Nacionales
Pronostican lluvias persistentes hasta mediados de la próxima semana
La especialista en meteorología aeronáutica y marítima, Sandra Martínez, informó que una onda tropical se desplazará lentamente sobre El Salvador durante los próximos días, favoreciendo un incremento de la nubosidad y las precipitaciones en el territorio nacional.
De acuerdo con la experta, los pronósticos indican que para este sábado existe la probabilidad de que se establezca una circulación ciclónica.
Además explicó que desde principios de semana se ha advertido sobre la posibilidad de que este fenómeno evolucione a depresión tropical.
«Hemos informado desde principios de semana que existe la posibilidad de que este sistema evolucione a depresión tropical y genere condiciones de temporal a partir de la tarde o noche del domingo», indicó la especialista.
También, explicó que las precipitaciones que podrían mantenerse hasta el martes o miércoles de la próxima semana.
«Los modelos muestran cielos mayormente nublados y precipitaciones que podrían mantenerse hasta el martes o miércoles», añadió.
Judicial
Hombre deberá cumplir ocho años de prisión por tráfico ilegal de personas
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
Nacionales
Sorteo LOTRA 453 fue dedicado al programa Esfuerzo y Gloria de INDES
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 453, dedicado al programa Esfuerzo y Gloria (E&G) del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), una iniciativa orientada a reconocer y apoyar a atletas salvadoreños destacados.
Según la información proporcionada, el programa brinda estímulos y beneficios a deportistas que sobresalen por sus resultados, esfuerzo y disciplina, con el objetivo de fortalecer su preparación y crecimiento competitivo. Además, promueve una cultura de excelencia deportiva que busca inspirar a nuevas generaciones a representar al país en escenarios nacionales e internacionales.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas a cargo de Dinora Acevedo, gerente de Desarrollo Deportivo de INDES. Asimismo, representantes de la Lotería Nacional entregaron un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente de INDES, en reconocimiento al trabajo que la institución desarrolla en favor del deporte nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 453 fueron los siguientes: el primer premio de $175,000 correspondió al billete número 31934, no vendido; el segundo premio de $20,000 al billete número 11627, también no vendido; y el tercer premio de $10,000 al billete número 33926, el cual sí fue vendido.
La Lotería Nacional destacó además que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, durante el mes de mayo se benefició a 5,762 personas a nivel nacional mediante una inversión social de $61,555.
Nacionales
Dos vehículos resultan afectados tras hundimiento en Santa Tecla
Al menos dos vehículos particulares resultaron afectados este miércoles al mediodía tras caer en un hundimiento registrado sobre la calle Ateos, en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con la información preliminar, el incidente podría estar relacionado con fallas en el sistema de aguas residuales, lo que habría provocado el debilitamiento del suelo y su posterior colapso.
Las autoridades informaron que no se reportaron víctimas ni personas lesionadas como consecuencia del percance. Únicamente se registraron daños materiales en ambos vehículos involucrados.
Tras el incidente, personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) acudió al lugar para atender la situación y realizar trabajos en la zona.