Nacionales
Peatón pierde la vida y conductor huye de la escena en La Paz
Un joven peatón perdió la vida la mañana de este día tras ser atropellado sobre la carretera antigua a Zacatecoluca, a la altura del municipio de Cuyultitán, en el departamento de La Paz.
De acuerdo con información preliminar, la víctima fue impactada por un vehículo color blanco que, presuntamente, prestaba servicios de transporte mediante una plataforma digital. Tras el incidente, el conductor abandonó la escena y se dio a la fuga sin prestar auxilio.
El hecho generó la movilización de las autoridades, quienes llegaron al lugar para acordonar la zona, realizar el procesamiento de la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.
Asimismo, las autoridades han activado la búsqueda del responsable con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se reportan capturas relacionadas con este caso, mientras las investigaciones continúan en desarrollo.
Nacionales
Italia y El Salvador fortalecen relaciones en encuentro de inversión y cooperación
Italia y El Salvador fortalecieron sus lazos de cooperación e inversión durante el “Encuentro Ítalo-Salvadoreño: Il Tuo Investimento Sicuro”, celebrado en la ciudad de Roma y organizado por la Embajada de El Salvador en Italia y la Misión Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en dicha ciudad.
El evento se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 165 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y reunió a representantes gubernamentales, empresarios, organismos financieros y actores del denominado “Sistema Italia”.
La actividad tuvo lugar en el Hotel Parco dei Principi y permitió generar un espacio de diálogo e intercambio sobre oportunidades económicas en sectores como infraestructura, turismo, logística, energía y desarrollo productivo en El Salvador.
Durante la jornada, autoridades italianas destacaron la importancia de fortalecer la relación bilateral y reconocieron a El Salvador como un aliado estratégico en América Latina, resaltando el clima de estabilidad y cooperación entre ambas naciones.
El encuentro también permitió presentar el panorama económico salvadoreño y el entorno de negocios impulsado por el Gobierno, así como oportunidades de internacionalización para empresas italianas interesadas en expandirse hacia Centroamérica. En este contexto, se subrayó el creciente interés europeo por fortalecer vínculos comerciales con la región.
Entre las exposiciones destacó la participación de representantes de INVEST El Salvador, del Instituto Salvadoreño del Café, así como de la Representación de El Salvador ante ONU Turismo, quienes abordaron las ventajas competitivas del país, el potencial exportador del café salvadoreño y el papel del turismo como motor de desarrollo económico.
Asimismo, el Viceministerio de Transporte presentó proyectos de infraestructura y conectividad orientados a fortalecer la competitividad logística y turística del país. El evento contó además con la participación de instituciones italianas como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), SACE, ICE y CDP.
El encuentro concluyó con un espacio de networking empresarial que permitió fortalecer contactos entre inversionistas italianos y representantes salvadoreños, reafirmando el interés mutuo de profundizar la cooperación económica, comercial y turística.
Nacionales
Capturan a mujer señalada de hurtar casco de motocicleta en Santa Ana
Una persona señalada de haber hurtado un casco de motocicleta en una colonia de Santa Ana fue capturada por las autoridades, luego de que el hecho se viralizara en redes sociales durante las últimas horas.
De acuerdo con la información difundida, cámaras de vigilancia captaron el momento en que la sospechosa tomó el casco que se encontraba sobre una motocicleta estacionada. Las imágenes registraron toda la acción, la cual posteriormente fue compartida en distintas plataformas digitales.
La difusión del video permitió que las autoridades obtuvieran información para identificar a la presunta responsable y proceder con su captura. El caso generó reacciones entre los habitantes de la zona tras hacerse públicas las imágenes del hecho.
Nacionales
Pronostican lluvias persistentes hasta mediados de la próxima semana
La especialista en meteorología aeronáutica y marítima, Sandra Martínez, informó que una onda tropical se desplazará lentamente sobre El Salvador durante los próximos días, favoreciendo un incremento de la nubosidad y las precipitaciones en el territorio nacional.
De acuerdo con la experta, los pronósticos indican que para este sábado existe la probabilidad de que se establezca una circulación ciclónica.
Además explicó que desde principios de semana se ha advertido sobre la posibilidad de que este fenómeno evolucione a depresión tropical.
«Hemos informado desde principios de semana que existe la posibilidad de que este sistema evolucione a depresión tropical y genere condiciones de temporal a partir de la tarde o noche del domingo», indicó la especialista.
También, explicó que las precipitaciones que podrían mantenerse hasta el martes o miércoles de la próxima semana.
«Los modelos muestran cielos mayormente nublados y precipitaciones que podrían mantenerse hasta el martes o miércoles», añadió.