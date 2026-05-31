Nacionales
Trágico accidente de motocicleta cobra la vida de una mujer en Ciudad Arce
Una mujer falleció y un hombre resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la carretera antigua que conecta Santa Ana con San Salvador, a la altura del caserío La Providencia, en Ciudad Arce.
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento Ciudad Arce, en el percance estuvo involucrada una motocicleta en la que se transportaban dos personas, un hombre y una mujer.
Los socorristas brindaron asistencia al hombre y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia verificaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Judicial
Inicia juicio contra nueve mareros que violaron y estrangularon víctima
El juicio contra nueve integrantes de la clica y programa Hollywood de la MS, procesados por el delito de feminicidio agravado, inició este sábado, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, el 12 de octubre de 2021 los imputados citaron a la víctima a un inmueble ubicado en el cantón Las Pilas, en San Ignacio, Chalatenango. En ese lugar, presuntamente la acusaron de ser informante de las autoridades.
Según el fiscal del caso, la mujer fue agredida verbal y sexualmente y posteriormente estrangulada. La investigación también establece que los imputados arrojaron el cadáver a un pozo de la localidad, donde fue encontrado por las autoridades tres días después.
La Fiscalía indicó que cuenta con prueba documental, pericial y testimonial para sustentar la acusación, incluyendo declaraciones de varios testigos. Uno de ellos habría identificado la participación de los procesados en los hechos.
De los nueve imputados, siete se encuentran presentes en la vista pública: Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Yonathan Armando Ardón Rivera, Víctor Manuel Rivera Vásquez y José Ignacio López Vásquez.
La institución señaló que estos dos últimos también enfrentan cargos por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Asimismo, Óscar Arnoldo Huezo Mena, alias “Chiva”, y Giovanny de Jesús Vásquez Chavarría, alias “Curra”, fueron declarados rebeldes en el proceso y son procesados por los mismos delitos adicionales.
La representación fiscal informó que solicitará las penas máximas de prisión para los nueve acusados. La vista pública continuará el lunes con la declaración de otros testigos.
Nacionales
Capturan a hombre acusado de asesinar a una mujer en Chalchuapa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Armando Adelio García Martínez, de 40 años de edad, señalado de cometer un homicidio en Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue una mujer de 34 años, quien sufrió lesiones en la cabeza provocadas con un objeto contundente. La institución indicó además que la víctima mantenía una relación sentimental con García Martínez.
Tras su captura, las autoridades informaron que el hombre será remitido por el delito de homicidio.
Nacionales
Atención prehospitalaria figura entre las áreas con mayor demanda en Cruz Roja Salvadoreña
En el marco de los 141 años de la Cruz Roja Salvadoreña (CRS), el director general de la institución, Rigoberto Hernández, destacó los principales cambios y avances que ha experimentado la organización en los últimos años, especialmente en materia de atención de emergencias y fortalecimiento del trabajo humanitario.
Hernández explicó que uno de los cambios más significativos durante los casi 13 años que lleva dentro de la institución ha sido el ordenamiento y la planificación del trabajo interno. Según indicó, la Cruz Roja cuenta actualmente con un plan estratégico de desarrollo orientado a fortalecer las capacidades del personal y mejorar los servicios que brinda a la población.
El director señaló que este proceso ha permitido fortalecer las competencias institucionales y consolidar el rol auxiliar que la CRS desempeña junto a las entidades del Estado. Asimismo, destacó la coordinación que mantienen con instituciones como Protección Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Cancillería para la atención de emergencias y situaciones de vulnerabilidad.
En cuanto al financiamiento, Hernández detalló que los recursos de la institución provienen de diversas fuentes, entre ellas el aporte estatal, que representa entre el 30 % y el 35 % del presupuesto institucional, además del apoyo de organismos internacionales, socios del movimiento de Cruz Roja y donaciones de personas e instituciones privadas.
Respecto al voluntariado, informó que actualmente la Cruz Roja Salvadoreña cuenta con alrededor de 2,000 voluntarios en todo el país. Aunque reconoció una disminución en comparación con otras etapas históricas, destacó que el voluntariado continúa siendo fundamental para mantener la presencia nacional y responder a emergencias derivadas de amenazas naturales como terremotos, inundaciones y deslizamientos.
Hernández explicó que las personas interesadas en integrarse como voluntarios deben acercarse a cualquiera de las oficinas de la institución, presentar sus datos personales y completar procesos de formación en áreas como primeros auxilios, doctrina institucional y acceso más seguro.
Asimismo, señaló que una de las áreas con mayor demanda de personal es la atención prehospitalaria y de primeros auxilios, debido al incremento de accidentes de tránsito en el país. También destacó especialidades como rescate vertical y atención en emergencias.
Finalmente, reiteró la invitación a la población salvadoreña para sumarse al trabajo humanitario que desarrolla la institución y apoyar a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.