Coexport sostiene que aumento de las exportaciones responde a la recuperación productiva y comercial

La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), confirmó esta semana el auge sostenido del sector construcción con la liberación de $5,901.5 millones desde junio de 2024 a la fecha, que marcan el camino hacia el objetivo de cerrar 2026 con $8,000 millones liberados.

De esa cifra, un total de $3,500 millones se están ejecutando en 987 proyectos que se construyen de forma simultánea en el Área Metropolitana de San Salvador (Amss).

Mientras que, de la cantidad de proyectos, 115 son desarrollos verticales con propuestas superiores a los 35 niveles que, según Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, «están cambiando paradigmas constructivos que tradicionalmente se habían manejado en el país» y se está demostrando que «estamos logrando redensificar el territorio y permite planificar de manera distinta y atraer otro tipo de inversiones».

De estos proyectos, el 51.1 % son habitacionales, 20.4 % proyectos de uso mixto, con inversiones superiores a los $900 millones que han ingresado al área metropolitana que pasaron de 4 % a la cifra actual; 12.3 % logística, con Nejapa y Apopa como referentes; 11.1 % turismo, que también logró duplicar la inversión y comerciales con una representación del 5 %.

Según Rodríguez, datos del Banco Central de Reserva (BCR), revelan que el sector está reportando un crecimiento del 9.3 %, en los primeros meses del año, sobre un boom superior al 30 % que experimentó en 2025.

«Hemos diseñado con el sector privado a través de Casalco (Cámara Salvadoreña de la Construcción) una estrategia de sostenibilidad para ese boom que en estos primeros meses del año se está cumpliendo», afirmó.

Sobre el comportamiento de la cadena de abastecimientos, el titular de la Opamss, detalló que en los primeros cuatro meses del año se registran $535.5 millones en importaciones del sector construcción que abastecen la red de servicios. De esa cifra, $407 millones son importaciones de materiales (acero, cemento, vidrios, tuberías, acabados y otros) y $127 millones en maquinaria y equipos.

«Este año también vamos con la parte de la industrialización de la construcción que reflejará datos adicionales que van a ingresar como maquinaria, tecnología, exportación para la industrialización y otros», añadió.

Asimismo, reportó que la importación de materiales a través del puerto de Acajutla, la principal puerta de entrada de las importaciones al país, ha crecido un 30 % entre enero y abril, según los datos de la Unión Portuaria del Pacífico. Ese dato contribuye significativamente al aumento de un 16 % de la carga total del puerto.

Por su parte el consumo de cemento aumentó un 20.42 % equivalentes a 4.2 millones de bolsas solo en este año. «Este indicador, por tratarse de un producto primario en la cadena de construcción es un termómetro de la industria y permite adelantar y proyectar la dinámica del sector», dijo Rodríguez.

Mientras que la importación de maquinaria y equipo creció en un total de $894 millones, casi el 20 %, según los datos del BCR.

Asimismo, Luis Rodríguez citó datos del Centro Nacional de Registros (CNR), que reportó la creación de más de 1,696 nuevas empresas de construcción y sector inmobiliario al cierre de 2025, un crecimiento del 60.8 % en comparación con 2024.

«Todo esto ha ido contribuyendo a los más de 160,000 empleos que se están generando a través del rubro de la construcción», sostuvo.

Por otra parte, los créditos al sector construcción, totalizan $1550.6 millones con un crecimiento del 32.7 %. «El sector financiero está apostando e inyectándole mucho más a la dinámica del sector», añadió Rodríguez.

«Estos datos resumidos en dos años indican que hemos dado una contribución significativa a la dinámica económica con el país, junto al turismo. Esto consolida un cierre de capitalización de las políticas del Gobierno y le indican al presidente [Nayib Bukele] que el sector le tomó la palabra y le está cumpliendo a cabalidad», remarcó el titular de la Opamss.

Además, según datos de la Opamss, la plataforma de inteligencia artificial, NIX, para fomentar la preinversión de manera acelerada, registra a un mes de su lanzamiento 4,863 formas de uso con usuarios de Centroamérica, México, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Irlanda, Japón, Singapur y Hong Kong.

«NIX es una herramienta que brinda detalles sobre dónde invertir y las características de las zonas. NIX está abriendo la puerta a inversionistas extranjeros, hemos estado brindando capacitaciones al sector construcción, inmobiliario, banca privada, industria, exportadores y muy pronto haremos una adaptación específica para el Centro Histórico de San Salvador», detalló Rodríguez.

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