Tres motociclistas lesionados tras fuerte accidente en carretera Panamericana

Las autoridades continúan con las labores para retirar una rastra que cayó al río Tomayate durante la madrugada de este viernes en Apopa. El incidente también ocasionó daños en una tubería principal de agua potable y provocó el cierre del paso vehicular sobre la carretera antigua a Nejapa.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que sus equipos técnicos realizarán trabajos de reparación en la tubería afectada, ubicada a un costado del puente de la calle antigua a Nejapa. Mientras se desarrollan las obras y se completa la remoción del vehículo pesado, el servicio de agua potable podría presentar deficiencias en varias comunidades del municipio.

Entre los sectores que podrían verse afectados se encuentran las colonias Madre Tierra 1 y 2, Valle del Sol, Ciudad Obrera, Jardines del Norte 1 y 2, La Ermita, Chintuc 1 y 2, Jardines de Madre Tierra, El Tikal Norte y Sur, así como otras comunidades aledañas de Apopa.

ANDA indicó que ha desplegado rutas de abastecimiento mediante camiones cisterna para atender a los habitantes de las zonas afectadas mientras se restablece el servicio.

#CRONIO #ACTUALIZACIÓN Continúan los trabajos para retirar la rastra que cayó al río Tomayate en Apopa. El accidente dañó una tubería principal de agua potable, por lo que varias comunidades podrían experimentar deficiencias en el servicio mientras ANDA realiza las reparaciones.… pic.twitter.com/Ruk4LcmrUQ — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 5, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...