Internacionales
Presidente de Chile propone aumentar penas contra el crimen organizado
El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció una serie de medidas enfocadas en seguridad, migración y reducción del aparato estatal durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso, realizada en Valparaíso.
Kast, abogado de 60 años que asumió la presidencia en marzo con la promesa de endurecer las políticas contra la criminalidad y la migración irregular, afirmó que su gobierno buscará ampliar las penas asociadas al crimen organizado y reforzar las acciones de seguridad en distintas zonas del país.
Durante su discurso, el mandatario señaló que una de sus prioridades será fortalecer la seguridad, impulsar la reactivación económica y promover la generación de empleos. En ese contexto, anunció el despliegue de operativos policiales en 50 barrios con el objetivo de combatir los mercados ilícitos y el crimen organizado.
Asimismo, informó sobre la creación de un registro de “vándalos” para quienes agredan a policías, funcionarios de salud o dañen monumentos. Según explicó, las personas incluidas en dicho registro perderían beneficios como la gratuidad universitaria o una jubilación estatal.
En materia migratoria, Kast aseguró que buscará fortalecer el control fronterizo, aumentar la capacidad de expulsión efectiva de inmigrantes en condición irregular y ampliar los plazos de retención de indocumentados, actualmente fijados en cinco días. También planteó incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales, aunque no detalló el mecanismo para su implementación.
El presidente anunció además que propondrá al Congreso una reducción “real y ordenada” de ministerios, sin especificar cuántas de las 25 carteras actuales serían eliminadas.
Mientras se desarrollaba la rendición de cuentas, la policía se enfrentó a un centenar de manifestantes que protestaban por recortes presupuestarios anunciados por el gobierno.
Por otra parte, la jubilada Marta González expresó a la AFP que considera necesaria la intervención de los barrios más complejos, aunque señaló que los resultados concretos serán el principal criterio para evaluar las medidas.
El analista de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, advirtió a la AFP que las propuestas en materia de seguridad e inmigración podrían generar una brecha entre las expectativas ciudadanas y las capacidades reales del Estado para cumplirlas.
Internacionales
Finlandia avanza en su plan de almacenar bajo tierra el combustible nuclear gastado y radiactivo
La pantalla del ascensor marca «433», la profundidad bajo tierra. Las puertas se abren y dejan ver la entrada de lo que debería convertirse en el primer lugar del mundo de almacenamiento definitivo para combustible nuclear usado.
Excavado en un macizo rocoso estable de 1.900 millones de años en Eurajoki, en el suroeste de Finlandia, el almacén geológico de residuos nucleares usados, bautizado Onkalo (caverna, en finlandés), está prácticamente listo para entrar en funcionamiento.
El almacenamiento de los subproductos peligrosos de la energía nuclear, actualmente guardados de forma temporal, es un rompecabezas mundial desde la construcción de las primeras centrales, en la década de 1950.
Otros depósitos definitivos están en construcción en Suecia y Francia, pero se espera que Finlandia sea el primer país en abrir su almacén subterráneo.
La Autoridad Finlandesa de Seguridad Radiológica y Nuclear (STUK) debe dar luz verde en su evaluación final en junio, paso previo a la concesión de la licencia de explotación.
«Esperamos poder iniciar la explotación a finales de este año, o muy probablemente a comienzos del año que viene», dijo Philippe Bordarier, director general del operador nuclear Teollisuuden Voima Oyj (TVO).
Su voz resuena en el túnel húmedo donde el combustible nuclear usado será enterrado en agujeros perforados en la roca, donde permanecerá radiactivo y peligroso durante miles de años.
Los residuos que en la actualidad se enfrían en piscinas de agua en un almacenamiento provisional, en la central de Olkiluoto, situada cerca del mar Báltico, serán los primeros en ser depositados.
Con una capacidad de 6.500 toneladas de uranio, Onkalo debe garantizar el almacenamiento permanente del combustible usado procedente de los cinco reactores nucleares finlandeses, de los cuales tres se encuentran en Olkiluoto.
La empresa de gestión de residuos nucleares Posiva comenzó la construcción del sitio en 2004. Su costo se estima en más de mil millones de dólares.
«Seguro para siempre»
El combustible usado se almacenará en la inmensa red de túneles de Onkalo durante 100 años, un plazo ajustable si se construyen nuevos reactores.
A continuación, el lugar será sellado para garantizar un almacenamiento seguro durante al menos 100.000 años.
«Tiene que ser seguro para siempre», comentó Lauri Parviainen, químico de Posiva, antes de añadir que los materiales seguirán siendo altamente radiactivos «durante unas cuantas decenas de miles de años».
Al cabo de 100.000 años, su radiactividad será «aproximadamente equivalente a la del mineral de uranio a partir del cual se fabrica el combustible».
En la superficie, el combustible nuclear usado se encapsulará en contenedores de cobre altamente resistentes a la corrosión.
Los contenedores se bajarán luego a agujeros perforados en los túneles.
Esos agujeros se rellenarán con arcilla bentonita, explicó Parviainen.
Una vez que cada túnel de almacenamiento de 300 metros de longitud esté lleno, se volverá a rellenar y se sellará con un tapón de hormigón armado.
Riesgos a largo plazo
Jarkko Kyllonen, experto en seguridad a largo plazo de la autoridad finlandesa de seguridad nuclear (STUK), ha evaluado los escenarios de riesgo del proyecto Onkalo en un horizonte de hasta un millón de años.
Habida cuenta del «potencial de peligro de los residuos, los primeros 10.000 años son muy importantes para mantener intactas las cápsulas», dice a la AFP.
