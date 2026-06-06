Principal
AuronPlay se encuentra con el papa León XIV mientras se dirigía a un concierto de Bad Bunny en Madrid
Una de las imágenes más comentadas durante la visita del papa León XIV a España tuvo como protagonista al creador de contenido español AuronPlay, quien se dirigía a uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid cuando coincidió con el pontífice.
El streamer compartió el encuentro en sus redes sociales, generando una amplia reacción entre los usuarios. La coincidencia llamó la atención debido a que, durante la misma jornada, miles de personas participaron tanto en las actividades encabezadas por el papa como en los conciertos del artista puertorriqueño.
La visita de León XIV, la primera de un papa a España en 15 años, se desarrolla del 6 al 12 de junio e incluye actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. De manera coincidente, la agenda del pontífice coincide con la residencia de conciertos de Bad Bunny en la capital española, una situación que incluso fue comentada con humor por el propio papa durante declaraciones ofrecidas a periodistas.
Nacionales
Niño de 5 años muere atropellado por un camión en Tamanique
Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del viernes en la comunidad Montecristo, distrito de Tamanique, La Libertad Costa, donde un menor de edad perdió la vida tras ser atropellado.
De acuerdo con información preliminar, la víctima era un niño de aproximadamente 5 años, quien fue impactado por un camión repartidor de agua.
Equipos de emergencia y autoridades se movilizaron al lugar para atender la situación. Sin embargo, según los reportes preliminares, el menor habría fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.
Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán distintos puntos del país
Las condiciones meteorológicas favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas en diferentes momentos del día, con características de temporal en algunos sectores del territorio nacional.
Durante la mañana, se prevé un cielo de parcialmente nublado a nublado, acompañado de lluvias en diversos puntos de la zona costera y en municipios cercanos a la franja volcánica.
Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cadena montañosa del norte y la cordillera del Bálsamo, con énfasis en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Cuzcatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y San Miguel.
Las lluvias y tormentas se intensificarán durante la noche, especialmente en la zona central y occidental del país, con mayor incidencia en municipios cercanos a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo.
El viento tendrá velocidades entre los 8 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. Además, se espera un ambiente relativamente fresco durante todo el día.
Nacionales
Hondureños buscan atención médica en el nuevo Hospital Rosales
El recién inaugurado Hospital Rosales de San Salvador ha generado interés entre ciudadanos hondureños, quienes han utilizado las redes sociales del centro médico para consultar sobre la posibilidad de recibir atención especializada en sus instalaciones.
Según el texto difundido, numerosos usuarios de Honduras han expresado interés en acceder a consultas y tratamientos médicos en el hospital, en medio de los desafíos que enfrenta el sistema público de salud de su país. Entre estos se mencionan listas de espera para procedimientos quirúrgicos y la actual suspensión de labores por parte del gremio médico, que mantiene atención únicamente para emergencias.
De acuerdo con datos citados en la publicación, entre 16,000 y 20,000 personas esperan una intervención médica en la red pública hondureña. Asimismo, se señala que las autoridades de salud de ese país han ejecutado cirugías electivas como parte de los esfuerzos para reducir la mora quirúrgica.
El interés de los ciudadanos hondureños aumentó tras la transmisión de la inauguración del nuevo Hospital Rosales, encabezada por el presidente Nayib Bukele. A partir de entonces, las redes sociales del centro médico comenzaron a recibir consultas relacionadas con la atención de pacientes extranjeros.
Uno de los casos mencionados es el de una usuaria identificada como Geisel Bustamante, quien consultó a través de TikTok sobre la posibilidad de que su hermano recibiera tratamiento de diálisis en El Salvador. En respuesta, la cuenta oficial del hospital indicó que las personas extranjeras pueden recibir atención médica presentando pasaporte o carné de residencia vigente para la apertura de un expediente clínico.
La respuesta también destacó que el centro hospitalario cuenta con un área especializada en hemodiálisis y que los servicios de salud brindados en el establecimiento son gratuitos. Tras esta interacción, numerosos usuarios hondureños expresaron mensajes de agradecimiento y continuaron realizando consultas sobre los servicios médicos disponibles.