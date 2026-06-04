Negocios
Prudence presenta en El Salvador su campaña “Resbalar es Delicioso” e invita a desbloquear un nuevo nivel de placer
La marca líder en bienestar y salud sexual, Prudence, presentó oficialmente en El Salvador su nueva campaña “Resbalar es Delicioso”, una iniciativa que busca normalizar el uso de lubricantes íntimos como parte esencial del autocuidado, el placer y las prácticas sexuales seguras.
Con un tono directo, cercano y sin prejuicios, la campaña abre la conversación sobre un tema que aún enfrenta mitos y desinformación: el uso de lubricantes no es opcional ni exclusivo de ciertas etapas de la vida; es una herramienta que mejora la experiencia sexual, reduce la fricción y eleva el bienestar íntimo.
El concepto “desbloquear un nuevo nivel” refuerza la idea de que el placer puede evolucionar cuando se incorporan herramientas adecuadas, información clara y una conversación abierta sin tabúes.
Más placer, más seguridad, más confianza
La campaña promueve la línea de lubricantes y geles íntimos de Prudence, elaborados a base de agua, lo que los hace:
- Compatibles y seguros con condones de látex
- Ideales para usar con juguetes sexuales
- Fáciles de limpiar
- No pegajosos
- De textura ligera y suave
Beneficios principales:
- Reducen la fricción y previenen molestias
- Disminuyen el riesgo de micro lesiones
- Aumentan la comodidad durante las relaciones
- Potencian la sensibilidad y el placer
- Favorecen experiencias más prolongadas y satisfactorias
La línea incluye las presentaciones:
- Gel natural
- Gel sabor fresa
- Lubs sabor uva, grosella y natural en presentación de 75 ml
- Lubs sabor uva y grosella en presentación de 30ml
Todos los productos han sido desarrollados bajo altos estándares de calidad, con fórmulas dermatológicamente probadas.
Durante la presentación, Alan Vera, director de Marketing para Lubricantes y Condones Prudence, destacó: “En Prudence creemos que el placer y el autocuidado deben vivirse sin culpa ni vergüenza. ‘Resbalar es Delicioso’ nace para normalizar el uso de lubricantes como una práctica responsable y saludable. Queremos que las personas en El Salvador entiendan que usar lubricante no significa que algo esté mal; significa que estás priorizando tu bienestar, tu comodidad y tu placer de manera consciente y segura.”
Alan Vera agregó “Nuestro compromiso va más allá del producto. Buscamos educar, informar y generar conversaciones abiertas que contribuyan a una cultura sexual más informada, respetuosa y libre de tabúes.”
A través del hashtag #ResbalarEsDelicioso, Prudence busca impulsar en redes sociales una narrativa fresca y divertida que rompe con los tabúes tradicionales alrededor del placer y la lubricación íntima. La campaña busca empoderar a las personas para que hablen abiertamente sobre su bienestar sexual, promoviendo una visión positiva, responsable y libre de estigmas.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 4, 2026
Un compromiso más allá del producto
Esta iniciativa forma parte del compromiso social de Prudence con la educación sexual en El Salvador y América Latina. La marca ha impulsado previamente campañas como “Hablemos sin vergüenza”, desarrollada en colaboración con artistas como Residente, con el objetivo de combatir la desinformación y fomentar prácticas sexuales seguras y responsables.
“Resbalar es Delicioso” no es solo un eslogan: es una invitación a priorizar el bienestar, el consentimiento, el autocuidado y el placer informado.
Con esta presentación en El Salvador, Prudence reafirma su compromiso de acompañar a las personas en cada etapa de su vida sexual, ofreciendo productos de calidad y promoviendo conversaciones abiertas que contribuyan a una sociedad mejor informada y libre de prejuicios.
Negocios
Más de 3.6 millones de participaciones: Puma PRIS reafirma su liderazgo y sortea hoy nuevos viajes a Cartagena
Más de 17,600 premios instantáneos entregados y cuatro nuevos salvadoreños se suman hoy a la lista de ganadores de viajes todo incluido a Cartagena.
Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Palermo, el cuarto y penúltimo sorteo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa generando entusiasmo entre los consumidores y consolidando a Puma PRIS como la aplicación de lealtad, ahorro y pago digital más completa del mercado salvadoreño.
A tan solo quince días del cierre de la promoción, los resultados reflejan la extraordinaria respuesta de los usuarios. En 55 días de actividad, la campaña acumula 3,632,051 participaciones y ha entregado 17,693 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, beneficiando a miles de salvadoreños en todo el país.
