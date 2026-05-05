El Atlético tiene ambición de final

La Roma venció con comodidad a la Fiorentina por 4-0 este lunes y se colocó a un punto de la última plaza de la Liga de Campeones en la Serie A.

Gianluca Mancini (13′), Wesley (17′) y Mario Hermoso (34′) dejaron prácticamente sentenciado el triunfo en poco más de media hora en la capital italiana, antes de que Niccolo Pisilli (58′) añadiera el cuarto para mantener la presión sobre la Juventus, cuarta clasificada.

La Roma, quinta en la tabla con 64 puntos, visitará el domingo al Parma, duodécimo, mientras que el Como, sexto con 62, visitará al descendido Hellas Verona más temprano ese mismo día y la Juve, con 65, se desplazará a Lecce el sábado.

El Nápoles, segundo con 70 puntos; y el AC Milan, tercero con 67, son los otros ocupantes de las plazas de Liga de Campeones, con tres jornadas por disputarse, además de la conseguida por el ya campeón Inter de Milán.

La lucha por el Scudetto terminó el domingo después de que el Inter venciera 2-0 al Parma para conquistar su tercer título liguero en seis temporadas.

La Roma de Gian Piero Gasperini se adelantó cuando el capitán del equipo, Gianluca Mancini, acertó tras un pase de cabeza de Nicolo Pisilli.

El extremo brasileño Wesley duplicó la ventaja de los romanos cuatro minutos más tarde con un remate de primeras.

El partido quedó sentenciado nueve minutos antes del descanso, cuando Manu Koné asistió al lateral izquierdo español Mario Hermoso.

Poco antes de la hora de juego, el centrocampista italiano Pisilli marcó su primer gol desde febrero con un cabezazo para echar sal a la herida de la Viola.

Antes, el atacante neerlandés Tijjani Noslin anotó el gol de la victoria en el minuto 92 en el triunfo por 2-1 de la Lazio sobre el Cremonese, dejando al equipo de Jamie Vardy a cuatro puntos de la salvación.

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