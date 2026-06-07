Nacionales
Auxilian a dos hombres en estado de ebriedad en playa La Puntilla
La Unidad de Guardavidas de Protección Civil realizó el rescate profundo de dos personas que fueron arrastradas por una corriente de retorno mientras se encontraban en estado de ebriedad en la playa La Puntilla, ubicada en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro.
Según informó la institución, la rápida intervención del personal permitió poner a salvo a ambos afectados, quienes recibieron atención en el lugar y se encuentran estables y fuera de peligro.
El incidente se registra luego de las advertencias emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el incremento del oleaje en la costa salvadoreña. La entidad ha señalado un mayor riesgo de corrientes de retorno capaces de arrastrar a bañistas mar adentro, así como posibles inundaciones en playas durante la marea alta y condiciones peligrosas para embarcaciones en altamar entre el 8 y el 10 de junio.
Nacionales
Joven pierde la vida al ser alcanzado por un rayo en Ahuachapán
José Arévalo, un joven originario del cantón Santa Rita, en el distrito de Turín, Ahuachapán, falleció durante la fuerte tormenta eléctrica que afectó la zona occidental del país la noche del viernes 5 de junio.
De acuerdo con la información proporcionada, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p.m., cuando un rayo impactó directamente la vivienda de Arévalo, ubicada cerca del Centro Escolar Rodrigo Flores, en el cantón Santa Rita. La descarga eléctrica le provocó la muerte de forma casi inmediata.
La tormenta se originó en Santa Ana y posteriormente se desplazó hacia Ahuachapán, generando intensa actividad eléctrica en distintos sectores de la zona occidental.
En redes sociales, personas que afirmaron conocer al joven lo describieron como una persona dinámica, dedicada a sus estudios y a la práctica del fútbol. Asimismo, señalaron que era jugador del FC Santa Rita de Atiquizaya.
Nacionales
Rescatan a conductor atrapado tras accidente de tránsito en el centro de San Salvador
Equipos de socorro realizaron labores de rescate este domingo en el centro de San Salvador luego de que el conductor de una unidad de la ruta 29A quedara atrapado entre los hierros tras un accidente de tránsito.
El percance ocurrió en la intersección de la 3.ª Avenida Norte y la 3.ª Calle Poniente, donde la unidad del transporte colectivo colisionó con un automóvil particular.
Las tareas de rescate estuvieron enfocadas en liberar al motorista, mientras personal de emergencia brindaba atención a las demás personas involucradas en el accidente.
De manera preliminar, se informó sobre cuatro personas lesionadas, entre ellas un bebé menor de cuatro meses de edad.
Nacionales
Fuerte accidente de tránsito deja varios lesionados en San Salvador
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la intersección de la 3.ª avenida Norte y la 3.ª calle Poniente, en San Salvador, donde una coaster de la ruta 29-A colisionó con un vehículo sedán.
De acuerdo con los reportes, el conductor de la unidad del transporte colectivo quedó atrapado entre los hierros tras el impacto. Equipos de emergencia realizaron las labores de rescate y posteriormente lo trasladaron al Hospital Zacamil para recibir atención médica.
En el percance también resultaron lesionados los ocupantes del vehículo particular. Entre ellos se encuentran el conductor del automóvil, una joven y un bebé de cuatro meses de edad.
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