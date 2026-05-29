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PSG y Arsenal, «dos ideas que se parecen con esquemas diferentes», dice Luis Enrique
Aunque el PSG es el equipo más goleador de la competición con 44 goles, y los Gunners de Mikel Arteta son el menos goleado -seis goles en 14 partidos- Luis Enrique encontró más similitudes que diferencias entre el campeón de la Ligue 1 y el de la Premier League.
«Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes», declaró el asturiano en conferencia de prensa ante multitud de periodistas acreditados en el Puskas Arena de Budapest.
Luis Enrique consideró que el Arsenal es «merecedor» del título de la Premier: «Fue el mejor equipo y el más consistente».
«Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas, siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final», declaró «Lucho», que podría conquistar su tercera Champions League y la segunda consecutiva al frente del banquillo del PSG.
«Buscamos mantener la concentración en los importante, no tanto escribir historia, seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa».
Luis Enrique opinó que su equipo sería un justo campeón mañana después del partido (16H00 GMT) «porque no ha habido equipo con peor calendario, eso nos ha permitido crecer, espero que mañana sea una fiesta del fútbol y que pueda ganar el equipo que juegue mejor a fútbol».
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La FIFA revela las 48 sedes de entrenamiento de las selecciones del Mundial 2026
De los 48 equipos que competirán en la máxima cita del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio, 39 tendrán su base en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.
«Los campamentos base de los equipos son una parte integral del entramado de cualquier Copa del Mundo de la FIFA», declaró Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial de la FIFA 2026.
«Son los lugares donde los equipos echan raíces, entrenan, se recuperan y viven el ritmo cotidiano del torneo», añadió.
Mientras la campeona Argentina e Inglaterra establecerán sus bases en Kansas City, se confirmó que Irán lo hará en Tijuana, México.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su país permitiría a Irán establecerse allí para evitar las restricciones de visado de Estados Unidos.
Colombia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay también tendrán su base en México. Por su parte, Canadá y Panamá se alojarán en territorio canadiense, mientras que el resto de las selecciones se instalarán en Estados Unidos.
Estas son las sedes de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026:
Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)
Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)
Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)
Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)
Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)
Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)
Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)
Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)
Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)
RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)
Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)
Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)
Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)
Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)
Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)
Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)
Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)
Inglaterra: Kansas City, Misouri (Swope Soccer Village)
España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)
Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)
Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)
Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)
Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)
Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)
Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)
Jordania: Portland. Oregón (Universidad de Portland)
Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)
Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)
Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)
Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)
México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)
Países Bajos: Kansas City, Misouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)
Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)
Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego – Estadio Torero)
Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)
Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)
Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)
Catar: Santa Bárbara, California (Westmont College)
Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca – Universidad del Fútbol)
Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)
Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)
Suiza: San Diego, California (SDJA)
Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)
Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)
Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)
Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)
Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)
Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)
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México dice que acepta acoger a Irán en el Mundial 2026
Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.
El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Estados Unidos.
«Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar», explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. «Entonces nos preguntaron, ‘¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema’».
Tijuana, en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, es la ciudad mexicana elegida por el once iraní para tener su base y desplazarse a Los Ángeles para dos partidos y posteriormente a Seattle, todo en la costa del Pacífico.
La selección está encuadrada en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.
Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva ha estado sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.
Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán.
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Manuel Calendi representará a El Salvador en evento europeo de karting
Por primera vez en la historia, el karting salvadoreño estará representado en una competencia europea y será a través del joven piloto Manuel Calendi Cardona, quien junto a su familia ya se encuentra en Bélgica, donde este fin de semana (viernes, sábado y domingo), va a competir en el Campeonato FIA Academy Trophy.
Según la información proporcionada por su madre, de origen salvadoreña, Gricel Cardona, arribaron a dicho país el martes para tomar parte en el referido campeonato de karting, donde la bandera de El Salvador será ondeada por su hijo Manuel Calendi.
Manuel Calendi representará por primera vez a nuestro país a nivel internacional. Foto/ Cortesía
«La competición se disputará en tres fechas, y es organizada por la FIA, este es uno de los campeonatos más importantes y exclusivos que organiza, solo son 52 pilotos, uno por país, seleccionados por la propia federación, en nuestro caso es Automóvil Club de El Salvador (ACES), dijo Gricel.
Esta competencia, según detalló Gricel, se desarrolla en su primer día con el total de pilotos inscritos (52) al final de la jornada cierta cantidad de estos quedan eliminados, lo mismo sucede el segundo día, hasta que a la final solo llegan 36 y de acá salen los ganadores de la fecha. «Llegar a la final será un gran reto, pero nos ilusiona mucho», reiteró.
En el 2025, Manuel vino al competir en un evento Centroamericano de Karting.
Explicó que ellos como padres (Gricel y Manuel Calendi), están muy contentos que Manuel hijo, pueda representar el país, y que, en este sentido, el apoyo de la prensa es muy importante para compartir información sobre este evento de karting que es histórico.
«Después de esta primera fecha, iremos luego a las ciudades de Sarno, en Nápoles, y posteriormente a Viterbo, ambas en Italia, sedes de la segunda y tercera fecha de este campeonato de Europa», confirmó la madre de este juvenil piloto italiano-salvadoreño.
Manuel Calendi tiene actualmente 13 años de edad y comenzó en correr en karting a los 9 años, por lo que, este es su cuarto año en la categoría Junior.
Manuel Calendi (al frente), ya conoce la pista del Autódromo El Jabalí. Foto/ Edison González.
Huyeron de las pandillas
Gricel contó que, en 2010 junto a una hermana, se vieron forzadas a emigrar de su natal Sonsonate por el constante asedio que sufrían de las pandillas, por suerte su madre lo había hecho antes en 1999 y ya estaba adaptada totalmente al estilo de vida en Italia, por lo que fue ella quien les recibió y eso les permitió acostumbrarse más rápido a un nuevo país.
El piloto ítalo-salvadoreño competirá en Bélgica, en la categoría Junior. Foto/ Edison González
Después de algunos años viviendo en Italia, conoció a Manuel, quien hoy es su esposo, un profesional de la ingeniería y amante de los deportes, especialmente con todo lo que tenga que ver con las pistas y la velocidad.
Es así como en el 2025, Manuel, junto a sus padres estuvo en el país en agosto, ocasión que aprovechó para competir en el Campeonato Centroamericano de Karting y lo hizo en las categorías Mini y Junior.