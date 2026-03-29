MINSAL inaugura moderna y especializada área de parto Mini Nido en Soyapango

Con un derroche de música, sabor y al grito de «¡Atacando, pura candela!» Los Hermanos Flores Orquesta Internacional regalaron ayer una noche majestuosa en el Centro Histórico de San Salvador, donde miles de almas corearon y se movieron al ritmo de todas sus canciones.

El concierto gratuito marcó el «hasta pronto» de la agrupación, la cual iniciará en los próximos días su viaje hacia el Festival Coachella 2026, a realizarse en abril en Estados Unidos y donde serán la primera banda salvadoreña y centroamericana o plantarse en uno de los escenarios más importantes de la industria de la música.

«El éxito de Coachella no es solo de Los Hermanos Flores. Es de todo El Salvador. Estamos aquí por ustedes y vamos a representarlos para poner en alto el nombre de nuestro país», dijo Nory Flores, vocalista principal.

La velada transcurrió con lo mejor del repertorio de la agrupación patrimonio musical de El Salvador, en una noche donde el público nacional los arropó con sus gargantas y con cada baile y ovación.

«Mi País», «Linda Muchachita», «Emigrante Latino», «Enfermera» y muchos éxitos más pusieron a bailar a los miles de asistentes entre coterráneos y visitantes internacionales en la Plaza Gerardo Barrios.

Otra de las grandes canciones que no podía faltar fue «La Bala», el tema más popular a escala internacional de La Fuerza Musical de Centroamérica y de El Salvador. Con esta canción, el público no dudó en moverse con toda el alma y lustrar la auténtica pista de baile en que se convirtió este sector de la ciudad capital.

«¡Muchas gracias, El Salvador! Nos veremos muy pronto nuevamente. Los llevaremos en nuestros corazones en el escenario de Coachella», dijo la banda al momento de despedirse de su público.

Los Hermanos Flores se presentarán en el escenario del Empire Polo Club en Indio, California, los días 11 y 18 de abril, en un evento cuyo listado de presentaciones lo encabeza Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter.

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