Nacionales
Fuerte discusión entre hermanas termina con la muerte de una de ellas
Una mujer identificada como Francis Elena S., de 28 años, falleció tras un hecho ocurrido en el sector de Cascadas, en Guápiles, cantón de Pococí, provincia de Limón.
De acuerdo con la información disponible, el incidente se produjo luego de una fuerte discusión entre familiares. La víctima, madre de tres menores de edad, falleció a causa de las lesiones sufridas.
Los reportes indican que la mujer presentaba heridas provocadas por un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Las autoridades informaron que la hermana de la víctima fue detenida en relación con el caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Nacionales
Tres motociclistas lesionados tras fuerte accidente en carretera Panamericana
Al menos dos personas resultaron lesionadas la mañana de este viernes luego de que tres motocicletas se vieran involucradas en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana Oeste.
El percance ocurrió en las cercanías de la parada de autobuses conocida como “La Granja”, en el municipio de Nejapa, San Salvador Oeste.
Equipos de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a las personas afectadas. Posteriormente, los lesionados fueron trasladados al hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Quezaltepeque para recibir atención médica especializada.
Hasta el momento, las causas que originaron el accidente no han sido determinadas.
Nacionales
Video capta momento en que conductor huye tras arrollar a motociclista en Chalchuapa
Un accidente de tránsito registrado en el distrito de Chalchuapa, Santa Ana Oeste, quedó captado en video, según reportes compartidos sobre el hecho.
Las imágenes muestran el momento del percance y la posterior huida del conductor de un pick-up involucrado en el incidente.
De acuerdo con los reportes, una pareja que se desplazaba en motocicleta resultó con lesiones leves luego de caer sobre el pavimento tras el impacto.
Además, testigos señalaron que los ocupantes del pick-up se negaron a llegar a un acuerdo con los afectados y posteriormente abandonaron el lugar.
Nacionales
FOTOS | Labores para retirar rastra mantienen bloqueada la carretera antigua a Nejapa
Las autoridades continúan con las labores para retirar una rastra que cayó al río Tomayate durante la madrugada de este viernes en Apopa. El incidente también ocasionó daños en una tubería principal de agua potable y provocó el cierre del paso vehicular sobre la carretera antigua a Nejapa.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que sus equipos técnicos realizarán trabajos de reparación en la tubería afectada, ubicada a un costado del puente de la calle antigua a Nejapa. Mientras se desarrollan las obras y se completa la remoción del vehículo pesado, el servicio de agua potable podría presentar deficiencias en varias comunidades del municipio.
Entre los sectores que podrían verse afectados se encuentran las colonias Madre Tierra 1 y 2, Valle del Sol, Ciudad Obrera, Jardines del Norte 1 y 2, La Ermita, Chintuc 1 y 2, Jardines de Madre Tierra, El Tikal Norte y Sur, así como otras comunidades aledañas de Apopa.
ANDA indicó que ha desplegado rutas de abastecimiento mediante camiones cisterna para atender a los habitantes de las zonas afectadas mientras se restablece el servicio.
#CRONIO #ACTUALIZACIÓN Continúan los trabajos para retirar la rastra que cayó al río Tomayate en Apopa. El accidente dañó una tubería principal de agua potable, por lo que varias comunidades podrían experimentar deficiencias en el servicio mientras ANDA realiza las reparaciones.… pic.twitter.com/Ruk4LcmrUQ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 5, 2026