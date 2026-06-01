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Un chip con neuronas humanas aprende a jugar a «Doom»
Investigadores australianos lograron que neuronas humanas cultivadas en laboratorio e integradas en un chip de silicio aprendieran a jugar al videojuego «Doom», un avance que pone de manifiesto el potencial de los denominados «ordenadores biológicos».
El desarrollo fue realizado por expertos de Cortical Labs, quienes diseñaron una tecnología basada en el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro. Cada uno de estos sistemas contiene aproximadamente 200.000 células cerebrales humanas vivas, cultivadas a partir de células madre obtenidas mediante donaciones de sangre.
Tras haber aprendido previamente a jugar «Pong», un videojuego de mecánica sencilla, las neuronas fueron sometidas a desafíos más complejos. Según Alon Loeffler, científico principal de aplicaciones de Cortical Labs, inicialmente las células mostraban un desempeño equivalente al de una persona sin experiencia en videojuegos. Con el tiempo, comenzaron a reaccionar de forma más precisa ante los estímulos del entorno digital.
Para el experimento, los investigadores transformaron los elementos del videojuego en patrones de señales eléctricas que las neuronas podían interpretar. Cuando aparecían enemigos en pantalla, determinados electrodos estimulaban las células del chip CL1, generando respuestas asociadas a acciones como desplazarse o disparar.
De acuerdo con la compañía, aunque la ejecución aún presenta limitaciones, los resultados demuestran que las neuronas pueden adaptarse a estímulos en tiempo real y desarrollar tareas de aprendizaje orientadas a objetivos. Los investigadores monitorean constantemente la actividad eléctrica de las células y ajustan las señales de entrada para influir en su comportamiento.
Los responsables del proyecto destacan que el chip CL1 tiene aplicaciones potenciales más allá de los videojuegos, incluyendo el desarrollo de fármacos y sistemas de aprendizaje automático. Brett Kagan, director científico y de operaciones de Cortical Labs, señaló que esta tecnología representa una forma de inteligencia que podría ofrecer capacidades complementarias a las de la inteligencia artificial tradicional.
Los investigadores también subrayan la eficiencia energética del cerebro humano, cuyo funcionamiento requiere alrededor de 20 vatios de potencia, una cifra que la computación basada en silicio y la inteligencia artificial aún no igualan. Sin embargo, reconocen que las células utilizadas tienen una vida útil aproximada de seis meses y todavía no generan resultados completamente consistentes y programables.
Analistas del sector consideran que uno de los principales aportes de esta tecnología podría ser la reducción del consumo energético frente a los chips convencionales. William Keating, director ejecutivo de la firma de investigación de semiconductores Ingenuity, afirmó que el proyecto representa un avance científico real en la búsqueda de sistemas informáticos más eficientes.
Internacionales
Meteoro explota sobre el noreste de Estados Unidos y genera fuertes estruendos
Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó el sábado sobre el noreste de Estados Unidos, informó la NASA. La desintegración del objeto generó una serie de estruendos en la región con una potencia equivalente a aproximadamente 300 toneladas de TNT.
Según detalló Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la agencia espacial, la bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 hora local (18:06 GMT).
La NASA precisó que el fenómeno no estuvo relacionado con ninguna lluvia de meteoros activa y que se trató de un objeto natural. Asimismo, descartó que correspondiera a la reentrada de desechos espaciales o de un satélite.
De acuerdo con la agencia, la energía liberada durante la desintegración explica la intensidad de los estruendos percibidos por los habitantes de la zona. El meteoro viajaba a más de 120,000 kilómetros por hora y se encontraba a una altitud superior a los 60 kilómetros cuando se fragmentó.
Tras el evento, residentes del área reportaron sorpresa y preocupación por los fuertes ruidos. En redes sociales, varios usuarios señalaron que el estruendo fue tan intenso que provocó vibraciones en algunas viviendas.
Internacionales
Siete reos mueren tras enfrentamiento en cárcel de Culiacán, Sinaloa
Siete personas privadas de libertad murieron la madrugada del domingo durante un enfrentamiento registrado al interior de una cárcel de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, según informó la Secretaría de Seguridad local.
Las cárceles de Sinaloa albergan a numerosos integrantes del cártel de Sinaloa, organización criminal cuya pugna interna ha dejado más de 1,000 fallecidos desde 2024.
De acuerdo con las autoridades, la situación en el centro penitenciario de Culiacán, capital del estado, fue controlada. No obstante, se suspendieron las visitas familiares como medida preventiva.
Las facciones involucradas en el conflicto son conocidas como la “chapiza” y la “mayiza”, grupos afines a los históricos líderes del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.
Las autoridades no detallaron las causas que originaron el enfrentamiento, pero informaron que se activó un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales para realizar una revisión exhaustiva dentro del penal.
Los centros penitenciarios mexicanos enfrentan problemas recurrentes de hacinamiento y, con frecuencia, son escenario de enfrentamientos entre integrantes de grupos criminales rivales.
Nacionales
DoctorSV alcanza 1.5 millones de usuarios
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que DoctorSV, la herramienta tecnológica impulsada por el Gobierno de El Salvador para fortalecer la atención médica, alcanzó 1.5 millones de usuarios registrados en sus primeros seis meses de funcionamiento.
A través de su cuenta de X, el mandatario destacó que la plataforma ofrece servicios de salud pública asistidos por inteligencia artificial, incluyendo consultas médicas, entrega de medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes médicas, manejo de enfermedades crónicas y atención en salud mental, entre otros.
De acuerdo con la información compartida, la aplicación ha permitido la emisión de más de 2 millones de recetas médicas, la programación de más de 3 millones de citas y la realización de más de 1.3 millones de exámenes de laboratorio e imágenes médicas.
¡Ya llegamos a 1.5 millones de usuarios!@doctorsvapp es salud pública de calidad asistida por IA, para todos los salvadoreños: consultas médicas, medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes médicas, manejo de enfermedades crónicas, salud mental y muchos otros servicios. pic.twitter.com/8FLvodJlX0
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 1, 2026
DoctorSV funciona mediante una aplicación móvil disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. La herramienta utiliza elementos de inteligencia artificial para apoyar la precisión de los diagnósticos médicos y emplea códigos QR para facilitar la entrega de medicamentos y la gestión de trámites relacionados con exámenes médicos.
Según se detalló, la plataforma incorpora el asistente de inteligencia artificial Google Gemini, integrado con bases de datos médicas para brindar apoyo en el proceso de diagnóstico a los médicos de turno.