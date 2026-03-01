Nacionales
FGR desarticula estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas
Como parte de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC), esta madrugada se realizó un operativo que permitió desmantelar una estructura dedicada a la venta de drogas en Santa Tecla, Lourdes y Soyapango.
En esos lugares se realizaron 24 allanamientos en donde fue posible capturar a los miembros de la red.
Los sujetos operaban a través de plataformas en las que simulaban ser un negocio de paquetería y de esa forma movían la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo sus familiares quienes también han sido detenidos.
Otros de los detenidos fueron identificados como Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, alias pelón; Christian Enrique Mirón Noyola, alias, tatuado; William Alexander Rivera Huezo, Pamela Sarai Acevedo Guevara, José Ezequiel Sosa Rodríguez Julio Enrique Morales Quintanilla, Gloria América Gil, Maykol Francisco Pichinte Alvarado, Orlando Francisco Díaz, Bryan Moisés Pérez Valladares, Bryan David Sánchez Molina, Josué Edenilson Bonilla Rivas, Miguel Ángel González, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina y Brenda Guadalupe Leones Navarrete.
A los imputados se les procesará por el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
Como resultado de los registros, se han decomisado 19 porciones de cocaína y crack listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información que robustecerá la investigación y más de $3,000 en efectivo.
Nacionales
Sujeto amenaza a jovencito con un corvo en San Salvador
Un momento de tensión se vivió sobre la 49 Avenida, en San Salvador, cuando un hombre amenazó a un joven con un corvo, obligándolo a descender de un taxi.
Según información preliminar, el joven se encontraba a bordo del vehículo cuando el sujeto se acercó portando el arma blanca y lo intimidó hasta hacerlo bajar.
Las autoridades se encuentran investigando el hecho para determinar las circunstancias y dar con el responsable del incidente.
Nacionales
Joven de 25 años muere en trágico accidente sobre el bulevar del Ejército
Un hombre perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado tras un accidente de tránsito registrado sobre el bulevar del Ejército, frente a Coplasa, en el municipio de Soyapango.
De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta en la que se conducían ambas personas fue impactada por un vehículo en la referida arteria, lo que provocó que los ocupantes salieran expulsados y sufrieran lesiones de gravedad.
La víctima mortal fue identificada como Melvin Arévalo, de 25 años de edad, quien, al momento de ser atendido por socorristas, ya no presentaba signos vitales. El conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro asistencial con heridas de consideración.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el percance para determinar responsabilidades.
ENTREGA ESPECIAL
Entre cuadernos y esperanza: Doña Catalina inicia primer grado a los 94 años en Santa Ana
Dicen que nunca es tarde para aprender y que la edad no es una barrera para adquirir conocimientos si hay voluntad y motivación. Eso es lo que más le sobra a doña Catalina Mendoza, de 94 años, quien en 2026 se ha matriculado en el primer nivel (equivalente a primer grado) de la modalidad nocturna del Centro Escolar El Congo, en Santa Ana, de donde es originaria.
Llena de entusiasmo, cada día asiste puntualmente a sus clases, acompañada de su hija, Teresa Tobar, de 71 años, quien es otra de las estudiantes del centro educativo, donde cursa octavo grado. Juntas se han convertido en las alumnas más longevas y populares de la escuela.
«Yo aprendí a leer en el libro Mantilla número uno que había antes y aprendí a multiplicar un poquito, así he ido aprendiendo, y a escribir un poco. Estoy contenta de estar estudiando. Yo me animé porque mi hija aquí estudia y por eso me animé a venir también. Le pregunté si podía venir y ella me animó. Por eso estoy viniendo», expresa la motivada estudiante. La nonagenaria alumna señala que al poder escribir, leer y «multiplicar un poquito» podrá ganarse el ascenso al siguiente nivel y así continuar estudiando «hasta donde se pueda».
Su hija y compañera de clases señala que ella retomó sus estudios también impulsada por un hijo, que actualmente está fuera del país, y que ahora su mamá también la inspira y motiva para poder culminarlos.
Ambas recibieron de manos de la ministra de Educación, Karla Trigueros, el paquete escolar que este año por primera vez entregó el Gobierno del presidente Nayib Bukele a estudiantes de la modalidad flexible.
La ministra destacó que la presencia de doña Catalina en las aulas del centro escolar inspira a otras personas a seguir su ejemplo.
«Usted es una mujer que nos está inspirando y le puedo asegurar, al darse a conocer su caso, que muchos salvadoreños se van a inspirar a continuar estudiando, nos inspira mucho, saber que tenemos la opción de estudiar, el trabajo que estamos haciendo está teniendo frutos», dijo Trigueros.