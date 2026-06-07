Papa León XIV se vuelve viral tras realizar popular gesto de TikTok durante recorrido en Madrid

Una de las imágenes más comentadas durante la visita del papa León XIV a España tuvo como protagonista al creador de contenido español AuronPlay, quien se dirigía a uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid cuando coincidió con el pontífice.

El streamer compartió el encuentro en sus redes sociales, generando una amplia reacción entre los usuarios. La coincidencia llamó la atención debido a que, durante la misma jornada, miles de personas participaron tanto en las actividades encabezadas por el papa como en los conciertos del artista puertorriqueño.

La visita de León XIV, la primera de un papa a España en 15 años, se desarrolla del 6 al 12 de junio e incluye actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. De manera coincidente, la agenda del pontífice coincide con la residencia de conciertos de Bad Bunny en la capital española, una situación que incluso fue comentada con humor por el propio papa durante declaraciones ofrecidas a periodistas.

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