Principal
Joven motociclista muere en accidente de tránsito en Cuscatlán
Como Cipriano de Jesús Valle, de 33 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán.
El hecho se registró durante la madrugada, cuando la motocicleta impactó contra un vehículo sobre la carretera a Suchitoto, informaron las autoridades. Agentes policiales acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente, sin descartar que haya sido producto del exceso de velocidad.
Por este incidente, las autoridades no han reportado capturas.
Nacionales
Lamborghini Huracán Spider llama la atención al circular por calles de San Salvador
Un Lamborghini Huracán Spider causó sensación entre salvadoreños al ser visto circulando por distintas calles de San Salvador.
El hecho fue compartido por diversas páginas informativas nacionales, que destacaron la elegancia y el color del vehículo, un modelo poco común de observar en el país. El superdeportivo, considerado uno de los más exclusivos de la marca italiana, captó la atención de automovilistas y peatones, quienes aprovecharon para fotografiarlo.
Según se informó, el precio de este vehículo en El Salvador puede alcanzar hasta los 300 mil dólares.
Nacionales
Mujer embarazada muere en fatal accidente de tránsito
Un fatal accidente de tránsito se registró en el bulevar Constitución, frente a la iglesia Virgen de Fátima, en San Salvador.
Según reportes preliminares, una mujer en estado de embarazo perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó lesionada. El hecho ocurrió cuando un pickup realizó un giro indebido e impactó contra una motocicleta en la que se transportaba la víctima junto a un hombre.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, de las seccionales Guazapa y Santa Anita, atendieron la emergencia y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Autoridades policiales realizan las inspecciones correspondientes.
Internacionales
Marco Rubio dice que no habrá paz posible en Gaza a menos que Hamás se desarme
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que «no hay paz posible» en Gaza a menos que Hamás se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel.
Rubio se refirió al tema en momentos en que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, tenía previsto reunirse en Florida con funcionarios de Catar, Egipto y Turquía, con la esperanza de salvar los esfuerzos para alcanzar la segunda fase de la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza.
«Si Hamás se encuentra en el futuro en una posición en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz», declaró Rubio a periodistas, y añadió: «Por eso es tan importante el desarme».
En la segunda etapa de la tregua, Israel debe retirarse de sus posiciones en Gaza, donde también se debe instalar una autoridad interina de gobierno en el territorio palestino que reemplace a Hamás, y desplegar una fuerza internacional de estabilización.
Rubio aseguró que ya «contamos con varios países aceptables para todas las partes» que han manifestado interés en hacer parte de la fuerza de estabilización. Entre las propuestas están las de Pakistán e Indonesia, que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.