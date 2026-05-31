Capturan a hombre con marihuana durante patrullaje en Chalchuapa

El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) inició una nueva ronda de formaciones teóricas y prácticas dirigidas a motociclistas del sector de servicio a domicilio.

Esta iniciativa es una de las estrategias del Plan de Seguridad Vial de Motociclistas que impulsa el Gobierno del presidente Bukele, a través del Fonat y el Viceministerio de Transporte (VMT).

Durante las sesiones, los motociclistas fortalecen sus conocimientos sobre normativa vigente y adquieren nuevas destrezas que les permiten identificar situaciones de riesgo y prevenir siniestros viales.

Esto con el objetivo hacer conciencia en los conductores de motocicletas, a fin de reducir comportamientos que pongan en riesgo su vida al momento de movilizarse en la vía.

A través de sus formaciones en seguridad vial, ofrecidas a empresas privadas e instituciones públicas, el Fonat ha logrado compartir buenas prácticas de movilidad segura con más de 20,000 participantes.

Dentro de las actividades enmarcadas en el Plan de Seguridad para Motociclistas de El Salvador, el Fonat compartió la publicación de la Norma Técnica Salvadoreña de Cascos para Motociclistas NTS 13.125.01:24.

El Fonat también entrega insumos de protección a conductores que portan su documentación de tránsito en regla durante controles vehiculares. A partir de marzo del 2026, la institución incluyó el casco integral certificado entre los insumos de protección que se entregan a motociclistas durante los dispositivos.

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