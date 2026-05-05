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El Atlético tiene ambición de final
El Atlético de Madrid visita hoy al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions confiado en contar con la mejor versión de Julián Álvarez para dar el paso hacia el partido definitivo.
Tras el 1-1 de la ida, todo está por decidirse en el Emirates Stadium, donde el Atlético espera dar el salto hacia una final de Champions que pisó por última vez en 2016 cuando cayó ante el Real Madrid.
«Podemos hacer historia y seguro que mis compañeros y yo haremos todo lo posible para ir a la final», dijo ayer el delantero del Atlético Antoine Griezmann.
Y uno de los que intentará hacer todo lo posible es Julián Álvarez, que hace una semana tenía claro que «vamos a ir con todo para llegar a la final».
Autor del gol del empate en la ida, la «Araña» tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, pero el entrenador Diego Simeone parecía tenerlo en sus planes.
«En el partido de la semana pasada, tuvo un partido muy bueno y, bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide», dijo Simeone en rueda de prensa.
El delantero argentino, que ya ha dejado atrás la sequía goleadora que le tuvo sin ver puerta 16 partidos, ha mostrado su mejor cara anotadora en Europa.
De los 20 goles que lleva en la actual temporada, la mitad los ha marcado en 14 partidos de Champions.
Y si del lado español centran sus esperanzas en el astro argentino, del lado londinense esperan en Bukayo Saka encontrar la clasificación.
Hijo predilecto del Arsenal, Bukayo Saka ha abandonado la enfermería en el mejor momento y ya ha dado muestras de su versión estelar con el fin de llevar al éxito a los «Gunners», comenzando por la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.
A sus 24 años, el delantero de zurda exquisita encarna el rostro sonriente y el corazón palpitante del club inglés, con el brazalete de capitán en el brazo cuando no juega el noruego Martin Odegaard.
Así ocurrió el sábado contra el Fulham (3-0) y brilló en su primera titularidad en más de un mes, con un regate fulminante y una asistencia para empezar, un gol para aderezar su regreso y una sustitución en el descanso, por precaución.
«Vuelve en el momento más importante de la temporada y ahora está fresco. Está fresco de cabeza y su determinación está en lo más alto», celebró su entrenador, Mikel Arteta.
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La Roma golea a la Fiorentina y sigue en la pugna por la próxima Champions
La Roma venció con comodidad a la Fiorentina por 4-0 este lunes y se colocó a un punto de la última plaza de la Liga de Campeones en la Serie A.
Gianluca Mancini (13′), Wesley (17′) y Mario Hermoso (34′) dejaron prácticamente sentenciado el triunfo en poco más de media hora en la capital italiana, antes de que Niccolo Pisilli (58′) añadiera el cuarto para mantener la presión sobre la Juventus, cuarta clasificada.
La Roma, quinta en la tabla con 64 puntos, visitará el domingo al Parma, duodécimo, mientras que el Como, sexto con 62, visitará al descendido Hellas Verona más temprano ese mismo día y la Juve, con 65, se desplazará a Lecce el sábado.
El Nápoles, segundo con 70 puntos; y el AC Milan, tercero con 67, son los otros ocupantes de las plazas de Liga de Campeones, con tres jornadas por disputarse, además de la conseguida por el ya campeón Inter de Milán.
La lucha por el Scudetto terminó el domingo después de que el Inter venciera 2-0 al Parma para conquistar su tercer título liguero en seis temporadas.
La Roma de Gian Piero Gasperini se adelantó cuando el capitán del equipo, Gianluca Mancini, acertó tras un pase de cabeza de Nicolo Pisilli.
El extremo brasileño Wesley duplicó la ventaja de los romanos cuatro minutos más tarde con un remate de primeras.
El partido quedó sentenciado nueve minutos antes del descanso, cuando Manu Koné asistió al lateral izquierdo español Mario Hermoso.
Poco antes de la hora de juego, el centrocampista italiano Pisilli marcó su primer gol desde febrero con un cabezazo para echar sal a la herida de la Viola.
Antes, el atacante neerlandés Tijjani Noslin anotó el gol de la victoria en el minuto 92 en el triunfo por 2-1 de la Lazio sobre el Cremonese, dejando al equipo de Jamie Vardy a cuatro puntos de la salvación.
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Messi, la «estrella» del Gran Premio de Miami
El astro argentino, Lionel Messi, acudió este domingo a presenciar el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y deseó suerte a varios de los pilotos, entre ellos a su joven compatriota Franco Colapinto.
Acompañado de su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos, la estrella del Inter Miami sostuvo una breve charla y se dio un abrazo con Colapinto poco antes del inicio de la carrera.
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— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
«Disfrutando acá con la familia, con los chicos. Viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludarlo a Franco, también», dijo Messi a ESPN mientras firmaba autógrafos en el circuito.
En su mejor puesto de inicio, Colapinto partía este domingo desde el octavo lugar en una carrera cuyo inicio se adelantó tres horas por el pronóstico de fuertes tormentas en la urbe de Florida.
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— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
El piloto de Alpine ya había tenido un primer encuentro con su ídolo a inicio de semana en el centro de entrenamiento del Inter Miami.
Messi también visitó el garaje del equipo Mercedes del italiano Kimi Antonelli, líder del Mundial y dueño de la «pole position» este domingo, e incluso se subió a uno de sus monoplazas.
Un día antes, el capitán albiceleste cumplió 100 partidos disputados con el Inter Miami de la MLS en una amarga derrota 4-3 en su cancha ante Orlando City, que remontó tres goles de desventaja.
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El Barcelona gana 2-1 a Osasuna y puede coronarse este domingo
El FC Barcelona dio este sábado un paso más para ganar LaLiga este fin de semana al ganar 2-1 a Osasuna en la 34ª fecha del campeonato español.
Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) dan la opción a los azulgranas de revalidar el título el domingo si el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.
Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha.
Todo lo que no sea ganar el domingo dejará al Real Madrid sin posibilidad de colmar la ventaja.