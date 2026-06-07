VIDEO | China presenta una ‘selección’ de futbolistas robots

Irán advirtió este domingo sobre posibles represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en Oriente Medio, luego de los ataques lanzados por Israel contra suburbios del sur de Beirut, zona considerada bastión del grupo proiraní Hezbolá.

La advertencia fue emitida por Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador jefe del país, quien afirmó en la red social X que las bases y activos de Estados Unidos e Israel en la región constituyen “objetivos legítimos”. Asimismo, aseguró que las fuerzas armadas iraníes tienen libertad para actuar.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que preferiría ataques israelíes “más quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano. En declaraciones concedidas a NBC, también expresó su deseo de que el país libanés tenga una mejor situación y señaló que no exige que Líbano forme parte de un eventual acuerdo con Irán.

Trump reiteró además que busca separar las conversaciones relacionadas con Líbano de las negociaciones sobre un acuerdo con Irán, mientras que Teherán pretende vincular ambos escenarios.

Israel llevó a cabo ataques contra los suburbios del sur de Beirut argumentando que respondía a acciones dirigidas contra su territorio, pese al alto el fuego vigente. Según las autoridades libanesas, las operaciones militares israelíes han causado más de 3,560 muertes en Líbano desde el inicio de la guerra el 2 de marzo.

El conflicto también involucra a Hezbolá, organización que, según la información difundida, atacó a Israel tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, durante una ofensiva israelí-estadounidense.

En otro punto de sus declaraciones, Trump afirmó que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, está dispuesto a colaborar con Líbano. Además, destacó el proceso de acercamiento entre Siria y Estados Unidos tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024 y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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