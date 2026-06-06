Nacionales
Alejandro Gutman imparte Masterclass ADN de la Pobreza y la Cultura de Integración a los 40,000 participantes en Proceso Formativo
El Teatro Presidente resplandeció con la energía de casi 3,000 jóvenes que, distribuidos en 2 jornadas, protagonizaron el cierre espectacular de la gira que ha realizado el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, por todo el país para compartir con los 40,000 estudiantes de último año de bachillerato inscritos en Proceso Formativo.
El objetivo ha sido claro: conocer a cada uno de los participantes y motivarlos a esforzarse y continuar con sus estudios superiores, ahora que esta oportunidad es una realidad, gracias al apoyo del Presidente Nayib Bukele, quien ha hecho posible que el acceso a las universidades o escuelas técnicas deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho.
Este recorrido por varios destinos inició el 11 de marzo, con doble jornada en el Instituto Nacional Thomas Jefferson en Sonsonate, por la mañana, y el auditorio de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), en Santa Ana; en ambas, participó un promedio de 1,500 estudiantes. La gira continuó por destinos como San Miguel, Ahuachapán, Ilobasco, Soyapango, Chalatenango, la BINAES y el Gimnasio Nacional.
De la misma forma que en los encuentros anteriores, los estudiantes, padres de familia y sus maestros comparten momentos de diversión, dinámicas y mucha complicidad. También se contó con una feria de universidades, donde algunas de las casas de estudio superior y escuelas técnicas que tienen convenio con Integración presentan su oferta académica para que los jóvenes conozcan estas instituciones y dónde desarrollar su vocación profesional.
Luego de 20 encuentros, todos los inscritos en Proceso Formativo cuentan con las herramientas y el conocimiento necesarios para convertirse en protagonistas de su futuro y sumarse a los 16,000 jóvenes salvadoreños que estudian en casi 40 universidades y escuelas técnicas que ofrecen más de 307 opciones de carrera.
El 2027 se perfila como el año con la mayor cantidad de nuevos ingresos para educación superior en la historia de El Salvador. Esta es la muestra de la gran transformación cultural y educativa que ya se encuentra en marcha.
Nacionales
Fuerte discusión entre hermanas termina con la muerte de una de ellas
Una mujer identificada como Francis Elena S., de 28 años, falleció tras un hecho ocurrido en el sector de Cascadas, en Guápiles, cantón de Pococí, provincia de Limón.
De acuerdo con la información disponible, el incidente se produjo luego de una fuerte discusión entre familiares. La víctima, madre de tres menores de edad, falleció a causa de las lesiones sufridas.
Los reportes indican que la mujer presentaba heridas provocadas por un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Las autoridades informaron que la hermana de la víctima fue detenida en relación con el caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Nacionales
Tres motociclistas lesionados tras fuerte accidente en carretera Panamericana
Al menos dos personas resultaron lesionadas la mañana de este viernes luego de que tres motocicletas se vieran involucradas en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana Oeste.
El percance ocurrió en las cercanías de la parada de autobuses conocida como “La Granja”, en el municipio de Nejapa, San Salvador Oeste.
Equipos de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a las personas afectadas. Posteriormente, los lesionados fueron trasladados al hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Quezaltepeque para recibir atención médica especializada.
Hasta el momento, las causas que originaron el accidente no han sido determinadas.
Nacionales
Video capta momento en que conductor huye tras arrollar a motociclista en Chalchuapa
Un accidente de tránsito registrado en el distrito de Chalchuapa, Santa Ana Oeste, quedó captado en video, según reportes compartidos sobre el hecho.
Las imágenes muestran el momento del percance y la posterior huida del conductor de un pick-up involucrado en el incidente.
De acuerdo con los reportes, una pareja que se desplazaba en motocicleta resultó con lesiones leves luego de caer sobre el pavimento tras el impacto.
Además, testigos señalaron que los ocupantes del pick-up se negaron a llegar a un acuerdo con los afectados y posteriormente abandonaron el lugar.