Economia
El Salvador registra un crecimiento del 35 % en la llegada de visitantes internacionales hasta abril de 2026
El Salvador experimentó un crecimiento del 35 % respecto a 2025 en la llegada de turistas internacionales al país entre los meses de enero y abril, de acuerdo a los Datos Estadísticos Turismo 2026 del Gobierno.
En total se registraron 1.7 millones de visitantes extranjeros, distribuidos de la siguiente manera: Guatemala: 748,000; Estados Unidos: 440,000; Honduras: 319,000; y el resto del mundo: 193,000.
Esta estadística es mayor en un 112 % al 2019, último año en el que el turismo fue normal antes de la pandemia por la covid-19, lo que indica que El Salvador se ha recuperado con creces en el sector.
«El Salvador es un tesoro intacto en Centroamérica. Ofrecemos el entorno ideal para la inversión turística. Con playas, volcanes y una cultura vibrante, el país se ha posicionado entre los líderes mundiales del turismo», destaca el informe.
El documento también detalla que el año pasado llegaron al país 4.1 millones de visitantes internacionales, lo que ya significaba un crecimiento de 4 % en comparación con 2024. Los ingresos al país fueron de 3,636 millones de dólares provenientes del exterior; es decir un crecimiento de ingresos extranjeros versus el 2024 del 7 %.
Otras cifras relevantes son los gastos diarios por persona y su estadía promedio entre los meses de enero a marzo de 2026.
El gasto diario por persona ha sido entre los 80 y 180 dólares en una estadía que va de tres a nueve noches. De acuerdo a las cifras esto es un aumento del 19 % comparado con enero-marzo del 2025 y hasta un 90 % más comparado con enero-marzo del 2019. En total, en estos meses se recibieron 1.3 millones de visitantes internacionales, lo que equivale 871 millones de dólares en entradas para el turismo.
El Salvador en la ruta élite del surf
El Gobierno salvadoreño también trabaja por posicionar las playas de El Salvador como destinos de clase mundial mediante inversión en infraestructura general y turística, además del desarrollo del talento humano.
La estrategia Surf City, que contempla cinco fases, tiene por objetivos la demanda garantizada, un entorno favorable para la inversión, impacto social positivo y política pública.
Todo esto en un contexto de una población mundial que practica el surf que superó los 35 millones de personas hasta el 2024, estimándose en un millón de aficionados al surf más, anualmente, desde el 2019 en los Estados Unidos.
Además de que Centroamérica, probablemente, representa entre el 7 % y el 10 % de los 13.5 millones de surfistas en América; es decir, alrededor de un millón de surfistas, reflejando su reputación global como destino principal.
El entorno de la economía del surf sugiere entre sus proyecciones que el número de surfistas podría haber alcanzado los 50 millones para 2025 y el mercado global de equipos de surf estaba valorado en 4.40 mil millones en 2024. Se proyecta un crecimiento hasta 6.32 mil millones para 2030.
Economia
¡Gánate uno de los 48 TV de 65” con Rico Pollo!
Avícola Campestre, con su marca Rico Pollo, decidió unirse a la fiebre mundialista y lanzó la promoción “2026 Jugamos Todos”.
Se trata de una gran oportunidad para que las familias salvadoreñas disfruten cada encuentro de fútbol en una pantalla gigante de 65” (pulgadas).
De acuerdo con los organizadores, todos los lunes de junio se rifarán entre los clientes y amigos de Rico Pollo unos kits promocionales donde se incluyen las pantallas gigantes.
En total, serán 48 kits, es decir uno por cada selección de fútbol que participará en el mundial de fútbol de la FIFA 2026.
Sergio Romero, director de la Unidad de Negocios de Avicultura & Energía en Avícola Campestre, expresó orgullo de que ser parte de una “empresa que ha crecido junto a El Salvador”, sobre todo por “estar presentes en la mesa de miles de familias”.
“Hoy seguimos evolucionando, llevando productos de calidad a más hogares y conectando con las personas desde lo que más disfrutan: compartir y disfrutar en familia”.
“2026 Jugamos Todos” es una invitación a todos sus amigos y clientes a adquirir cualquiera de los productos de Rico Pollo y registrar sus compras en el número de WhatsApp 7564-7262.
“Sabemos que el fútbol y la comida son dos cosas que realmente unen a los salvadoreños. Con ´2026 Jugamos Todos´ queremos ser parte de esos momentos, acercarnos aún más a los hogares y premiar la preferencia de consumo de Rico Pollo con experiencias y premios que se disfrutan en familia”, dijo, por su parte, Sergio Daniel Romero, gerente de Energía y Agropecuaria en Avícola Campestre.
Economia
Conviértete en un inversionista inmobiliario aportando desde $100 iniciales
La alianza estratégica entre la plataforma de inversión Tohkn y la desarrolladora Calidad Inmobiliaria ha abierto la posibilidad para que los salvadoreños se conviertan en inversionistas usando monedas digitales.
