MINSAL inaugura nueva área de emergencia en el Hospital de Soyapango

El Ministerio de Salud (MINSAL) avanza en la modernización de su sistema de salud con la inauguración de la nueva área de emergencias del Hospital Nacional de Soyapango. Este importante proyecto brindará atención integral, oportuna y especializada, en espacios modernos y adecuados a más de 230,000 habitantes del municipio, lo cual fortalece la capacidad de respuesta médica ante situaciones críticas.

La infraestructura ha sido diseñada para ofrecer servicios completos en tres servicios principales de atención: Emergencia Pediátrica, Emergencia Médico-Quirúrgica y

quirófanos. Cada una de ellas cuenta con equipamiento moderno y espacios adecuados para brindar atención digna a los salvadoreños, en todas las edades.

La Emergencia Pediátrica incorpora seis boxes de evaluación, áreas de rehidratación oral, terapia respiratoria, ortopedia pediátrica, pequeña cirugía y evaluación neonatal.

También cuenta con un área de observación con capacidad para siete cunas, garantizando atención especializada para los niños en condiciones de urgencia.

De igual forma, la Emergencia Médico-Quirúrgica está equipada con ocho boxes de evaluación, área de máxima urgencia para seis pacientes, inhaloterapia, ortopedia y

pequeña cirugía. Su área de observación tiene capacidad para trece pacientes, lo que permite una respuesta inmediata y organizada ante emergencias de adultos.

Finalmente, se han equipado dos quirófanos en el servicio, con sus respectivas áreas de recuperación, asegurando la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos

inmediatos y seguros en casos críticos, tanto obstétricos como pediátricos y de adultos.

Como complemento, la nueva emergencia integra servicios de apoyo esenciales como farmacia, rayos X y trabajo social, a fin de garantizar un abordaje integral ante

emergencias.

Este espacio representa una importante inversión de aproximadamente 7 millones de dólares, destinada a fortalecer y modernizar la atención de salud para la población; permitiendo la construcción de un nuevo edificio de 2,100 m2, lo que ampliará la capacidad de atención, optimizará los flujos de circulación y las diferentes áreas de

servicio, garantizando una atención más eficiente, segura y de calidad.

La nueva emergencia forma parte de los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se suma al recién inaugurado Mini Nido en marzo de este año. Con ello, El MINSAL reafirma su compromiso de ampliar y modernizar la red de salud, consolidando un sistema hospitalario que responde a las necesidades de

la población y que coloca al paciente en el centro de la atención.

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