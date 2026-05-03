Tecnología
«Sólo audio»: Nueva York abre una «librería sin libros»
El gigante de la edición sonora Audible abrió el viernes en Nueva York lo que presentó como la primera «librería sin libros», un espacio íntegramente dedicado a los audiolibros.
El local ha sido abierto por un mes por la filial de Amazon en el Lower East Side, en el sur de Manhattan.
Era «una idea un poco loca», que «requirió bastante imaginación», reconoció el CEO de Audible, Bob Carrigan, a propósito de la llamada «Audible Story House».
Según explicó en una presentación realizada el jueves, el objetivo de este espacio efímero es «dar vida a los audiolibros, en un entorno en el que se pueden descubrir obras nuevas y conectar con personas que, al igual que tú, se interesan por los grandes relatos».
Según la asociación de editores de audio de Estados Unidos (APA, por sus siglas en inglés), las ventas de audiolibros alcanzaron los 2.220 millones de dólares en 2024, casi el doble que cinco años atrás.
A nivel práctico, los audiolibros se presentan en forma de tarjetas que pueden insertarse en lectores y escucharse por medio de auriculares.
El lector ofrece algunos minutos del título elegido. Para acceder a la integralidad del audiolibro, hay que pasar por la aplicación móvil Audible.
La plataforma ofrece suscripciones de pago, compras por unidad y acceso gratuito a numerosos audiolibros, para aquellos que ya dispongan de una cuenta en Amazon.
La tienda quiere así encarnar la creciente popularidad del formato, y albergará decenas de eventos durante este mes, en particular mesas redondas y encuentros de autores con el público.
«Audible Story House apela a la nostalgia y al sentimiento de comunidad en torno a la cultura del libro, adaptada al presente», indicó la compañía.
Principal
Entre streaming e inteligencia artificial: así evoluciona la forma de ver Star Wars
Pocas franquicias han logrado trascender generaciones como Star Wars™ Desde su estreno en 1977, la historia creada por George Lucas no solo redefinió la ciencia ficción, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural capaz de conectar a padres, hijos… y ahora también a nuevas audiencias digitales.
Se aproxima 4 de mayo, o Día de Star Wars, una fecha en la que muchos fanáticos deciden repasar una vez más los mejores episodios de la saga de George Lucas. Y no solo es importante ver una vez más las taquilleras superproducciones, sino hacerlo en la pantalla perfecta. Repasemos cómo cada generación percibe y experimenta La Guerra de las Galaxias.
Millennials: la fuerza de la nostalgia
Para los Millennials, Star Wars es, ante todo, memoria emocional. Muchos crecieron con las trilogías originales o las precuelas, descubriendo personajes como Luke Skywalker, Darth Vader o Yoda en televisión, VHS o DVD.
Su conexión con la saga está marcada por el ritual: ver las películas en orden, debatir teorías con amigos, coleccionar objetos y revivir escenas icónicas. Para esta generación, Star Wars™ no es solo entretenimiento; es parte de su identidad cultural.
La experiencia es lineal, casi “sagrada”. Hay un respeto por la narrativa original y una fuerte valoración de la historia tal como fue concebida.
Para la Generación Z, en cambio, el punto de entrada es completamente diferente. Muchos no comenzaron con las películas originales, sino con series, clips en redes sociales o contenido en streaming a través de plataformas como Disney+.
Su relación con La Guerra de las Galaxias es más fragmentada, pero también más dinámica. Personajes como The Mandalorian o Grogu (Baby Yoda) se convierten en puntos de entrada tan válidos como cualquier película.
Además, los Gen Z reinterpretan la saga a través de memes, trends y contenido corto. No solo consumen la historia: la transforman, la remezclan y la hacen parte de su lenguaje digital.
