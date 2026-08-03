Nacionales
Capturan a sujetos por transportar material pirotécnico de contrabando en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres durante un control vehicular instalado en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con el reporte policial, los agentes intervinieron un camión en el que se conducían dos sujetos. Al realizar una inspección del vehículo, localizaron 100 sacos con material destinado para la elaboración de productos pirotécnicos, los cuales no contaban con la documentación requerida por la ley.
Los detenidos fueron identificados como Jefri Bianey Pérez Mejía, de 23 años, y David Nahúm García López, de 18 años.
La PNC indicó que ambos serán remitidos por el delito de contrabando de mercadería.
Nacionales
FGR solicitará cadena perpetua para dos acusados de homicidio en El Divisadero, Morazán
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la pena de cadena perpetua contra Rubén Alonso Sánchez López y Juan Pablo Mata Reyes, acusados del homicidio de un hombre ocurrido en El Divisadero, departamento de Morazán.
De acuerdo con la información fiscal, el pasado 1 de agosto la víctima fue reportada como desaparecida. Tras la activación del Protocolo de Acción Urgente junto con la Policía Nacional Civil (PNC), las investigaciones determinaron que Sánchez López habría llevado a la víctima con engaños hacia el cantón Loma Larga, bajo el argumento de mostrarle un ganado que supuestamente compraría.
Según las investigaciones, en el lugar se encontraba Mata Reyes, quien habría atacado a la víctima con un golpe en la cabeza. Posteriormente, ambos sujetos le habrían robado $11,200 en efectivo, le rociaron gasolina y le prendieron fuego antes de huir del lugar.
La FGR informó que los dos acusados serán presentados ante los tribunales correspondientes en los próximos días.
Nacionales
Mujer es asesinada por su compañero de vida en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 3 de agosto sobre un homicidio registrado en Santa Ana, Santa Ana Centro.
De acuerdo con el reporte policial, la víctima es una mujer de aproximadamente 30 años, quien fue lesionada con arma blanca, presuntamente por su compañero de vida.
La institución indicó que equipos de la Policía de Inteligencia, Investigaciones y del Protocolo de Resolución de Homicidios desarrollan las investigaciones y trabajan para ubicar y capturar al presunto responsable del hecho.
Nacionales
Mujer de 76 años fallece tras sufrir una caída en su vivienda en Zacatecoluca
Una mujer de la tercera edad falleció la mañana de este lunes 3 de agosto tras sufrir una caída desde su propia altura en el departamento de La Paz.
De acuerdo con los reportes, la víctima fue identificada como Nicolasa Villanueva, de 76 años, quien sufrió accidentalmente la caída en su vivienda, ubicada en la colonia José Simeón Cañas, en el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Este.
Socorristas de la seccional de Zacatecoluca atendieron la emergencia y, al llegar al lugar, realizaron la evaluación correspondiente. No obstante, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Posteriormente, el personal de socorro notificó el hecho a la Policía Nacional Civil (PNC) para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.