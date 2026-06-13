Nacionales
Accidente entre rastra y volqueta provoca fuerte congestionamiento en Sonsonate
Un accidente de tránsito fue reportado esta tarde sobre la carretera a Sonsonate, a la altura del desvío hacia Cerro Verde, donde se vieron involucradas una rastra y una volqueta.
De acuerdo con información proporcionada por testigos en la zona, el percance ocurrió cuando la volqueta impactó contra la rastra y posteriormente volcó sobre la vía. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas como resultado del incidente.
El accidente ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular debido a que tres carriles permanecen ocupados, restringiendo el paso de los conductores que transitan por el sector.
Se recomienda a los automovilistas circular con precaución mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, regulan el tráfico y trabajan en la liberación de la arteria.
Nacionales
Capturan a pandillero de la MS-13 con droga lista para distribuir en Olocuilta
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elías Alexander Guevara Guevara, de 21 años de edad, durante un procedimiento realizado en el distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste, departamento de La Paz.
De acuerdo con la institución policial, al detenido le fueron incautadas varias porciones de marihuana, cocaína y un teléfono celular. Las autoridades señalaron que las sustancias ilícitas estaban listas para su distribución.
La PNC detalló que la captura se efectuó durante una intervención desarrollada en el caserío El Salamo. Asimismo, indicó que, tras verificar la información en sus sistemas, Guevara figura como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según el informe policial, el detenido será remitido por los delitos de posesión o tenencia de drogas con fines de tráfico y por pertenencia a organización terrorista.
Nacionales
Mujer resulta lesionada tras accidente de tránsito en el Constitución
Una mujer resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Constitución y calle Los Sisimiles, en San Salvador Centro. En el percance estuvieron involucrados un camión de carga y un vehículo particular.
De acuerdo con la información disponible, la víctima sufrió múltiples lesiones y fue atendida en el lugar por socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) del Ministerio de Salud. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.
Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias que originaron el accidente. Los vehículos involucrados fueron retirados de la zona antes del inicio de la hora de mayor circulación vehicular, por lo que el incidente no provocó congestionamiento en la arteria.
Judicial
Sujeto recibe 12 años de prisión por despojar de sus pertenencias a una víctima
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.