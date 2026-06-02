Nacionales
Conoce la trayectoria de Marvin Aguilar, actual director del Hospital Rosales
Marvin Aguilar, actual director del Hospital Rosales, cuenta con experiencia en el ámbito de la atención médica, la gestión sanitaria y la docencia universitaria.
Desde 2022 se desempeña como docente de Posgrado de Gerencia en Salud en la Universidad Evangélica de El Salvador. Asimismo, entre 2018 y 2024 ejerció funciones como líder médico, coordinador de equipo médico, analista de riesgos y atención médica en Asesuisa.
Su trayectoria profesional también incluye labores como médico de consulta externa, médico residente, médico de urgencias y atención al adulto mayor en ESDEL, S.A. de C.V., entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018. Además, trabajó como médico consultante en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar barrio Lourdes durante 2016.
En el ámbito académico, es graduado como doctor en Medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. También posee un Diplomado en Alta Dirección en Salud cursado a través de Serenc Group en Santo Domingo, República Dominicana.
Nacionales
Nuevo Hospital Rosales inicia atención en el área de emergencias tras su inauguración
El nuevo Hospital Rosales comenzó a brindar atención médica en el área de emergencias pocas horas después de su inauguración, marcando el inicio de operaciones de este centro asistencial.
De acuerdo con la información oficial, desde el día de ayer las instalaciones reciben a pacientes que requieren atención urgente, poniendo en funcionamiento los servicios médicos habilitados en esta etapa.
La apertura inmediata del área de emergencias ha permitido que personas acudan al hospital en busca de atención médica, evidenciando el inicio de las actividades operativas del recinto.
Según la información divulgada, este hecho representa un avance en el fortalecimiento del sistema de salud pública, con infraestructura renovada y servicios médicos en funcionamiento.
Nacionales
Estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad recibirán paquetes escolares completos
Decenas de estudiantes de doble nacionalidad que residen en el cantón Frontera Pasamonos, en el departamento de Morazán, serán beneficiados con la entrega de paquetes escolares completos para apoyar su formación académica durante el presente año lectivo.
La ayuda contempla uniformes, zapatos, cuadernos, libros, colores y otros materiales necesarios para el desarrollo de las actividades educativas. Con esta entrega se busca que los alumnos cuenten con los recursos indispensables para continuar sus estudios.
Según las autoridades, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el acceso a la educación y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a niños y jóvenes de esta comunidad fronteriza, contribuyendo además a su permanencia dentro del sistema educativo.
Judicial
Prisión para varios miembros de la MS-13 por feminicidio agravado
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que varios miembros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 51 años de cárcel tras ser encontrados culpables del delito de feminicidio agravado en perjuicio de una joven de 21 años.
Según las investigaciones, los imputados citaron a la víctima bajo engaños a una vivienda ubicada en el cantón Las Pillas, en San Ignacio, Chalatenango, donde fue atacada y posteriormente estrangulada. De acuerdo con la información fiscal, tras cometer el crimen, los responsables arrojaron el cuerpo a un pozo con el propósito de ocultar la evidencia.
El hecho ocurrió en octubre de 2021. Tras el desarrollo del proceso judicial, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres emitió las condenas correspondientes contra los involucrados.