Lamborghini Huracán Spider llama la atención al circular por calles de San Salvador

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado. Por la tarde, estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la cadena volcánica, la zona central y la zona montañosa norte. En horas de la noche, el cielo estará poco nublado, con lluvias en áreas cercanas a las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.

El viento variará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h, principalmente en zonas altas. El ambiente será cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.

Estas condiciones se deben al flujo del noreste acelerado, que aporta humedad desde el mar Caribe y favorece la formación de nubosidad por la tarde.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...