Ambas empresas presentaron este jueves la oferta pública RNCRrev, que se concreta en el proyecto residencial Renacer Condominio, el cual está ubicado en Soyapango y promueve el desarrollo de 297 apartamentos distribuidos en dos torres.
Entre los principales atributos del proyecto urbanístico destacan: ubicación estratégica con acceso a centros comerciales, seguridad 24/7, diseño moderno con ventilación natural y un total de 14 amenidades orientadas a brindar comodidad y bienestar a los futuros residentes, entre las que se encuentran senderos naturales, plazoletas, parque juvenil e infantil, parque de mascotas, salón de eventos y gimnasio al aire libre.
Julio Valdés, CEO de Tohkn, indicó que la experiencia de su firma la coloca entre las mejores del rubro en Guatemala y El Salvador. “El mercado digital ha crecido $4,000 millones en los últimos meses. Ahora, venimos a marcar el inicio de una nueva etapa. La tokenización ya no es solo una promesa, es una realidad global”, dijo.
Indicó que todos los salvadoreños interesados pueden invertir desde $100 y solo requieren de descargar en sus dispositivos móviles la App de Tohkn.
“La rentabilidad proyectada (para los inversores) es del 15 al 20 por ciento anual… El Salvador tiene el momento y la visión para esta transformación a nivel regional. Renacer Condominio, en Soyapango, representan la gran inclusión financiera, es la democratización real del acceso a las inversiones”, añadió.
🚀 Nueva forma de invertir en bienes raíces en LATAM
TOHKN + Calidad Inmobiliaria lanzan RNCRrev, una oferta pública que conecta inversionistas con el proyecto Renacer Condominio en El Salvador 🇸🇻
🏡 297 apartamentos
📍 Ubicación estratégica
💡 Inversión accesible vía activos… pic.twitter.com/fd9is71JLc
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 9, 2026
Inversión segura
Alejandro Bellegarrigue, Director País de Calidad Inmobiliaria, aseguró que su empresa tiene más de 20 años en el rubro, durante los cuales ha invertido más de $700 millones en más de 30 proyectos como “oficinas o viviendas”.
“Se trata de un proyecto que ofrece comodidad, amenidades y un ambiente de tranquilidad”, expresó en relación a los elementos que distinguen a Renacer Condominio que, desde ayer y junto a Tohkn, impulsan en El Salvador.
Calidad Inmobiliaria se ha consolidado como un actor relevante en el sector inmobiliario regional a nivel residencial, comercial, médico, oficinas y logístico.
Economia
El Salvador consolida su oferta turística con cruceros internacionales
El turismo marítimo continúa consolidándose como un motor estratégico para la economía de El Salvador con el arribo de cruceros internacionales al puerto de Acajutla. La línea Oceania Cruises llegó ayer al país con su crucero MS Vista, transportando 1,106 pasajeros a bordo.
Durante su visita, los turistas re corrieron sitios culturales y recreativos del país, incluyendo los parques arqueológicos Joya de Cerén y San Andrés, el Parque Nacional Cerro Verde y los centros históricos de San Salvador, Santa Ana y Sonso nate. También exploraron municipios de la Ruta de las Flores, como Nahuizalco, Concepción de Ataco e Izalco, así como la finca Cuyancúa Redacción Marbely Merino y las playas Los Almendros y Las Veraneras.
El recibimiento en el puerto incluyó un acto de bienvenida con música folclórica en vivo, danza tradicional, entrega de información y mapas. En algunos casos hubo degustaciones de café salvadoreño y productos artesanales.
Según el Ministerio de Turismo (Mitur), de un total de 14 embarcaciones previstas para la temporada, este es el séptimo crucero que arriba al país en 2026. Las autoridades proyectan que para finales del año se habrá atendido a más de 24,000 visitantes internacionales, consolidando la tempo rada más grande de los últimos años.
El dinamismo del turismo marítimo responde a la combinación de mejo ras en seguridad, estrategias de promoción internacional y la reactivación de rutas marítimas en la región. Los cruceros provienen de países como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, operados por compañías como Phoenix Reisen, Holland America Line, Noble Caledonia, Norwegian Cruise Line y Crystal Cruises.
IMPACTO ECONÓMICO LOCAL
La llegada de cruceros impulsa la economía directamente. Los pasajeros consumen servicios de transporte, alimentación, artesanías y excursiones, generando ingresos para pequeños empresarios y emprendedores locales. Embarcaciones con cerca de 3,000 turistas fortalecen el comercio local y la oferta turística en los destinos visitados.
En 2025, el país superó los 4.1 millones de visitantes internacionales, cifra histórica que refleja la recuperación y la expansión del sector tras la pandemia, impulsada por la percepción de mayor seguridad, mejoras en infraestructura y promoción internacional.