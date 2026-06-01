Súper Carretilla CUSCATLAN llegará a Oriente

El crecimiento inmobiliario en El Salvador continúa tomando fuerza y uno de los proyectos que más atención ha despertado en los últimos meses es Privada Pasatiempo Town Houses, un complejo residencial que abrirá nuevamente sus puertas con un exclusivo Open House dirigido a familias, inversionistas y salvadoreños en el exterior interesados en adquirir una vivienda con alta plusvalía.

La actividad permitirá a los asistentes recorrer las modernas townhouses, conocer los acabados, amenidades, diseño arquitectónico y recibir información personalizada sobre financiamiento, reservas y beneficios especiales disponibles durante el evento. El OPEN HOUSE se realizará este sábado 30 de mayo, de 9:00 am a 4:00 pm en el Residencial, ubicado en Lourdes Colón. Puede reservar al Whatsapp: +503 6024-6620. Recuerde que ese día estarán entidades financieras, como Banco Industrial y Banco Cuscatlán asesorando a las personas que deseen adquirir una de las 5 viviendas que aún quedan disponibles.

Ubicado estratégicamente en Lourdes, Colón, Privada Pasatiempo se ha convertido en uno de los proyectos residenciales con mayor proyección en la zona occidental del país, gracias a su concepto moderno, seguridad y enfoque en generar valor patrimonial para sus propietarios.

El proyecto representa una inversión nacional de $4.9 millones y ha sido diseñado para responder a la creciente demanda habitacional de familias salvadoreñas y compatriotas radicados en el extranjero que buscan invertir en propiedades con potencial de rentabilidad y crecimiento inmobiliario.

De acuerdo con información publicada previamente sobre el desarrollo, las viviendas destacan por sus espacios amplios, acabados modernos, cableado subterráneo, entorno privado y un diseño pensado para brindar comodidad, exclusividad y calidad de vida.

Además de convertirse en una opción para vivir, el proyecto también ha despertado interés entre inversionistas que buscan generar ingresos a través de alquiler residencial o plataformas de hospedaje, tomando en cuenta la creciente plusvalía de la zona y el dinamismo del mercado inmobiliario salvadoreño.

Expertos del sector señalan que factores como ubicación estratégica, conectividad, seguridad y desarrollo urbano son claves para que una propiedad incremente su valor con el tiempo, convirtiendo la compra de vivienda en una de las inversiones más sólidas y rentables a largo plazo.

Privada Pasatiempo busca precisamente posicionarse bajo esa visión: no solo ofrecer una casa, sino una oportunidad de inversión con proyección de crecimiento y retorno patrimonial.

Durante el Open House, los asistentes podrán conocer promociones especiales, opciones de financiamiento y resolver dudas directamente con asesores especializados.

Las personas interesadas en asistir o reservar su visita pueden comunicarse al número 6024-6620.

Con proyectos como Privada Pasatiempo, el sector inmobiliario salvadoreño continúa demostrando que vive uno de sus momentos más dinámicos, impulsado por la inversión nacional, el retorno de salvadoreños en el exterior y la creciente búsqueda de propiedades con alta plusvalía.

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