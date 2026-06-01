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Súper Carretilla CUSCATLAN llegará a Oriente
Como parte de su compromiso por ofrecer más beneficios, experiencias y ahorro a los salvadoreños, Banco CUSCATLAN y Super Selectos anunciaron el lanzamiento de una nueva edición de la campaña “Súper Carretilla CUSCATLAN”, una dinámica que premiará a 15 clientes con la oportunidad de llenar su carretilla en tiempo récord dentro de las salas de Súper Selectos participantes.
“Con la nueva edición de la Súper Carretilla CUSCATLAN, junto a Súper Selectos, seguimos premiando la preferencia y confianza de nuestros clientes a través de una de las promociones más esperadas del año que les permite vivir experiencias únicas, llenas de adrenalina junto a sus familias”, expresó Elena Pineda, Subgerente de Producto Tarjetas de Banco Cuscatlán.
La promoción estará vigente del 28 de abril al 15 de junio de 2026 y busca reconocer la preferencia de los clientes que realizan sus compras utilizando las Tarjetas de Crédito y Débito CUSCATLAN, además de incentivar el acceso a más beneficios y experiencias exclusivas.
“Como parte de nuestro compromiso de llevar siempre lo mejor cerca de casa, de manera conjunta con Banco CUSCATLAN ampliamos esta emocionante experiencia a los clientes del oriente del país, con la primera jornada exclusiva para siete ganadores de la zona en San Miguel y una segunda jornada en San Salvador con ocho ganadores”, destacó Karen Rivera, Gerente de Mercadeo de Super Selectos.
Participarán automáticamente los clientes que, del 28 de abril al 15 de junio de 2026: Contraten y activen una Tarjeta de Crédito CUSCATLAN o realicen compras desde US$1 con Tarjetas de Crédito o Débito CUSCATLAN emitidas en El Salvador.
Aplican compras realizadas tanto a nivel nacional como internacional. Además, los clientes que compren en Súper Selectos con sus Tarjetas CUSCATLAN recibirán doble oportunidad para participar, obteniendo dos números electrónicos por cada dólar en compras.
La promoción contará con dos sorteos, el primer sorteo a realizarse el 20 de mayo de 2026 y el segundo sorteo el 18 de junio de 2026, donde se obtendrán 15 ganadores: siete serán obtenidos en el primer sorteo y ocho en el segundo.
Cada ganador participará en la dinámica “Súper Carretilla CUSCATLAN”, donde tendrá tres minutos para realizar compras de hasta US$500 dentro de una sala de Súper Selectos designada para el evento.
La primera dinámica se realizará el 4 de junio de 2026 en San Miguel, mientras que la segunda tendrá lugar el 24 de junio de 2026 en San Salvador. Las salas participantes donde se llevaran a cabo las dinámicas serán comunicadas oportunamente a los ganadores.
Más beneficios durante todo el año
Como parte de los beneficios adicionales que ofrecen ambas marcas, los clientes de Tarjeta de Crédito CUSCATLAN podrán disfrutar todos los martes de 2026 de un 20% de descuento en frutas y verduras en Súper Selectos. Este beneficio también aplica en Selectos App y Superselectos.com.
Así mismo, los usuarios de la Tarjeta de Crédito Selectos CUSCATLAN continúan disfrutando de un 7% de descuento inmediato en compras en Súper Selectos, con un máximo de US$21 de descuento mensual, además de acumular un MultiPuntos por cada dólar en compras.
Con iniciativas como “Súper Carretilla CUSCATLAN”, Banco CUSCATLAN y Súper Selectos continúan fortaleciendo su propuesta de valor para brindar más ahorro, beneficios y experiencias innovadoras a sus clientes en todo El Salvador.
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Privada Pasatiempo realizará Open House para presentar su exclusivo proyecto residencial en Lourdes
El crecimiento inmobiliario en El Salvador continúa tomando fuerza y uno de los proyectos que más atención ha despertado en los últimos meses es Privada Pasatiempo Town Houses, un complejo residencial que abrirá nuevamente sus puertas con un exclusivo Open House dirigido a familias, inversionistas y salvadoreños en el exterior interesados en adquirir una vivienda con alta plusvalía.
La actividad permitirá a los asistentes recorrer las modernas townhouses, conocer los acabados, amenidades, diseño arquitectónico y recibir información personalizada sobre financiamiento, reservas y beneficios especiales disponibles durante el evento. El OPEN HOUSE se realizará este sábado 30 de mayo, de 9:00 am a 4:00 pm en el Residencial, ubicado en Lourdes Colón. Puede reservar al Whatsapp: +503 6024-6620. Recuerde que ese día estarán entidades financieras, como Banco Industrial y Banco Cuscatlán asesorando a las personas que deseen adquirir una de las 5 viviendas que aún quedan disponibles.
Ubicado estratégicamente en Lourdes, Colón, Privada Pasatiempo se ha convertido en uno de los proyectos residenciales con mayor proyección en la zona occidental del país, gracias a su concepto moderno, seguridad y enfoque en generar valor patrimonial para sus propietarios.
El proyecto representa una inversión nacional de $4.9 millones y ha sido diseñado para responder a la creciente demanda habitacional de familias salvadoreñas y compatriotas radicados en el extranjero que buscan invertir en propiedades con potencial de rentabilidad y crecimiento inmobiliario.
