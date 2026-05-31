Nacionales
PNC captura a sujeto tras sorprenderlo vendiendo droga en La Libertad
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Raúl Edenilson Espinoza Salazar, de 24 años, tras ser sorprendido vendiendo droga en la colonia San Carlos Dos, ubicada en el distrito de Ciudad Arce, municipio de La Libertad Centro.
Según informó la institución, el procedimiento se llevó a cabo luego de atender una alerta sobre personas que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas en la zona. Al llegar al lugar, los sospechosos intentaron huir, pero los agentes lograron detener a uno de ellos.
Durante la intervención, las autoridades incautaron marihuana, cocaína, un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y un teléfono celular.
La PNC indicó que Espinoza Salazar será remitido en los próximos días por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Nacionales
Capturan a un hombre por realizar disparos en estado de ebriedad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Efraín Canales Gómez, de 47 años, tras ser señalado de realizar disparos con arma de fuego mientras se encontraba en estado de ebriedad.
Según el reporte policial, la detención fue realizada luego de una denuncia ciudadana en el caserío Platanario, cantón Santa Anita, distrito de El Divisadero, municipio de Morazán Sur, departamento de Morazán.
La institución indicó que durante el procedimiento se practicó una prueba de alcohol en aire espirado, la cual registró un resultado de 172 miligramos por decilitro (mg/dl).
Asimismo, la PNC detalló que al detenido le fue incautada una pistola junto con dos cargadores.
Canales Gómez será remitido por los delitos de disparos de arma de fuego y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, de acuerdo con las autoridades.
Nacionales
Trágico accidente de motocicleta cobra la vida de una mujer en Ciudad Arce
Una mujer falleció y un hombre resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la carretera antigua que conecta Santa Ana con San Salvador, a la altura del caserío La Providencia, en Ciudad Arce.
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento Ciudad Arce, en el percance estuvo involucrada una motocicleta en la que se transportaban dos personas, un hombre y una mujer.
Los socorristas brindaron asistencia al hombre y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia verificaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Judicial
Inicia juicio contra nueve mareros que violaron y estrangularon víctima
El juicio contra nueve integrantes de la clica y programa Hollywood de la MS, procesados por el delito de feminicidio agravado, inició este sábado, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, el 12 de octubre de 2021 los imputados citaron a la víctima a un inmueble ubicado en el cantón Las Pilas, en San Ignacio, Chalatenango. En ese lugar, presuntamente la acusaron de ser informante de las autoridades.
Según el fiscal del caso, la mujer fue agredida verbal y sexualmente y posteriormente estrangulada. La investigación también establece que los imputados arrojaron el cadáver a un pozo de la localidad, donde fue encontrado por las autoridades tres días después.
La Fiscalía indicó que cuenta con prueba documental, pericial y testimonial para sustentar la acusación, incluyendo declaraciones de varios testigos. Uno de ellos habría identificado la participación de los procesados en los hechos.
De los nueve imputados, siete se encuentran presentes en la vista pública: Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Yonathan Armando Ardón Rivera, Víctor Manuel Rivera Vásquez y José Ignacio López Vásquez.
La institución señaló que estos dos últimos también enfrentan cargos por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Asimismo, Óscar Arnoldo Huezo Mena, alias “Chiva”, y Giovanny de Jesús Vásquez Chavarría, alias “Curra”, fueron declarados rebeldes en el proceso y son procesados por los mismos delitos adicionales.
La representación fiscal informó que solicitará las penas máximas de prisión para los nueve acusados. La vista pública continuará el lunes con la declaración de otros testigos.