Durante esta jornada también se realiza la entrega simbólica de los premios a los ganadores del tercer sorteo:
- Cristóbal Quintanilla
- Manuel Guevara
Asimismo, hoy se sortean dos nuevos viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, acercando cada vez más a nuevos usuarios a la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable.
Estos resultados son una muestra de la confianza que los salvadoreños han depositado en Puma PRIS, una aplicación que va mucho más allá de un programa tradicional de acumulación de puntos.
Mientras otras propuestas del mercado se limitan a recompensar consumos, Puma PRIS integra en una sola plataforma beneficios que permiten a los usuarios ahorrar dinero, ahorrar tiempo y realizar pagos de forma rápida, segura y confiable directamente desde su teléfono móvil.
Los usuarios de Puma PRIS disfrutan permanentemente de beneficios como:
- Ahorro de $0.04 por galón en gasolina regular con Cleantec.
- Ahorro de $0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro.
- Acumulación de puntos por compras en tiendas Super7.
- Descuentos especiales con bancos aliados durante todo el año.
- Promociones exclusivas para socios PRIS.
- Pagos digitales rápidos y seguros sin necesidad de efectivo o tarjetas físicas.
A este ecosistema de beneficios se siguen sumando importantes aliados financieros, reafirmando la confianza del sector en el programa y permitiendo que los usuarios obtengan cada vez más valor por cada compra realizada.
Uno de los principales atributos de la promoción “Si la usas, viajas” es que participar es sencillo. Los usuarios ingresan automáticamente al utilizar la aplicación Puma PRIS y continúan acumulando oportunidades con cada uso. Además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales y, al pagar directamente desde la aplicación, duplican sus posibilidades de ganar.
De igual forma, las oportunidades acumuladas permanecen activas durante toda la vigencia de la promoción. Esto significa que quienes aún no han resultado ganadores continúan participando en los sorteos restantes, incrementando sus probabilidades de ser seleccionados.
Con seis viajeros ya confirmados y miles de premios instantáneos entregados, Puma Energy agradece la confianza de los salvadoreños e invita a quienes aún no han descargado Puma PRIS a hacerlo antes del cierre de la promoción.
La gran final se realizará el próximo 16 de junio en la estación Puma Madreselva, donde se conocerán los últimos ganadores de esta exitosa campaña.
Porque con Puma PRIS cada visita genera beneficios, cada pago suma oportunidades y cada día representa una nueva forma de ahorrar.
Empresarial
Súper Carretilla CUSCATLAN llegará a Oriente
Como parte de su compromiso por ofrecer más beneficios, experiencias y ahorro a los salvadoreños, Banco CUSCATLAN y Super Selectos anunciaron el lanzamiento de una nueva edición de la campaña “Súper Carretilla CUSCATLAN”, una dinámica que premiará a 15 clientes con la oportunidad de llenar su carretilla en tiempo récord dentro de las salas de Súper Selectos participantes.
“Con la nueva edición de la Súper Carretilla CUSCATLAN, junto a Súper Selectos, seguimos premiando la preferencia y confianza de nuestros clientes a través de una de las promociones más esperadas del año que les permite vivir experiencias únicas, llenas de adrenalina junto a sus familias”, expresó Elena Pineda, Subgerente de Producto Tarjetas de Banco Cuscatlán.
La promoción estará vigente del 28 de abril al 15 de junio de 2026 y busca reconocer la preferencia de los clientes que realizan sus compras utilizando las Tarjetas de Crédito y Débito CUSCATLAN, además de incentivar el acceso a más beneficios y experiencias exclusivas.
“Como parte de nuestro compromiso de llevar siempre lo mejor cerca de casa, de manera conjunta con Banco CUSCATLAN ampliamos esta emocionante experiencia a los clientes del oriente del país, con la primera jornada exclusiva para siete ganadores de la zona en San Miguel y una segunda jornada en San Salvador con ocho ganadores”, destacó Karen Rivera, Gerente de Mercadeo de Super Selectos.
Participarán automáticamente los clientes que, del 28 de abril al 15 de junio de 2026: Contraten y activen una Tarjeta de Crédito CUSCATLAN o realicen compras desde US$1 con Tarjetas de Crédito o Débito CUSCATLAN emitidas en El Salvador.
Aplican compras realizadas tanto a nivel nacional como internacional. Además, los clientes que compren en Súper Selectos con sus Tarjetas CUSCATLAN recibirán doble oportunidad para participar, obteniendo dos números electrónicos por cada dólar en compras.
La promoción contará con dos sorteos, el primer sorteo a realizarse el 20 de mayo de 2026 y el segundo sorteo el 18 de junio de 2026, donde se obtendrán 15 ganadores: siete serán obtenidos en el primer sorteo y ocho en el segundo.
