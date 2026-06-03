Internacionales
Manifestantes derriban e incendian figuras de exposición mundialista en Ciudad de México
Maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron ayer martes una protesta en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, donde derribaron e incendiaron elementos de una exposición alusiva al Mundial de fútbol que se celebrará en nueve días.
La manifestación fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación como parte de sus acciones para exigir mejoras salariales y la derogación de una ley de pensiones. La CNTE ha advertido sobre la posibilidad de realizar movilizaciones masivas durante la inauguración del torneo.
Las estructuras afectadas eran estatuas de aproximadamente cinco metros de altura que representaban a futbolistas de los países participantes y formaban parte de una exhibición instalada en una de las principales avenidas de la capital mexicana. Los manifestantes utilizaron cuerdas para derribarlas, retiraron sus uniformes y posteriormente los incendiaron.
Durante la protesta, los maestros realizaron pintas sobre algunas de las figuras con mensajes relacionados con sus demandas. Entre las estatuas derribadas se encontraban las que representaban a Bélgica, Francia y España, mientras que una figura con el uniforme de México permaneció en pie.
La jornada se produjo un día después de que una marcha de la CNTE fuera dispersada con gases lacrimógenos cerca del Zócalo, donde se prevé la instalación de un espacio para aficionados del Mundial. Hasta el martes, la policía mantenía bloqueados los accesos a la plaza mediante barreras metálicas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Por su parte, el gobierno exhortó a los manifestantes a retomar el diálogo.
Los manifestantes también bloquearon carriles del Paseo de la Reforma, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en la capital mexicana. Según lo observado en el lugar, la policía no había intervenido para contener las acciones de los manifestantes.
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Ejército de EE. UU. afirma que repelió ataques con misiles iraníes en el Golfo
Las fuerzas militares de Estados Unidos informaron este martes que repelieron varios ataques atribuidos a Irán en la región del Golfo, donde interceptaron misiles dirigidos contra Baréin y derribaron drones que, según el mando estadounidense para Oriente Medio, tenían como objetivo embarcaciones civiles.
De acuerdo con un comunicado difundido en la red social X, el mando militar estadounidense señaló que Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, aunque aseguró que ninguno alcanzó sus objetivos. Asimismo, indicó que no se reportaron militares estadounidenses heridos durante los incidentes.
La institución militar detalló que dos misiles iraníes disparados hacia Kuwait cayeron antes de llegar a territorio kuwaití o se desintegraron durante el vuelo. Además, afirmó que tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos y de Baréin.
Previamente, las fuerzas estadounidenses informaron que derribaron tres drones que, según indicaron, fueron lanzados por Irán contra embarcaciones civiles que navegaban en aguas de la región.
En respuesta a estos hechos, el mando militar estadounidense para Oriente Medio aseguró haber realizado ataques en legítima defensa contra objetivos terrestres ubicados en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.
Por su parte, Kuwait informó que interceptó lo que describió como ataques hostiles con drones y misiles.
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México logra reducir casos de dengue y avanza en tecnología para la salud
Durante su participación en la habitual rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la cartera sanitaria indicó que en esa etapa se contabilizaron 2.136 casos de dengue, de los cuales 1.140 presentan signos de alarma, y se reportaron cuatro defunciones asociadas a esa enfermedad.
«Tuvimos en el periodo de 2024 y 2025 un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante y eso ha sido a través de una serie de medidas preventivas», aseguró.
Kershenobich destacó que la actual administración se planteó como meta reducir en un 50 por ciento los casos de dengue, zika y chikunguña para el año 2030.
El ministro atribuyó la reducción de contagios a la campaña educativa basada en los «cinco pasos para un hogar sin mosquitos», y al uso innovador, para infectar mosquitos, de la bacteria Wolbachia, que inactiva el virus del dengue.
Esa estrategia comenzó en los estados de Yucatán (sureste) y Baja California Sur (norte), lo que abre la posibilidad de erradicar la enfermedad.
«El mejor ejemplo es Yucatán, que hasta el momento tiene solamente nueve casos de dengue. Y con esa estrategia estamos avanzando para tener nuevos laboratorios de mosquitos con Wolbachia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco», explicó el secretario.
En paralelo, el Gobierno trabaja en colaboración con Japón y Brasil para desarrollar vacunas contra el dengue, lo que refuerza los esfuerzos tecnológicos y científicos en materia de salud pública.
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30 capturados por disturbios en Roatán
Una batalla campal se vivió la noche del domingo en el barrio Los Fuertes y la zona de Monte Placentero, en la turística isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras. Esto luego de que personas que protagonizaban desórdenes públicos se resistieran a los llamados de atención de las autoridades y comenzaran a agredir a los agentes del orden.
Según medios locales, la Policía fue alertada sobre disturbios en el sector; asimismo, se registró un incendio en la zona. De esta manera, los agentes se movilizaron al lugar para restablecer el orden, pero fueron recibidos por alborotadores, algunos presuntamente bajo los efectos del alcohol, que comenzaron a resistirse a la autoridad y a enfrentarse con los uniformados.
En videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres agrediendo a los policías con objetos contundentes. Los agentes eran superados en número por los involucrados en los disturbios.
Un oficial que brindó declaraciones en el lugar de los hechos, sin identificarse, aseguró que dos policías resultaron heridos: uno sufrió golpes en la cabeza con una botella de vidrio y otro presentó múltiples lesiones.
Por otra parte, el comisionado Lisandro Muñoz expuso en un programa de televisión local que las 30 personas detenidas por el altercado enfrentarán a la justicia por alteración del orden público, entre otros delitos.