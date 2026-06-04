Pronostican lluvias persistentes hasta mediados de la próxima semana

La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 453, dedicado al programa Esfuerzo y Gloria (E&G) del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), una iniciativa orientada a reconocer y apoyar a atletas salvadoreños destacados.

Según la información proporcionada, el programa brinda estímulos y beneficios a deportistas que sobresalen por sus resultados, esfuerzo y disciplina, con el objetivo de fortalecer su preparación y crecimiento competitivo. Además, promueve una cultura de excelencia deportiva que busca inspirar a nuevas generaciones a representar al país en escenarios nacionales e internacionales.

Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas a cargo de Dinora Acevedo, gerente de Desarrollo Deportivo de INDES. Asimismo, representantes de la Lotería Nacional entregaron un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente de INDES, en reconocimiento al trabajo que la institución desarrolla en favor del deporte nacional.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 453 fueron los siguientes: el primer premio de $175,000 correspondió al billete número 31934, no vendido; el segundo premio de $20,000 al billete número 11627, también no vendido; y el tercer premio de $10,000 al billete número 33926, el cual sí fue vendido.

La Lotería Nacional destacó además que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, durante el mes de mayo se benefició a 5,762 personas a nivel nacional mediante una inversión social de $61,555.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...