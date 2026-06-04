Prudence presenta en El Salvador su campaña “Resbalar es Delicioso” e invita a desbloquear un nuevo nivel de placer

La marca líder en bienestar y salud sexual, Prudence, presentó oficialmente en El Salvador su nueva campaña “Resbalar es Delicioso”, una iniciativa que busca normalizar el uso de lubricantes íntimos como parte esencial del autocuidado, el placer y las prácticas sexuales seguras.

Con un tono directo, cercano y sin prejuicios, la campaña abre la conversación sobre un tema que aún enfrenta mitos y desinformación: el uso de lubricantes no es opcional ni exclusivo de ciertas etapas de la vida; es una herramienta que mejora la experiencia sexual, reduce la fricción y eleva el bienestar íntimo.

El concepto “desbloquear un nuevo nivel” refuerza la idea de que el placer puede evolucionar cuando se incorporan herramientas adecuadas, información clara y una conversación abierta sin tabúes.

Más placer, más seguridad, más confianza

La campaña promueve la línea de lubricantes y geles íntimos de Prudence, elaborados a base de agua, lo que los hace:

Compatibles y seguros con condones de látex

Ideales para usar con juguetes sexuales

Fáciles de limpiar

No pegajosos

De textura ligera y suave

Beneficios principales:

Reducen la fricción y previenen molestias

Disminuyen el riesgo de micro lesiones

Aumentan la comodidad durante las relaciones

Potencian la sensibilidad y el placer

Favorecen experiencias más prolongadas y satisfactorias

La línea incluye las presentaciones:

Gel natural

Gel sabor fresa

Lubs sabor uva, grosella y natural en presentación de 75 ml

Lubs sabor uva y grosella en presentación de 30ml

Todos los productos han sido desarrollados bajo altos estándares de calidad, con fórmulas dermatológicamente probadas.

Durante la presentación, Alan Vera, director de Marketing para Lubricantes y Condones Prudence, destacó: “En Prudence creemos que el placer y el autocuidado deben vivirse sin culpa ni vergüenza. ‘Resbalar es Delicioso’ nace para normalizar el uso de lubricantes como una práctica responsable y saludable. Queremos que las personas en El Salvador entiendan que usar lubricante no significa que algo esté mal; significa que estás priorizando tu bienestar, tu comodidad y tu placer de manera consciente y segura.”

Alan Vera agregó “Nuestro compromiso va más allá del producto. Buscamos educar, informar y generar conversaciones abiertas que contribuyan a una cultura sexual más informada, respetuosa y libre de tabúes.”

A través del hashtag #ResbalarEsDelicioso, Prudence busca impulsar en redes sociales una narrativa fresca y divertida que rompe con los tabúes tradicionales alrededor del placer y la lubricación íntima. La campaña busca empoderar a las personas para que hablen abiertamente sobre su bienestar sexual, promoviendo una visión positiva, responsable y libre de estigmas.

#CRONIO La marca líder en bienestar y salud sexual, Prudence, presentó oficialmente en El Salvador su nueva campaña “Resbalar es Delicioso”, una iniciativa que busca normalizar el uso de lubricantes íntimos como parte esencial del autocuidado, el placer y las prácticas sexuales… pic.twitter.com/6aBY5qCFWV — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 4, 2026

Un compromiso más allá del producto

Esta iniciativa forma parte del compromiso social de Prudence con la educación sexual en El Salvador y América Latina. La marca ha impulsado previamente campañas como “Hablemos sin vergüenza”, desarrollada en colaboración con artistas como Residente, con el objetivo de combatir la desinformación y fomentar prácticas sexuales seguras y responsables.

“Resbalar es Delicioso” no es solo un eslogan: es una invitación a priorizar el bienestar, el consentimiento, el autocuidado y el placer informado.

Con esta presentación en El Salvador, Prudence reafirma su compromiso de acompañar a las personas en cada etapa de su vida sexual, ofreciendo productos de calidad y promoviendo conversaciones abiertas que contribuyan a una sociedad mejor informada y libre de prejuicios.

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