Disfruta de la saga en la sala de tu casa
En este contexto, la forma en que se experimenta el contenido también ha evolucionado. Hoy, tecnologías como los televisores QLED de Samsung incorporan procesadores con Inteligencia Artificial capaces de optimizar cualquier tipo de contenido, independientemente de su fuente o calidad original. Esto significa que incluso producciones más antiguas pueden ser escaladas y mejoradas para ofrecer una experiencia visual cercana al 4K o incluso 8K, con mayor nivel de detalle, contraste y color.
Por cierto, que en la app Art Store de los TV Samsung, los usuarios pueden disfrutar de las entrañables imágenes de Star Wars™ con una resolución 4K de total nitidez. Así podrás ambientar tus espacios con imágenes de la legendaria saga proyectándose mientras el televisor está apagado. Samsung Art Store, una plataforma global de suscripción de arte digital disponible en los televisores Samsung, ofrece ahora más de 3.500 obras de arte seleccionadas de más de 800 artistas y 70 galerías y museos de talla mundial.
Un aspecto importante para destacar es que un televisor con tecnología QLED real debe contener al menos 3.000 ppm de puntos cuánticos (Quantum Dots) en su capa de película para garantizar un rendimiento óptimo, una precisión cromática superior y una durabilidad prolongada. A diferencia de ciertos televisores que pueden tener una cantidad insuficiente de puntos cuánticos, la tecnología QLED de Samsung garantiza una gama de colores más amplia, una mayor longevidad y niveles de negro más precisos.
Así, tanto para quienes reviven la saga desde la nostalgia como para quienes la descubren por primera vez en plataformas digitales, la tecnología se convierte en un aliado silencioso que eleva la experiencia.
Principal
Los eléctricos chinos acaparan en Pekín el salón del automóvil más grande del mundo
El salón del automóvil más grande del mundo abre sus puertas este viernes en Pekín, donde se espera que cientos de miles de aficionados al motor acudan a la capital china para admirar los últimos modelos del sector, en especial los eléctricos con tecnología de punta.
Marcas extranjeras tradicionales como Volkswagen, Toyota y BMW dominaban en su día el mercado chino, pero en los últimos años han perdido cuota de mercado frente a empresas nacionales que se adelantaron en la revolución de los autos impulsados por electricidad y que ganaron en precio.
Fabricantes chinos como BYD, Xiaomi y Xpeng también están ahora a la vanguardia de la integración de software de inteligencia artificial y tecnologías de conducción autónoma en sus vehículos eléctricos.
La exposición Auto China, que se celebra en dos recintos contiguos en la capital, abarca 380,000 metros cuadrados, según los organizadores, lo que equivale a más de 50 canchas de fútbol.
Más de 1,400 vehículos de cientos de empresas extranjeras y nacionales estarán en exhibición desde este viernes, cuando la feria abre sus puertas a los profesionales del sector y a los medios, y posteriormente al público en general desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo.
Se espera que las marcas nacionales compitan por impresionar a la competencia con mejoras en la conducción autónoma, la recarga de baterías y el transporte futurista.
Xpeng, fundada hace poco más de una década, dijo que planea mostrar «los últimos avances en robótica y autos voladores», así como un nuevo sistema de manejo inteligente.
Mientras tanto, los fabricantes de autos extranjeros colaboran cada vez más con empresas locales para mantenerse al día con los avances tecnológicos.
BMW se ha asociado con el fabricante chino de baterías CATL, mientras que Audi utiliza los sistemas de asistencia a la conducción de Huawei, y Volkswagen desarrolla vehículos eléctricos junto con Xpeng, con sede en Cantón.
Este año, las empresas también competirán por vender espacio, según los analistas, con los SUV amplios como nueva área de crecimiento dirigida a clientes que priorizan los asientos y la comodidad.
China «se ha convertido en un mercado impulsado por la retención de clientes y la sustitución/actualización, y estos grandes SUV satisfacen esa necesidad», escribió el analista independiente Lei Xing en un blog esta semana.
Las empresas chinas han inundado el mercado nacional en los últimos años con programas de canje, ofreciendo enormes descuentos a los clientes para que cambien su auto antiguo por uno nuevo.
