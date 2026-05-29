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Coexport sostiene que aumento de las exportaciones responde a la recuperación productiva y comercial
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), a través de su presidente, Silvia Cuéllar, consideró que los resultados del comercio exterior recién presentados por el Banco Central de Reserva (BCR) reflejan una recuperación de la matriz productiva nacional.
A través de un comunicado de prensa, la gremial de exportadores celebró el crecimiento del 5 % en el monto económico presentado por el país hasta abril pasado, cuando los diversos productos que El Salvador introduce en el mundo reportaron ventas por $2,247.8 millones.
Este desempeño también es equivalente a un incremento del 12.7 % en volumen, lo que implica que se movilizaron 1,484.6 millones de kilogramos en el plazo entre enero y abril de 2026.
«Estos resultados reflejan una recuperación en la actividad productiva y comercial del país, así como una mayor dinámica en el sector exportador», indica la gremial.
Entre los principales resultados obtenidos en los primeros cuatro meses del año, resalta que las exportaciones tradicionales crecieron 42.6 % en valor y 99.1% en volumen, destacando las ventas de café por $104.3 millones, y las de azúcar por $124.8 millones.
Mientras tanto, afirma que las exportaciones no tradicionales se consolidan como el principal componente, con un total de $1,728.2 millones en ventas generadas, las cuales fueron impulsadas por sectores industriales de mayor valor agregado.
Entre estos destaca la maquila, cuya comercialización ascendió a $290.6 millones, en el período en cuestión, con ajustes en volumen por cambios en la demanda internacional.
En cuanto a los sectores con mayor empuje, Coexport resaltó los resultados obtenidos por textiles y confección; agroindustria; industrias químicas; metalmecánica; maquinaria; y muebles y mobiliario.
Destinos de exportación
Coexport menciona que «Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial con el 32.6 % de las exportaciones, seguido por Guatemala con 19.2%», pero también observa que «se observa una mayor diversificación de mercados, con crecimiento hacia China, México, Canadá y España, así como una expansión hacia mercados emergentes de Asia, África y Medio Oriente, incluyendo Marruecos, India, Arabia Saudita y Tailandia».
Ante este panorama, la presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, indicó que el desempeño exportador de El Salvador «refleja el dinamismo y esfuerzo de las empresas salvadoreñas, así como la identificación de nuevas oportunidades en mercados emergentes, contribuyendo a reducir la dependencia de destinos tradicionales».
Asimismo, la gremial ratificó su compromiso de continuar impulsando la competitividad y la diversificación de las exportaciones nacionales.
Internacionales -deportes
PSG y Arsenal, «dos ideas que se parecen con esquemas diferentes», dice Luis Enrique
Aunque el PSG es el equipo más goleador de la competición con 44 goles, y los Gunners de Mikel Arteta son el menos goleado -seis goles en 14 partidos- Luis Enrique encontró más similitudes que diferencias entre el campeón de la Ligue 1 y el de la Premier League.
«Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes», declaró el asturiano en conferencia de prensa ante multitud de periodistas acreditados en el Puskas Arena de Budapest.
Luis Enrique consideró que el Arsenal es «merecedor» del título de la Premier: «Fue el mejor equipo y el más consistente».
«Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas, siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final», declaró «Lucho», que podría conquistar su tercera Champions League y la segunda consecutiva al frente del banquillo del PSG.
«Buscamos mantener la concentración en los importante, no tanto escribir historia, seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa».
Luis Enrique opinó que su equipo sería un justo campeón mañana después del partido (16H00 GMT) «porque no ha habido equipo con peor calendario, eso nos ha permitido crecer, espero que mañana sea una fiesta del fútbol y que pueda ganar el equipo que juegue mejor a fútbol».
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Vicepresidente Ulloa participa en la Gala de los Premios a la Excelencia de la Educación Superior 2026
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la Gala de los Premios a la Excelencia de la Educación Superior 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educacion, que reconoce el aporte de 35 instituciones y 321 proyectos participantes.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó el papel histórico de la educación superior como motor de transformación social y generación de conocimiento, señalando que las universidades enfrentan hoy desafíos sin precedentes derivados de la revolución tecnológica, la digitalización y el avance de la inteligencia artificial.
Subrayó los avances que El Salvador impulsa en materia de modernización del Estado, innovación tecnológica y economía digital, destacando iniciativas como la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (cnad), la transformación digital de los servicios públicos y el fortalecimiento de capacidades a través de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), liderada por su Directora Ejecutiva, Claudiade Larin.
A su vez, la Ministra de Educación, Karla Trigueros, resaltó la importancia de la investigación científica como una de las funciones esenciales de la academia, así como el impacto positivo de los 60 proyectos finalistas en 20 categorías de excelencia, vinculadas con innovación, formación para el futuro, transformación educativa, cultura, arte, responsabilidad social y ambiental, entre otras áreas estratégicas para el desarrollo del país.
