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Avanzan obras de reconstrucción de tres puentes en San Miguel
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
Internacionales -deportes
El Atlético tiene ambición de final
El Atlético de Madrid visita hoy al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions confiado en contar con la mejor versión de Julián Álvarez para dar el paso hacia el partido definitivo.
Tras el 1-1 de la ida, todo está por decidirse en el Emirates Stadium, donde el Atlético espera dar el salto hacia una final de Champions que pisó por última vez en 2016 cuando cayó ante el Real Madrid.
«Podemos hacer historia y seguro que mis compañeros y yo haremos todo lo posible para ir a la final», dijo ayer el delantero del Atlético Antoine Griezmann.
Y uno de los que intentará hacer todo lo posible es Julián Álvarez, que hace una semana tenía claro que «vamos a ir con todo para llegar a la final».
Autor del gol del empate en la ida, la «Araña» tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, pero el entrenador Diego Simeone parecía tenerlo en sus planes.
«En el partido de la semana pasada, tuvo un partido muy bueno y, bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide», dijo Simeone en rueda de prensa.
El delantero argentino, que ya ha dejado atrás la sequía goleadora que le tuvo sin ver puerta 16 partidos, ha mostrado su mejor cara anotadora en Europa.
De los 20 goles que lleva en la actual temporada, la mitad los ha marcado en 14 partidos de Champions.
Y si del lado español centran sus esperanzas en el astro argentino, del lado londinense esperan en Bukayo Saka encontrar la clasificación.
Hijo predilecto del Arsenal, Bukayo Saka ha abandonado la enfermería en el mejor momento y ya ha dado muestras de su versión estelar con el fin de llevar al éxito a los «Gunners», comenzando por la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.
A sus 24 años, el delantero de zurda exquisita encarna el rostro sonriente y el corazón palpitante del club inglés, con el brazalete de capitán en el brazo cuando no juega el noruego Martin Odegaard.
Así ocurrió el sábado contra el Fulham (3-0) y brilló en su primera titularidad en más de un mes, con un regate fulminante y una asistencia para empezar, un gol para aderezar su regreso y una sustitución en el descanso, por precaución.
«Vuelve en el momento más importante de la temporada y ahora está fresco. Está fresco de cabeza y su determinación está en lo más alto», celebró su entrenador, Mikel Arteta.
Internacionales -deportes
La Roma golea a la Fiorentina y sigue en la pugna por la próxima Champions
La Roma venció con comodidad a la Fiorentina por 4-0 este lunes y se colocó a un punto de la última plaza de la Liga de Campeones en la Serie A.
Gianluca Mancini (13′), Wesley (17′) y Mario Hermoso (34′) dejaron prácticamente sentenciado el triunfo en poco más de media hora en la capital italiana, antes de que Niccolo Pisilli (58′) añadiera el cuarto para mantener la presión sobre la Juventus, cuarta clasificada.
La Roma, quinta en la tabla con 64 puntos, visitará el domingo al Parma, duodécimo, mientras que el Como, sexto con 62, visitará al descendido Hellas Verona más temprano ese mismo día y la Juve, con 65, se desplazará a Lecce el sábado.
El Nápoles, segundo con 70 puntos; y el AC Milan, tercero con 67, son los otros ocupantes de las plazas de Liga de Campeones, con tres jornadas por disputarse, además de la conseguida por el ya campeón Inter de Milán.
La lucha por el Scudetto terminó el domingo después de que el Inter venciera 2-0 al Parma para conquistar su tercer título liguero en seis temporadas.
La Roma de Gian Piero Gasperini se adelantó cuando el capitán del equipo, Gianluca Mancini, acertó tras un pase de cabeza de Nicolo Pisilli.
El extremo brasileño Wesley duplicó la ventaja de los romanos cuatro minutos más tarde con un remate de primeras.
El partido quedó sentenciado nueve minutos antes del descanso, cuando Manu Koné asistió al lateral izquierdo español Mario Hermoso.
Poco antes de la hora de juego, el centrocampista italiano Pisilli marcó su primer gol desde febrero con un cabezazo para echar sal a la herida de la Viola.
Antes, el atacante neerlandés Tijjani Noslin anotó el gol de la victoria en el minuto 92 en el triunfo por 2-1 de la Lazio sobre el Cremonese, dejando al equipo de Jamie Vardy a cuatro puntos de la salvación.
Jetset
Shakira logra récord histórico con concierto ante 2.5 millones en Copacabana
La cantante colombiana Shakira hizo historia al reunir a más de 2.5 millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, durante un concierto gratuito que ya es considerado el más multitudinario jamás registrado.
La cifra fue confirmada por autoridades municipales, consolidando a este emblemático escenario como uno de los de mayor convocatoria a nivel mundial, según detalla un comunicado de prensa emitido por el equipo de la artista.
Tras el espectáculo, la artista compartió en redes sociales un mensaje en el que describió la noche como «absolutamente inolvidable», destacando el poder de la música para unir a millones de personas.
El evento atrajo no solo a público local, sino también a miles de turistas internacionales, lo que elevó la ocupación hotelera al 100 % y generó un impacto económico comparable al de grandes eventos deportivos.
El show contó con la participación de figuras brasileñas como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo y Maria Bethânia, además de expresiones culturales locales que integraron la música latina con la tradición brasileña.
El repertorio recorrió distintas etapas de su carrera y combinó el español y el portugués.
El concierto también tuvo un fuerte impacto en redes sociales, acumulando miles de millones de impresiones a nivel global en pocas horas. El evento se posiciona como un hito tanto en la música en vivo como en la proyección internacional de la cultura latina