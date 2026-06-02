Nacionales
MINSAL inaugura nueva área de emergencia en el Hospital de Soyapango
El Ministerio de Salud (MINSAL) avanza en la modernización de su sistema de salud con la inauguración de la nueva área de emergencias del Hospital Nacional de Soyapango. Este importante proyecto brindará atención integral, oportuna y especializada, en espacios modernos y adecuados a más de 230,000 habitantes del municipio, lo cual fortalece la capacidad de respuesta médica ante situaciones críticas.
La infraestructura ha sido diseñada para ofrecer servicios completos en tres servicios principales de atención: Emergencia Pediátrica, Emergencia Médico-Quirúrgica y
quirófanos. Cada una de ellas cuenta con equipamiento moderno y espacios adecuados para brindar atención digna a los salvadoreños, en todas las edades.
La Emergencia Pediátrica incorpora seis boxes de evaluación, áreas de rehidratación oral, terapia respiratoria, ortopedia pediátrica, pequeña cirugía y evaluación neonatal.
También cuenta con un área de observación con capacidad para siete cunas, garantizando atención especializada para los niños en condiciones de urgencia.
De igual forma, la Emergencia Médico-Quirúrgica está equipada con ocho boxes de evaluación, área de máxima urgencia para seis pacientes, inhaloterapia, ortopedia y
pequeña cirugía. Su área de observación tiene capacidad para trece pacientes, lo que permite una respuesta inmediata y organizada ante emergencias de adultos.
Finalmente, se han equipado dos quirófanos en el servicio, con sus respectivas áreas de recuperación, asegurando la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos
inmediatos y seguros en casos críticos, tanto obstétricos como pediátricos y de adultos.
Como complemento, la nueva emergencia integra servicios de apoyo esenciales como farmacia, rayos X y trabajo social, a fin de garantizar un abordaje integral ante
emergencias.
Este espacio representa una importante inversión de aproximadamente 7 millones de dólares, destinada a fortalecer y modernizar la atención de salud para la población; permitiendo la construcción de un nuevo edificio de 2,100 m2, lo que ampliará la capacidad de atención, optimizará los flujos de circulación y las diferentes áreas de
servicio, garantizando una atención más eficiente, segura y de calidad.
La nueva emergencia forma parte de los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se suma al recién inaugurado Mini Nido en marzo de este año. Con ello, El MINSAL reafirma su compromiso de ampliar y modernizar la red de salud, consolidando un sistema hospitalario que responde a las necesidades de
la población y que coloca al paciente en el centro de la atención.
Nacionales
Mujer fallece tras caer de un vehículo en Morazán
Una mujer falleció en un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera que conecta San Francisco Gotera con Sensembra, en el departamento de Morazán.
Según información preliminar, la víctima había solicitado un ride y, por causas que aún no han sido determinadas, cayó del vehículo en el que se transportaba.
Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el hecho.
Nacionales
Motociclista resulta lesionado en accidente de tránsito
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la calle que conduce hacia Playa El Espino.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el percance. Personas que se encontraban en el lugar brindaron asistencia al conductor mientras se gestionaba la atención correspondiente.
No se han proporcionado más detalles sobre el estado de salud del motociclista ni sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.
Nacionales
Motociclista fallece tras sufrir accidente de tránsito en Tecoluca
Un motociclista falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la comunidad La Pita, distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente.
De acuerdo con información preliminar, la víctima habría perdido el control de la motocicleta cuando intentó evitar atropellar a un cusuco que se cruzó en la vía. La maniobra provocó que sufriera una caída.
Las circunstancias del hecho se encuentran basadas en reportes preliminares, mientras las autoridades correspondientes determinan los detalles del accidente.
#CRONIO Un motociclista falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la comunidad La Pita, distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente.
De acuerdo con información preliminar, la víctima habría perdido el control de la motocicleta cuando intentó evitar atropellar a un… pic.twitter.com/Bqh1jmTc9E
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 1, 2026