El Premio a la Gestión de Cooperación Académica fue entregado por el Vicepresidente Ulloa a la Universidad de El Salvador, la Universidad Tecnológica y la Universidad Francisco Gavidia. Finalmente, el Vicemandatario señaló que los conceptos de innovación, ética e impacto constituyen una trilogía que sintetiza la visión de la educación superior que El Salvador de hoy está proyectando.
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La Opamss liberó más de $5,901.5 millones en proyectos de construcción en dos años
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), confirmó esta semana el auge sostenido del sector construcción con la liberación de $5,901.5 millones desde junio de 2024 a la fecha, que marcan el camino hacia el objetivo de cerrar 2026 con $8,000 millones liberados.
De esa cifra, un total de $3,500 millones se están ejecutando en 987 proyectos que se construyen de forma simultánea en el Área Metropolitana de San Salvador (Amss).
Mientras que, de la cantidad de proyectos, 115 son desarrollos verticales con propuestas superiores a los 35 niveles que, según Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, «están cambiando paradigmas constructivos que tradicionalmente se habían manejado en el país» y se está demostrando que «estamos logrando redensificar el territorio y permite planificar de manera distinta y atraer otro tipo de inversiones».
De estos proyectos, el 51.1 % son habitacionales, 20.4 % proyectos de uso mixto, con inversiones superiores a los $900 millones que han ingresado al área metropolitana que pasaron de 4 % a la cifra actual; 12.3 % logística, con Nejapa y Apopa como referentes; 11.1 % turismo, que también logró duplicar la inversión y comerciales con una representación del 5 %.
Según Rodríguez, datos del Banco Central de Reserva (BCR), revelan que el sector está reportando un crecimiento del 9.3 %, en los primeros meses del año, sobre un boom superior al 30 % que experimentó en 2025.
«Hemos diseñado con el sector privado a través de Casalco (Cámara Salvadoreña de la Construcción) una estrategia de sostenibilidad para ese boom que en estos primeros meses del año se está cumpliendo», afirmó.
Sobre el comportamiento de la cadena de abastecimientos, el titular de la Opamss, detalló que en los primeros cuatro meses del año se registran $535.5 millones en importaciones del sector construcción que abastecen la red de servicios. De esa cifra, $407 millones son importaciones de materiales (acero, cemento, vidrios, tuberías, acabados y otros) y $127 millones en maquinaria y equipos.
«Este año también vamos con la parte de la industrialización de la construcción que reflejará datos adicionales que van a ingresar como maquinaria, tecnología, exportación para la industrialización y otros», añadió.
Asimismo, reportó que la importación de materiales a través del puerto de Acajutla, la principal puerta de entrada de las importaciones al país, ha crecido un 30 % entre enero y abril, según los datos de la Unión Portuaria del Pacífico. Ese dato contribuye significativamente al aumento de un 16 % de la carga total del puerto.
Por su parte el consumo de cemento aumentó un 20.42 % equivalentes a 4.2 millones de bolsas solo en este año. «Este indicador, por tratarse de un producto primario en la cadena de construcción es un termómetro de la industria y permite adelantar y proyectar la dinámica del sector», dijo Rodríguez.
Mientras que la importación de maquinaria y equipo creció en un total de $894 millones, casi el 20 %, según los datos del BCR.
Asimismo, Luis Rodríguez citó datos del Centro Nacional de Registros (CNR), que reportó la creación de más de 1,696 nuevas empresas de construcción y sector inmobiliario al cierre de 2025, un crecimiento del 60.8 % en comparación con 2024.
«Todo esto ha ido contribuyendo a los más de 160,000 empleos que se están generando a través del rubro de la construcción», sostuvo.
Por otra parte, los créditos al sector construcción, totalizan $1550.6 millones con un crecimiento del 32.7 %. «El sector financiero está apostando e inyectándole mucho más a la dinámica del sector», añadió Rodríguez.
«Estos datos resumidos en dos años indican que hemos dado una contribución significativa a la dinámica económica con el país, junto al turismo. Esto consolida un cierre de capitalización de las políticas del Gobierno y le indican al presidente [Nayib Bukele] que el sector le tomó la palabra y le está cumpliendo a cabalidad», remarcó el titular de la Opamss.
Además, según datos de la Opamss, la plataforma de inteligencia artificial, NIX, para fomentar la preinversión de manera acelerada, registra a un mes de su lanzamiento 4,863 formas de uso con usuarios de Centroamérica, México, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Irlanda, Japón, Singapur y Hong Kong.
«NIX es una herramienta que brinda detalles sobre dónde invertir y las características de las zonas. NIX está abriendo la puerta a inversionistas extranjeros, hemos estado brindando capacitaciones al sector construcción, inmobiliario, banca privada, industria, exportadores y muy pronto haremos una adaptación específica para el Centro Histórico de San Salvador», detalló Rodríguez.