Los principales riesgos a largo plazo son la corrosión de los contenedores de cobre o los terremotos durante futuras eras glaciares, que podrían dañar las cápsulas y provocar filtraciones de combustible radiactivo, dice.
Pero los resultados de las diferentes evaluaciones de riesgo han sido «positivos».
La Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza sigue siendo, sin embargo, crítica con el proyecto, y subraya que los residuos nucleares suponen un riesgo grave y a largo plazo para el medioambiente.
«Nadie puede garantizar la seguridad de Onkalo durante miles de años», afirmó en un correo electrónico a la AFP el director, Tapani Veistola.
Internacionales
Irán suspende las negociaciones con EE.UU., afirma medio iraní
Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, afirmó el lunes la agencia de noticias iraní Tasnim.
La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los «crímenes» que Israel «sigue cometiendo» en Líbano y a las violaciones «en todos los frentes» del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado el 8 de abril.
«El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores», precisó el medio de comunicación iraní.
Fuentes diplomáticas indicaron a la AFP que el lunes está prevista una reunión de emergencia sobre Líbano en el Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de Francia, que declaró el domingo que «nada justifica la grave escalada que se está produciendo» en ese país.
Las fuerzas israelíes, que afirman querer «eliminar» al grupo proiraní Hezbolá, han avanzado en el territorio libanés como nunca en más de 25 años.
Irán recordó el lunes, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que un alto el fuego en Líbano es «una condición esencial para cualquier acuerdo».
Drones «hostiles»
Las negociaciones indirectas para poner fin a la guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, llevan semanas estancadas.
Más aún después de que Teherán reiterase el lunes que su programa nuclear no formaba parte de «esta etapa» de las conversaciones, contrariamente a las expectativas de Donald Trump, quien afirmó el domingo por la noche que un memorando de entendimiento debería estipular «muy claramente que Irán no tendrá un arma nuclear».
El ejército estadounidense anunció haber llevado a cabo una nueva oleada de bombardeos «defensivos» el sábado y el domingo en el sur de Irán, la tercera en algo más de una semana.
Estos bombardeos tuvieron como objetivo sistemas de radar y de control de drones en la ciudad de Goruk y en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, precisó en X el Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom).
Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el lunes que habían atacado una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní, sin precisar su ubicación.
Kuwait indicó que su defensa aérea interceptó misiles y drones «hostiles», atribuyendo esos ataques a Irán.
El conflicto ha provocado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo, que volvieron a dispararse este lunes ante el recrudecimiento de las tensiones.
Hacia las 14H05 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto, subía 6,60 % hasta los 97,13 dólares, y el de West Texas Intermediate, con entrega en julio, subía un 7,62% hasta los 94,02 dólares.
Desde finales de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, una ruta marítima fundamental para el transporte mundial de hidrocarburos, y Estados Unidos impone un bloqueo a los puertos iraníes.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, prometió el lunes durante una conversación telefónica con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que su país facilitaría el paso por el estrecho a los buques japoneses.
Más firmeza
Irán y Estados Unidos parecían estar cerca de un acuerdo los últimos días, pero el diario New York Times informó el sábado de que el presidente Donald Trump había endurecido su propuesta negociadora con Irán.
Según el medio estadounidense Axios, Trump, cuya prioridad declarada es poner fin al programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz, pidió más firmeza por parte de sus negociadores.
La cadena CBS reportó el domingo que la nueva propuesta estadounidense prevé una prolongación del alto el fuego de 60 días con cláusulas que contemplan la reapertura de Ormuz y un marco para reanudar las negociaciones nucleares.
Irán, que reivindica el derecho a un programa nuclear civil, desmiente querer dotarse de un arma atómica, pese a las sospechas en ese sentido de Estados Unidos y otros países.
Teherán pretende abordar ese tema en una segunda fase, en caso de un acuerdo con Washington, y exige el levantamiento inmediato de las sanciones en su contra.
Internacionales
Estatua de Lionel Messi sale de las calles de Calcuta por motivos de seguridad
Una estatua dorada de 21 metros que representa al futbolista argentino Lionel Messi fue retirada de la ciudad de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, en India, luego de que residentes de la zona manifestaran preocupación por la estabilidad de la estructura.
De acuerdo con periodistas de la AFP, para el desmontaje de la escultura se utilizaron grúas hidráulicas y cuerdas antes de que fuera trasladada en un camión. El legislador estatal Sharadwat Mukherjee indicó que la estatua fue retirada el lunes por la tarde después de que vecinos reportaran que se balanceaba con el viento.
Mukherjee explicó que la escultura será almacenada temporalmente en una bodega gubernamental mientras las autoridades determinan una nueva ubicación para su instalación.
La estatua, que muestra a Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo, fue inaugurada en diciembre durante la visita del futbolista al continente asiático.
La obra ha generado debate en medio de los recientes cambios políticos en Bengala Occidental. El mes pasado, el Partido Bharatiya Janata (BJP), liderado por el primer ministro Narendra Modi, obtuvo una amplia victoria electoral frente al opositor Congreso Trinamool (TMC).
Según reportes, la estatua habría sido encargada por la exjefa de gobierno y líder del TMC, Mamata Banerjee. El actual ministro de Deportes del BJP, Nisith Pramanik, criticó la estructura y la calificó como “antiestética”.
Aunque India es reconocida internacionalmente por su fortaleza en el críquet y ocupa el puesto 142 en la clasificación de la FIFA, el fútbol se mantiene como el segundo deporte más popular del país, de acuerdo con una investigación reciente de la empresa Nielsen.