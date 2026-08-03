Mujer de 76 años fallece tras sufrir una caída en su vivienda en Zacatecoluca

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la pena de cadena perpetua contra Rubén Alonso Sánchez López y Juan Pablo Mata Reyes, acusados del homicidio de un hombre ocurrido en El Divisadero, departamento de Morazán.

De acuerdo con la información fiscal, el pasado 1 de agosto la víctima fue reportada como desaparecida. Tras la activación del Protocolo de Acción Urgente junto con la Policía Nacional Civil (PNC), las investigaciones determinaron que Sánchez López habría llevado a la víctima con engaños hacia el cantón Loma Larga, bajo el argumento de mostrarle un ganado que supuestamente compraría.

Según las investigaciones, en el lugar se encontraba Mata Reyes, quien habría atacado a la víctima con un golpe en la cabeza. Posteriormente, ambos sujetos le habrían robado $11,200 en efectivo, le rociaron gasolina y le prendieron fuego antes de huir del lugar.

La FGR informó que los dos acusados serán presentados ante los tribunales correspondientes en los próximos días.

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