Capturan a jovencito con 27 porciones de marihuana en Chalatenango

Al menos ocho personas fallecieron y varias más resultaron lesionadas en una serie de accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, en medio de las lluvias de las últimas horas. De acuerdo con los reportes preliminares, varios de los percances estuvieron relacionados con excesiva velocidad y calles lisas e inundadas.

Uno de los accidentes ocurrió sobre el bulevar Orden de Malta, en la residencial Santa Elena, distrito de Antiguo Cuscatlán, donde dos hombres y una mujer murieron luego de que el vehículo en el que se conducían impactara contra un poste del tendido eléctrico. Según versiones de testigos, el automóvil circulaba a excesiva velocidad y el conductor perdió el control. La emergencia fue atendida por Cruz Verde Salvadoreña, que indicó que dos de las víctimas quedaron sobre el pavimento y otra permaneció atrapada en el vehículo.

Otro percance se registró en el sector conocido como La Curva de la Muerte, en el distrito de Nahulingo, Sonsonate Centro, donde dos personas fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban cayera en un puente sobre el río Ceniza. Equipos de socorro y el Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate en la zona. La institución informó que tres personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”.

En San Salvador, un motociclista identificado como Francisco Antonio Rivas Menéndez, de 41 años, falleció en un accidente ocurrido sobre la prolongación de la alameda Juan Pablo Segundo, en las cercanías de la Universidad Evangélica de El Salvador, en la colonia Escalón.

Según el informe de Comandos de Salvamento, el motociclista cayó en una caja residual de aproximadamente cinco metros de profundidad que se encuentra en construcción en la zona. La víctima fue trasladada con múltiples fracturas a un centro asistencial, pero falleció mientras era llevada en ambulancia. De acuerdo con el reporte, la oscuridad y la acumulación de agua habrían dificultado la visibilidad del área.

Otro motociclista, identificado como Éver Hernández, murió en la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla, en el sector del obelisco, tras impactar contra un vehículo de carga pesada. Según los reportes, el motociclista chocó contra una volqueta cuando intentaba incorporarse a la vía. Aunque socorristas realizaron maniobras de reanimación, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Además, en el centro de San Salvador, un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos falleció tras ser atropellado por un microbús de la ruta 11.

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