Esta feroz guerra de precios llevó el año pasado a las autoridades del gigante asiático a pedir un control más estricto y a mejorar la regulación a largo plazo de la competencia.
Principal
Los robots impulsados por la IA dan esperanza y nuevas perspectivas a la industria de Alemania
Desarrollado por la empresa emergente alemana Agile Robots, es uno de los numerosos robots que muestran sus capacidades en el evento, una nueva esperanza para impulsar las fábricas alemanas que llevan años con dificultades.
Integrar esta tecnología en los procesos industriales, donde Europa ya cuenta con una amplia experiencia, se considera una vía clave para que el continente pueda ponerse al nivel de Estados Unidos y China en la carrera de la inteligencia artificial.
Estos robots potenciados por IA permiten «resolver problemas industriales», afirma a la AFP Rory Sexton, director ejecutivo de Agile Robots en una entrevista.
A partir del próximo año, la empresa planea comenzar a equipar fábricas alemanas, especialmente en el sector automovilístico, añade.
La IA aplicada a tareas físicas del mundo real, llamada IA física, es uno de los temas centrales este año en Hanóver, en la más importante feria mundial de tecnología industrial, que reúne a más de 3.000 expositores.
El canciller Friedrich Merz visitó el stand de Agile Robots, donde conversó con Zhaopeng Chen, fundador chino de la startup con sede en Múnich.
En un discurso en la feria, expresó su apoyo a los esfuerzos para impulsar a los fabricantes alemanes, muchos de los cuales aún dependen de técnicas tradicionales, a aumentar el uso de la IA.
La IA debería estar «integrada en los sectores clave de nuestra industria y especialmente en las pequeñas y medianas empresas», columna vertebral de la economía alemana, para crear «valor añadido industrial y empleos de alta calidad», afirmó.
Tareas de valor añadido
Pero, como en muchas otras industrias, los fabricantes alemanes están tratando de ponerse al día frente a China en lo que respecta a la fabricación de robots humanoides.
Merz presenció los avances de China en este campo durante una visita al país en febrero, cuando vio demostraciones de robots fabricados allí realizando kung-fu y boxeo.
El fabricante de esos robots, Unitree, y otras empresas chinas también estuvieron muy presentes en la feria de Hanóver, como ya lo habían estado en años anteriores.
Aun así, Sexton, de Agile Robots, insiste en que «pronto podremos hacer lo que (Unitree) está haciendo», restando importancia a esas llamativas demostraciones públicas.
En lugar de danza o artes marciales, Agile Robots se centra en «tareas de valor añadido para la industria», como el cableado electrónico en coches o el ensamblaje de teléfonos, explica.
Subraya que Alemania ofrece un «ecosistema de proveedores» y una «muy fuerte experiencia en ingeniería mecánica y automatización», ambos factores clave en la carrera por la IA.
Las empresas también tienen expectativas positivas sobre los avances tecnológicos. El 58 % de las compañías industriales encuestadas por la asociación digital alemana Bitkom cree que los robots humanoides podrían ayudar a cubrir la escasez de mano de obra cualificada.
El país también dispone de grandes volúmenes de datos industriales procedentes de sus fábricas, según Antonio Krüger, director del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial (DFKI).
«Esto es algo que tenemos a un nivel de calidad muy superior al de Estados Unidos o China», indica a la AFP.
Pero los críticos señalan que el uso de estos datos sigue siendo a menudo demasiado fragmentado y aislado, sin una estrategia global que los integre de forma coherente.
No todos en Hanóver están convencidos de que la IA sea la solución a los problemas de los fabricantes alemanes, que desde hace tiempo enfrentan dificultades como los altos costes de la energía y una demanda débil.
Jochen Heinz, directivo del fabricante alemán de maquinaria industrial SW Machines, advierte que la IA a veces puede cometer errores, por ejemplo dando instrucciones engañosas para reparaciones o afirmando incorrectamente haber detectado fallos.