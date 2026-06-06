Alejandro Gutman imparte Masterclass ADN de la Pobreza y la Cultura de Integración a los 40,000 participantes en Proceso Formativo

El Teatro Presidente resplandeció con la energía de casi 3,000 jóvenes que, distribuidos en 2 jornadas, protagonizaron el cierre espectacular de la gira que ha realizado el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, por todo el país para compartir con los 40,000 estudiantes de último año de bachillerato inscritos en Proceso Formativo.

El objetivo ha sido claro: conocer a cada uno de los participantes y motivarlos a esforzarse y continuar con sus estudios superiores, ahora que esta oportunidad es una realidad, gracias al apoyo del Presidente Nayib Bukele, quien ha hecho posible que el acceso a las universidades o escuelas técnicas deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho.

Este recorrido por varios destinos inició el 11 de marzo, con doble jornada en el Instituto Nacional Thomas Jefferson en Sonsonate, por la mañana, y el auditorio de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), en Santa Ana; en ambas, participó un promedio de 1,500 estudiantes. La gira continuó por destinos como San Miguel, Ahuachapán, Ilobasco, Soyapango, Chalatenango, la BINAES y el Gimnasio Nacional.

De la misma forma que en los encuentros anteriores, los estudiantes, padres de familia y sus maestros comparten momentos de diversión, dinámicas y mucha complicidad. También se contó con una feria de universidades, donde algunas de las casas de estudio superior y escuelas técnicas que tienen convenio con Integración presentan su oferta académica para que los jóvenes conozcan estas instituciones y dónde desarrollar su vocación profesional.

Luego de 20 encuentros, todos los inscritos en Proceso Formativo cuentan con las herramientas y el conocimiento necesarios para convertirse en protagonistas de su futuro y sumarse a los 16,000 jóvenes salvadoreños que estudian en casi 40 universidades y escuelas técnicas que ofrecen más de 307 opciones de carrera.

El 2027 se perfila como el año con la mayor cantidad de nuevos ingresos para educación superior en la historia de El Salvador. Esta es la muestra de la gran transformación cultural y educativa que ya se encuentra en marcha.

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