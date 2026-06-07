Joven pierde la vida al ser alcanzado por un rayo en Ahuachapán

La Unidad de Guardavidas de Protección Civil realizó el rescate profundo de dos personas que fueron arrastradas por una corriente de retorno mientras se encontraban en estado de ebriedad en la playa La Puntilla, ubicada en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro.

Según informó la institución, la rápida intervención del personal permitió poner a salvo a ambos afectados, quienes recibieron atención en el lugar y se encuentran estables y fuera de peligro.

El incidente se registra luego de las advertencias emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el incremento del oleaje en la costa salvadoreña. La entidad ha señalado un mayor riesgo de corrientes de retorno capaces de arrastrar a bañistas mar adentro, así como posibles inundaciones en playas durante la marea alta y condiciones peligrosas para embarcaciones en altamar entre el 8 y el 10 de junio.

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