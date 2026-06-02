Presidente Bukele inaugura el Nuevo Hospital Nacional Rosales equipado con tecnología medica de vanguardia y restauración patrimonial

En el marco del segundo año de su segunda gestión de Gobierno, el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró las instalaciones del Nuevo Hospital Nacional Rosales. Esta obra representa una transformación integral del principal centro asistencial del país a través de la modernización de su infraestructura, el equipamiento con tecnología de última generación y la restauración de su patrimonio histórico.

El Hospital Rosales ha sido históricamente el centro de referencia médica más grande del país y el encargado de atender a la población de menores recursos económicos. La

culminación de este proyecto salda una deuda histórica con la sociedad salvadoreña, tras más de una década de postergaciones por administraciones anteriores.

La obra fue ejecutada en un período de siete años, superando los desafíos globales de la pandemia de COVID-19 y el desarrollo de las estrategias de seguridad nacional,

financiándose en su totalidad con recursos propios del Estado, sin incurrir en préstamos internacionales.

Modernización e infraestructura sostenible

El mandatario recorrió las instalaciones acompañado por el Dr. Marvin Aguilar, nuevo director del hospital, y el Arq. Javier Arbizú, en representación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), así como por otros médicos especialistas que explicaron sus respectivas áreas de trabajo.

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El nuevo edificio principal fue diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, contando con paneles solares, certificación internacional EDGE, planta de

tratamiento de aguas residuales con reutilización para riego, un sistema eléctrico renovado, cisternas rehabilitadas y un pozo propio de abastecimiento hídrico.

La capacidad instalada del nuevo complejo hospitalario incluye:

Hospitalización y cuidados críticos: 502 camas de hospitalización, 61 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 21 de aislamiento, 26 de cuidados críticos, 14 intermedias y 48 en el área de observación de Emergencias.

Bloque quirúrgico: 7 quirófanos de emergencias y 9 programados, equipados con tecnología médica nueva, que incluye 2 robots quirúrgicos para cirugía general, ortopedia y reemplazos articulares (cadera, rodilla y columna).

Innovación tecnológica y especialidades médicas sin precedentes

El Nuevo Hospital Rosales introduce al sistema público salvadoreño equipamiento de nivel internacional, destacando el primer quirófano híbrido de Centroamérica, que permitirá hacer procedimientos, estudios y diagnósticos en la misma área. En ese espacio se integra un tomógrafo axial computarizado (TAC), un angiógrafo de hemodinamia avanzada, una resonancia de magnetismo de 3 Tesla y un quirófano de trasplantes con dispositivos de conservación de órganos ex vivo.

Entre las principales mejoras por especialidad están:

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): Incorporación del equipo DX-10, el primer sistema de soporte hepático artificial en el país para fallas hepáticas y soporte pre y postrasplante, además de servicios de hemodiálisis interna y terapias de purificación sanguínea.

Nefrología: Se constituye como el centro de hemodiálisis más grande de la región con 140 máquinas, con las cuales se atenderá a 420 pacientes diarios, 47 camas de diálisis peritoneal hospitalaria y modalidades de atención domiciliaria automatizada.

Laboratorio Clínico: Primer laboratorio completamente automatizado del país y el más grande del sector público en Centroamérica, con capacidad de procesar 2,600 pruebas por hora y atender hasta 2,000 pacientes diarios mediante un robot preanalítico conectado a 7 plataformas de flujo continuo.

Cardiología y Urología: Incremento de la capacidad operativa en cardiología a 25 pruebas de esfuerzo diarias (frente a las dos semanales del esquema anterior). Urología incorpora la primera sala de urodinamia del sector público y un litotriptor de alta gama para pacientes de alta complejidad.

Hemato-Oncología: Unificación de servicios oncológicos, cuidados paliativos y soporte integral, equipada con 48 sillones de quimioterapia y perspectivas para realizar trasplantes de médula ósea, uno de los servicios más costosos de la medicina moderna y que no existía en el país.

Digitalización y optimización de servicios

Con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia administrativa, el hospital implementará un sistema de receta digital automatizada conectado a una red de farmacias de 7 puntos de distribución y 13 ventanillas de atención, incluyendo infraestructura inclusiva con recetas en sistema braille.

El presidente de la República destacó que el nosocomio operará con horarios ampliados y un incremento en el personal de especialistas nacionales y extranjeros, quienes liderarán un modelo de formación continua. Respecto a la transición del antiguo personal, aclaró que los colaboradores calificados fueron reubicados para reforzar otros hospitales de la red pública. De este modo, la planilla del Nuevo Hospital Rosales se renovó por completo con la contratación de 3,200 profesionales, de los cuales tres mil son salvadoreños y doscientos son extranjeros.

Al respecto, el mandatario señaló: “Los medios de comunicación de oposición y algunos opositores decían que estamos trayendo médicos extranjeros y no les están dando trabajo a los salvadoreños, pero yo creo que hay que aclarar varias cosas: Estamos contratando especialistas del mayor nivel en el mundo para la atención del pueblo. ¿Por qué no vamos a traer a lo mejor? Aquí están llegando doctores de Argentina, de Colombia y de todas partes. Por ejemplo, el trasplante de médula ósea que usted me decía, aquí no hay nadie que lo pudiera hacer. Si queremos darle ese servicio al pueblo, es traer gente de afuera para que lo pueda hacer y ponerle doctores salvadoreños a la par para que aprendan”.

Rescate del patrimonio cultural

Es importante destacar que la intervención no incluyó la demolición de las áreas patrimoniales del antiguo hospital. Más bien, reconociendo que es un patrimonio cultural

del país, se trabajó en distintas obras de restauración. Este espacio no había recibido mantenimiento adecuado en más de 100 años desde su fundación, y eso era precisamente lo que necesitaba.

La nueva imagen del hospital exhibe una fachada moderna con grandes marcos estructurales que reinterpretan, de forma abstracta, elementos de la arquitectura japonesa

históricamente presentes en el hospital. Frente a ella se extiende la Plaza de la Salud, un espacio abierto con jardinería diseñado para el respiro emocional de pacientes, familiares y el personal médico, así como una pasarela de interconexión de uso exclusivo médico y clínico que facilitará el traslado seguro de pacientes críticos.

La intervención estatal priorizó la conservación de la riqueza histórica del inmueble fundado hace más de un siglo. Sin recurrir a la demolición de las áreas protegidas, se ejecutaron obras de restauración arquitectónica en el pasillo original de estructuras metálicas belgas de 1902, la capilla, el reloj histórico, las estatuas, los pisos de mosaico originales y el jardín central, el cual estará abierto al público. Estas áreas albergarán el sector de docencia e investigación, equipado con salas de simulación médica avanzada.

Con la inauguración del nuevo Hospital Rosales, el Gobierno de la República no solo entrega una obra de infraestructura sin precedentes; entregará vida, dignidad y tecnología del primer mundo al servicio de cada salvadoreño, demostrando de forma categórica que, en esta nueva gestión, lo público es y seguirá siendo mejor que lo privado.

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