De acuerdo con información publicada previamente sobre el desarrollo, las viviendas destacan por sus espacios amplios, acabados modernos, cableado subterráneo, entorno privado y un diseño pensado para brindar comodidad, exclusividad y calidad de vida.
Además de convertirse en una opción para vivir, el proyecto también ha despertado interés entre inversionistas que buscan generar ingresos a través de alquiler residencial o plataformas de hospedaje, tomando en cuenta la creciente plusvalía de la zona y el dinamismo del mercado inmobiliario salvadoreño.
Expertos del sector señalan que factores como ubicación estratégica, conectividad, seguridad y desarrollo urbano son claves para que una propiedad incremente su valor con el tiempo, convirtiendo la compra de vivienda en una de las inversiones más sólidas y rentables a largo plazo.
Privada Pasatiempo busca precisamente posicionarse bajo esa visión: no solo ofrecer una casa, sino una oportunidad de inversión con proyección de crecimiento y retorno patrimonial.
Durante el Open House, los asistentes podrán conocer promociones especiales, opciones de financiamiento y resolver dudas directamente con asesores especializados.
Las personas interesadas en asistir o reservar su visita pueden comunicarse al número 6024-6620.
Con proyectos como Privada Pasatiempo, el sector inmobiliario salvadoreño continúa demostrando que vive uno de sus momentos más dinámicos, impulsado por la inversión nacional, el retorno de salvadoreños en el exterior y la creciente búsqueda de propiedades con alta plusvalía.
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Lotería Nacional realiza Sorteo LOTRA N° 452 dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026
La Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo LOTRA N° 452, especialmente dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026, organizada por la Federación Salvadoreña de Vela. El evento deportivo continúa consolidando al Lago de Ilopango como uno de los principales escenarios para la vela y el turismo deportivo en la región.
Según el comunicado oficial, la vela es una disciplina que por más de 20 años ha encontrado en el Lago de Ilopango condiciones ideales para su desarrollo. En los últimos años, gracias a la transformación que vive El Salvador, este deporte ha fortalecido su crecimiento, impulsando programas juveniles y competencias internacionales que proyectan positivamente al país.
La tercera edición de la regata reunió atletas y delegaciones internacionales, promoviendo el intercambio deportivo, la sana convivencia y el desarrollo de oportunidades para la juventud salvadoreña a través del deporte. Las Regatas Internacionales organizadas por FESAVELA también contribuyen al dinamismo económico y turístico del país, atrayendo visitantes, atletas y delegaciones que conocen de primera mano la belleza natural del Lago de Ilopango y la hospitalidad salvadoreña.
Como parte del protocolo del sorteo, Gerardo Dueñas, Gerente Administrativo de la Lotería Nacional, realizó la presentación de premios mayores. La presentación de maletines de balotas estuvo a cargo de Christian Gómez, Gerente Técnico.
Además, se hizo entrega de un cuadro conmemorativo a Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela, en reconocimiento a su aporte y al fortalecimiento del deporte y la proyección internacional de El Salvador.Resultados del Sorteo LOTRA N° 452:
Primer Premio: $525,000 – Billete N° 16749 – VENDIDO
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 10597 – VENDIDO
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 24343 – VENDIDO
La Lotería Nacional invitó al público a consultar la lista completa de números ganadores y a sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
El comunicado cierra con un mensaje promocional: “Recordá que ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría”, acompañado de las etiquetas #EsoTePuedePasarAvos #JugáResponsablemente #HoyEsElDía.
Este tipo de sorteos temáticos refuerza el vínculo entre la Lotería Nacional, el deporte y el turismo, sectores que generan impacto económico y proyección internacional para El Salvador. La institución mantiene su compromiso de promover la participación responsable en sus sorteos semanales.
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Uninet El Salvador participa en LACNIC 45: consolidando su compromiso con la innovación tecnológica y la mejor conectividad
Uninet El Salvador continúa consolidándose como una empresa innovadora y comprometida con la evolución tecnológica, fortaleciendo constantemente las capacidades de su equipo técnico para brindar una mejor experiencia de conectividad a sus usuarios.
Como parte de este compromiso, Uninet participa activamente en LACNIC 45, uno de los eventos más importantes del ecosistema de Internet en América Latina y el Caribe, desarrollado del 25 al 28 de mayo en el The Westin Playa Bonita.
Además, Uninet El Salvador forma parte de LACNIC, organización internacional responsable de la administración de recursos de Internet como IPv4, IPv6 y sistemas autónomos en la región, promoviendo el desarrollo tecnológico, la cooperación y la innovación digital en América Latina y el Caribe.
La participación de Uninet en este tipo de espacios internacionales reafirma su visión de futuro y su compromiso con la adopción de nuevas tendencias, tecnologías y estándares que permitan ofrecer servicios más eficientes, estables y preparados para las necesidades digitales actuales.
A través de la capacitación constante, alianzas estratégicas y vinculación con organismos líderes del sector, Uninet El Salvador continúa apostando por la innovación y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, manteniéndose a la vanguardia de la transformación digital y la experiencia del usuario.