Nacionales
Rescatan a cocodrilo que deambulaba por una comunidad de San Juan Opico
Un cocodrilo joven fue rescatado por habitantes de la colonia Los Palmitos, en el municipio de San Juan Opico, La Libertad Centro, luego de ser observado desplazándose por una de las calles de la comunidad durante horas de la noche.
Según los reportes, los vecinos actuaron de manera oportuna al retener al reptil en condiciones seguras y notificar a las autoridades competentes, con el propósito de evitar riesgos tanto para la población como para el animal.
Posteriormente, el ejemplar fue entregado a personal de la División de Medio Ambiente, que realizó una evaluación para determinar su estado de salud y proceder con su liberación en un hábitat adecuado.
Nacionales
CAM interviene comunidades de San Salvador para retirar vehículos abandonados
La Alcaldía de San Salvador informó que agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en la Zona 6 de la capital con el objetivo de identificar y notificar a propietarios de vehículos en estado de abandono.
Las intervenciones se llevaron a cabo en las comunidades San Juan Bosco, La Naval e Independencia, así como en el Complejo Habitacional Los Cocodrilos, donde se detectaron automotores que permanecían en la vía pública.
De acuerdo con la municipalidad, estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, una estrategia orientada a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de la convivencia ciudadana.
Las autoridades señalaron que el retiro de vehículos abandonados contribuye a disminuir focos de contaminación, mejorar la seguridad vial y reforzar el ordenamiento urbano en la capital.
Nacionales
Así fue la única visita que realizó Salvador Sánchez Cerén al Hospital Rosales durante su mandato
Durante su administración, el expresidente Salvador Sánchez Cerén realizó una única visita al Hospital Rosales, considerado uno de los principales centros asistenciales del país. En esa ocasión, recorrió las instalaciones y anunció la construcción de un nuevo hospital que sustituiría la infraestructura existente.
El proyecto fue presentado como una de las principales iniciativas para fortalecer la red hospitalaria nacional y mejorar la atención de los pacientes. Sin embargo, la obra no fue ejecutada durante el período de gobierno del entonces mandatario.
Con el paso de los años, la modernización del Hospital Rosales continuó siendo una de las principales necesidades en materia de salud pública, debido a las condiciones de la infraestructura y a la alta demanda de servicios que atiende diariamente.
La visita de Sánchez Cerén quedó registrada como la única realizada al centro hospitalario durante su gestión, mientras que el proyecto del nuevo hospital permaneció pendiente al concluir su mandato.
Nacionales
Nuevo Hospital Rosales inicia atención en el área de emergencias tras su inauguración
El nuevo Hospital Rosales comenzó a brindar atención médica en el área de emergencias pocas horas después de su inauguración, marcando el inicio de operaciones de este centro asistencial.
De acuerdo con la información oficial, desde el día de ayer las instalaciones reciben a pacientes que requieren atención urgente, poniendo en funcionamiento los servicios médicos habilitados en esta etapa.
La apertura inmediata del área de emergencias ha permitido que personas acudan al hospital en busca de atención médica, evidenciando el inicio de las actividades operativas del recinto.
Según la información divulgada, este hecho representa un avance en el fortalecimiento del sistema de salud pública, con infraestructura renovada y servicios médicos en funcionamiento.