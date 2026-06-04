Capturan a mujer señalada de hurtar casco de motocicleta en Santa Ana

Italia y El Salvador fortalecieron sus lazos de cooperación e inversión durante el “Encuentro Ítalo-Salvadoreño: Il Tuo Investimento Sicuro”, celebrado en la ciudad de Roma y organizado por la Embajada de El Salvador en Italia y la Misión Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en dicha ciudad.

El evento se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 165 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y reunió a representantes gubernamentales, empresarios, organismos financieros y actores del denominado “Sistema Italia”.

La actividad tuvo lugar en el Hotel Parco dei Principi y permitió generar un espacio de diálogo e intercambio sobre oportunidades económicas en sectores como infraestructura, turismo, logística, energía y desarrollo productivo en El Salvador.

Durante la jornada, autoridades italianas destacaron la importancia de fortalecer la relación bilateral y reconocieron a El Salvador como un aliado estratégico en América Latina, resaltando el clima de estabilidad y cooperación entre ambas naciones.

El encuentro también permitió presentar el panorama económico salvadoreño y el entorno de negocios impulsado por el Gobierno, así como oportunidades de internacionalización para empresas italianas interesadas en expandirse hacia Centroamérica. En este contexto, se subrayó el creciente interés europeo por fortalecer vínculos comerciales con la región.

Entre las exposiciones destacó la participación de representantes de INVEST El Salvador, del Instituto Salvadoreño del Café, así como de la Representación de El Salvador ante ONU Turismo, quienes abordaron las ventajas competitivas del país, el potencial exportador del café salvadoreño y el papel del turismo como motor de desarrollo económico.

Asimismo, el Viceministerio de Transporte presentó proyectos de infraestructura y conectividad orientados a fortalecer la competitividad logística y turística del país. El evento contó además con la participación de instituciones italianas como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), SACE, ICE y CDP.

El encuentro concluyó con un espacio de networking empresarial que permitió fortalecer contactos entre inversionistas italianos y representantes salvadoreños, reafirmando el interés mutuo de profundizar la cooperación económica, comercial y turística.

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