Cada ganador participará en la dinámica “Súper Carretilla CUSCATLAN”, donde tendrá tres minutos para realizar compras de hasta US$500 dentro de una sala de Súper Selectos designada para el evento.
La primera dinámica se realizará el 4 de junio de 2026 en San Miguel, mientras que la segunda tendrá lugar el 24 de junio de 2026 en San Salvador. Las salas participantes donde se llevaran a cabo las dinámicas serán comunicadas oportunamente a los ganadores.
Más beneficios durante todo el año
Como parte de los beneficios adicionales que ofrecen ambas marcas, los clientes de Tarjeta de Crédito CUSCATLAN podrán disfrutar todos los martes de 2026 de un 20% de descuento en frutas y verduras en Súper Selectos. Este beneficio también aplica en Selectos App y Superselectos.com.
Así mismo, los usuarios de la Tarjeta de Crédito Selectos CUSCATLAN continúan disfrutando de un 7% de descuento inmediato en compras en Súper Selectos, con un máximo de US$21 de descuento mensual, además de acumular un MultiPuntos por cada dólar en compras.
Con iniciativas como “Súper Carretilla CUSCATLAN”, Banco CUSCATLAN y Súper Selectos continúan fortaleciendo su propuesta de valor para brindar más ahorro, beneficios y experiencias innovadoras a sus clientes en todo El Salvador.
Empresarial
Privada Pasatiempo realizará Open House para presentar su exclusivo proyecto residencial en Lourdes
El crecimiento inmobiliario en El Salvador continúa tomando fuerza y uno de los proyectos que más atención ha despertado en los últimos meses es Privada Pasatiempo Town Houses, un complejo residencial que abrirá nuevamente sus puertas con un exclusivo Open House dirigido a familias, inversionistas y salvadoreños en el exterior interesados en adquirir una vivienda con alta plusvalía.
La actividad permitirá a los asistentes recorrer las modernas townhouses, conocer los acabados, amenidades, diseño arquitectónico y recibir información personalizada sobre financiamiento, reservas y beneficios especiales disponibles durante el evento. El OPEN HOUSE se realizará este sábado 30 de mayo, de 9:00 am a 4:00 pm en el Residencial, ubicado en Lourdes Colón. Puede reservar al Whatsapp: +503 6024-6620. Recuerde que ese día estarán entidades financieras, como Banco Industrial y Banco Cuscatlán asesorando a las personas que deseen adquirir una de las 5 viviendas que aún quedan disponibles.
Ubicado estratégicamente en Lourdes, Colón, Privada Pasatiempo se ha convertido en uno de los proyectos residenciales con mayor proyección en la zona occidental del país, gracias a su concepto moderno, seguridad y enfoque en generar valor patrimonial para sus propietarios.
El proyecto representa una inversión nacional de $4.9 millones y ha sido diseñado para responder a la creciente demanda habitacional de familias salvadoreñas y compatriotas radicados en el extranjero que buscan invertir en propiedades con potencial de rentabilidad y crecimiento inmobiliario.
De acuerdo con información publicada previamente sobre el desarrollo, las viviendas destacan por sus espacios amplios, acabados modernos, cableado subterráneo, entorno privado y un diseño pensado para brindar comodidad, exclusividad y calidad de vida.
Además de convertirse en una opción para vivir, el proyecto también ha despertado interés entre inversionistas que buscan generar ingresos a través de alquiler residencial o plataformas de hospedaje, tomando en cuenta la creciente plusvalía de la zona y el dinamismo del mercado inmobiliario salvadoreño.
Expertos del sector señalan que factores como ubicación estratégica, conectividad, seguridad y desarrollo urbano son claves para que una propiedad incremente su valor con el tiempo, convirtiendo la compra de vivienda en una de las inversiones más sólidas y rentables a largo plazo.
Privada Pasatiempo busca precisamente posicionarse bajo esa visión: no solo ofrecer una casa, sino una oportunidad de inversión con proyección de crecimiento y retorno patrimonial.
Durante el Open House, los asistentes podrán conocer promociones especiales, opciones de financiamiento y resolver dudas directamente con asesores especializados.
Las personas interesadas en asistir o reservar su visita pueden comunicarse al número 6024-6620.
Con proyectos como Privada Pasatiempo, el sector inmobiliario salvadoreño continúa demostrando que vive uno de sus momentos más dinámicos, impulsado por la inversión nacional, el retorno de salvadoreños en el exterior y la creciente búsqueda de propiedades con alta plusvalía.