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Papa León XIV se vuelve viral tras realizar popular gesto de TikTok durante recorrido en Madrid
El papa León XIV protagonizó un momento que rápidamente ganó notoriedad en redes sociales durante un recorrido en papamóvil por la ciudad de Madrid, España.
Un video difundido en distintas plataformas muestra al pontífice realizando el popular gesto asociado al meme de TikTok conocido como “six seven”, una expresión utilizada entre adolescentes y que no posee un significado específico.
En las imágenes, León XIV aparece moviendo alternativamente las palmas de las manos hacia arriba y hacia abajo mientras saludaba durante su recorrido por la capital española.
La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron y comentaron el gesto realizado por el líder de la Iglesia católica.
¿El Papa ha hecho el ‘Six seven’ en su visita por Madrid? pic.twitter.com/j5f3r47ZU7
— Diario AS (@diarioas) June 6, 2026
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AuronPlay se encuentra con el papa León XIV mientras se dirigía a un concierto de Bad Bunny en Madrid
Una de las imágenes más comentadas durante la visita del papa León XIV a España tuvo como protagonista al creador de contenido español AuronPlay, quien se dirigía a uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid cuando coincidió con el pontífice.
El streamer compartió el encuentro en sus redes sociales, generando una amplia reacción entre los usuarios. La coincidencia llamó la atención debido a que, durante la misma jornada, miles de personas participaron tanto en las actividades encabezadas por el papa como en los conciertos del artista puertorriqueño.
La visita de León XIV, la primera de un papa a España en 15 años, se desarrolla del 6 al 12 de junio e incluye actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. De manera coincidente, la agenda del pontífice coincide con la residencia de conciertos de Bad Bunny en la capital española, una situación que incluso fue comentada con humor por el propio papa durante declaraciones ofrecidas a periodistas.
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VIDEO | Pasajero cae de un bus a toda velocidad y sobrevive de milagro
Un pasajero sobrevivió tras caer de un autobús que circulaba a exceso de velocidad por el norte de Quito, Ecuador. Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la unidad avanzaba con exceso de pasajeros, varios de ellos colgados de las puertas.
En el video se observa cómo el hombre pierde el equilibrio, cae sobre la calzada y es alcanzado por la llanta trasera del vehículo, que lo arrastra y golpea antes de continuar su marcha.
El hecho ocurrió en mayo, pero se viralizó ahora.
🔴Video muestra caída de pasajero desde un bus en movimiento en el norte de Quito
Un video captó el momento en que un pasajero cayó de un bus en movimiento en las calles Flavio Alfaro y Hernando Soto, en el norte de Quito. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el… pic.twitter.com/yl1bXlaUT4
— Telerama (@teleramaecuador) June 3, 2026
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VIDEO | Jovencito le fractura la mandíbula a un profesor por provocar daños en su celular
Un alumno fue suspendido por 10 días tras fracturarle lunes la mandíbula a un profesor, luego de que su celular se dañara en una actividad.
Antes de concretarse la agresión, la situación en el aula era ya caótica, como consta en un video difundido en las redes sociales, en el que se ve a un estudiante lanzando una silla. En ese contexto, se produjo una discusión y el educador acabó en el piso.
El hecho ocurrió en la ciudad argentina de Tandil y derivó en una protesta de los docentes.
🚨 Tandil: un alumno agredió al profesor de música Gastón Álvarez en el Colegio San José tras una discusión por un celular dañado. El docente sufrió una fractura de mandíbula y fue internado. El hecho quedó precedido por escenas de tensión registradas en video. #Tandil pic.twitter.com/3DKdu2kZmt
— Radio FM LIBRE 93.7 (@radiofmlibre937) June 3, 2026