Manifestantes derriban e incendian figuras de exposición mundialista en Ciudad de México

Durante su participación en la habitual rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la cartera sanitaria indicó que en esa etapa se contabilizaron 2.136 casos de dengue, de los cuales 1.140 presentan signos de alarma, y se reportaron cuatro defunciones asociadas a esa enfermedad.

«Tuvimos en el periodo de 2024 y 2025 un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante y eso ha sido a través de una serie de medidas preventivas», aseguró.

Kershenobich destacó que la actual administración se planteó como meta reducir en un 50 por ciento los casos de dengue, zika y chikunguña para el año 2030.

El ministro atribuyó la reducción de contagios a la campaña educativa basada en los «cinco pasos para un hogar sin mosquitos», y al uso innovador, para infectar mosquitos, de la bacteria Wolbachia, que inactiva el virus del dengue.

Esa estrategia comenzó en los estados de Yucatán (sureste) y Baja California Sur (norte), lo que abre la posibilidad de erradicar la enfermedad.

«El mejor ejemplo es Yucatán, que hasta el momento tiene solamente nueve casos de dengue. Y con esa estrategia estamos avanzando para tener nuevos laboratorios de mosquitos con Wolbachia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco», explicó el secretario.

En paralelo, el Gobierno trabaja en colaboración con Japón y Brasil para desarrollar vacunas contra el dengue, lo que refuerza los esfuerzos tecnológicos y científicos en materia de salud pública.

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