de la convivencia ciudadana.
Las autoridades señalaron que el retiro de vehículos abandonados contribuye a disminuir focos de contaminación, mejorar la seguridad vial y reforzar el ordenamiento urbano en la capital.
Nacionales
Así fue la única visita que realizó Salvador Sánchez Cerén al Hospital Rosales durante su mandato
Durante su administración, el expresidente Salvador Sánchez Cerén realizó una única visita al Hospital Rosales, considerado uno de los principales centros asistenciales del país. En esa ocasión, recorrió las instalaciones y anunció la construcción de un nuevo hospital que sustituiría la infraestructura existente.
El proyecto fue presentado como una de las principales iniciativas para fortalecer la red hospitalaria nacional y mejorar la atención de los pacientes. Sin embargo, la obra no fue ejecutada durante el período de gobierno del entonces mandatario.
Con el paso de los años, la modernización del Hospital Rosales continuó siendo una de las principales necesidades en materia de salud pública, debido a las condiciones de la infraestructura y a la alta demanda de servicios que atiende diariamente.
La visita de Sánchez Cerén quedó registrada como la única realizada al centro hospitalario durante su gestión, mientras que el proyecto del nuevo hospital permaneció pendiente al concluir su mandato.