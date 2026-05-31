Trágico accidente de motocicleta cobra la vida de una mujer en Ciudad Arce

En el marco de los 141 años de la Cruz Roja Salvadoreña (CRS), el director general de la institución, Rigoberto Hernández, destacó los principales cambios y avances que ha experimentado la organización en los últimos años, especialmente en materia de atención de emergencias y fortalecimiento del trabajo humanitario.

Hernández explicó que uno de los cambios más significativos durante los casi 13 años que lleva dentro de la institución ha sido el ordenamiento y la planificación del trabajo interno. Según indicó, la Cruz Roja cuenta actualmente con un plan estratégico de desarrollo orientado a fortalecer las capacidades del personal y mejorar los servicios que brinda a la población.

El director señaló que este proceso ha permitido fortalecer las competencias institucionales y consolidar el rol auxiliar que la CRS desempeña junto a las entidades del Estado. Asimismo, destacó la coordinación que mantienen con instituciones como Protección Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Cancillería para la atención de emergencias y situaciones de vulnerabilidad.

En cuanto al financiamiento, Hernández detalló que los recursos de la institución provienen de diversas fuentes, entre ellas el aporte estatal, que representa entre el 30 % y el 35 % del presupuesto institucional, además del apoyo de organismos internacionales, socios del movimiento de Cruz Roja y donaciones de personas e instituciones privadas.

Respecto al voluntariado, informó que actualmente la Cruz Roja Salvadoreña cuenta con alrededor de 2,000 voluntarios en todo el país. Aunque reconoció una disminución en comparación con otras etapas históricas, destacó que el voluntariado continúa siendo fundamental para mantener la presencia nacional y responder a emergencias derivadas de amenazas naturales como terremotos, inundaciones y deslizamientos.

Hernández explicó que las personas interesadas en integrarse como voluntarios deben acercarse a cualquiera de las oficinas de la institución, presentar sus datos personales y completar procesos de formación en áreas como primeros auxilios, doctrina institucional y acceso más seguro.

Asimismo, señaló que una de las áreas con mayor demanda de personal es la atención prehospitalaria y de primeros auxilios, debido al incremento de accidentes de tránsito en el país. También destacó especialidades como rescate vertical y atención en emergencias.

Finalmente, reiteró la invitación a la población salvadoreña para sumarse al trabajo humanitario que desarrolla la institución y apoyar a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

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