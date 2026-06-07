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VIDEO | China presenta una ‘selección’ de futbolistas robots
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, compartió en redes sociales en el que aparece un robot humanoide de fabricación china realizando múltiples toques a un balón de fútbol.
Junto a las imágenes, la funcionaria hizo referencia a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y destacó el avance tecnológico del país en el desarrollo de robots.
«¡Cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026! Mientras que la selección china de futbolistas sigue entrenando para 2034, la selección china de robots ya está lista», escribió Mao Ning al acompañar la publicación.
El video muestra al robot manteniendo el control del balón mediante repetidos golpes, una demostración que rápidamente llamó la atención de usuarios en plataformas digitales.
Countdown to the 2026 FIFA World Cup! 🇨🇦🇺🇸🇲🇽
While Chinese human team is still training for 2034, Chinese robot team is ready. pic.twitter.com/Uh3jYi1xd7
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) June 6, 2026
Internacionales
Detienen a líder de la MS-13 en el sur de México
Las autoridades mexicanas informaron sobre la captura de Orlando Ramírez, conocido con el alias de “El Misterio”, señalado como presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La detención se realizó el sábado en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, según informó la fiscalía estatal.
De acuerdo con el comunicado oficial, Ramírez intentó huir al percatarse de que era seguido por agentes policiales, pero finalmente fue interceptado y capturado por las autoridades.
La fiscalía indicó que el detenido posee órdenes de captura y antecedentes por delitos como homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación, de acuerdo con información proporcionada por el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador.
Asimismo, se le atribuyen los delitos de portación ilegal de armas de guerra y tentativa de extorsión.
Tras su captura, el ciudadano salvadoreño fue puesto a disposición de las autoridades migratorias mexicanas, que determinarán su situación legal.
La detención ocurre mientras en El Salvador se desarrolla un proceso judicial contra 486 presuntos integrantes de la MS-13, acusados de miles de asesinatos y otros delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño mantiene un régimen de excepción como parte de una estrategia de combate a las pandillas, medida bajo la cual se reportan más de 91,000 detenciones.
Internacionales
Comienza el gaokao en China con la participación de 12.9 millones de estudiantes
Un total de 12.9 millones de jóvenes en China comenzaron este domingo el “gaokao”, el examen nacional de acceso a la universidad considerado uno de los procesos académicos más importantes y competitivos del país, según datos del Ministerio de Educación.
La prueba, que se desarrolla durante varios días, es determinante para el ingreso a las universidades y tiene un peso significativo en las oportunidades educativas y laborales de los estudiantes. El examen incluye evaluaciones de chino, matemáticas, inglés, ciencias y humanidades.
Los resultados serán publicados a finales de junio, una vez concluido el proceso de evaluación.
En los alrededores de un centro de exámenes en Pekín, decenas de policías y agentes de seguridad mantuvieron el orden mientras padres de familia esperaban la entrada de los aspirantes. Algunos acudieron vestidos de rojo, color asociado a la buena suerte dentro de la cultura china.
Entre los estudiantes se encontraba Zhang Xinnan, de 18 años, quien expresó sentirse algo ansioso antes del inicio de las pruebas, aunque afirmó sentirse preparado para afrontarlas.
Durante las últimas décadas, la educación superior en China ha experimentado un crecimiento acelerado impulsado por el desarrollo económico del país, lo que ha elevado las expectativas de las familias respecto a la formación académica y profesional de los jóvenes.
Sin embargo, los graduados se enfrentan actualmente a un mercado laboral más complejo que en años anteriores. Según cifras oficiales, aproximadamente uno de cada seis ciudadanos chinos de entre 16 y 24 años que no estudian se encuentra desempleado.
Internacionales
Irán amenaza los intereses de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio tras ataques en Beirut
Irán advirtió este domingo sobre posibles represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en Oriente Medio, luego de los ataques lanzados por Israel contra suburbios del sur de Beirut, zona considerada bastión del grupo proiraní Hezbolá.
La advertencia fue emitida por Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador jefe del país, quien afirmó en la red social X que las bases y activos de Estados Unidos e Israel en la región constituyen “objetivos legítimos”. Asimismo, aseguró que las fuerzas armadas iraníes tienen libertad para actuar.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que preferiría ataques israelíes “más quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano. En declaraciones concedidas a NBC, también expresó su deseo de que el país libanés tenga una mejor situación y señaló que no exige que Líbano forme parte de un eventual acuerdo con Irán.
Trump reiteró además que busca separar las conversaciones relacionadas con Líbano de las negociaciones sobre un acuerdo con Irán, mientras que Teherán pretende vincular ambos escenarios.
Israel llevó a cabo ataques contra los suburbios del sur de Beirut argumentando que respondía a acciones dirigidas contra su territorio, pese al alto el fuego vigente. Según las autoridades libanesas, las operaciones militares israelíes han causado más de 3,560 muertes en Líbano desde el inicio de la guerra el 2 de marzo.
El conflicto también involucra a Hezbolá, organización que, según la información difundida, atacó a Israel tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, durante una ofensiva israelí-estadounidense.
En otro punto de sus declaraciones, Trump afirmó que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, está dispuesto a colaborar con Líbano. Además, destacó el proceso de acercamiento entre Siria y Estados Unidos tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024 y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.