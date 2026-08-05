CAM multa a propietario de tienda por cobrar $5.00 de parqueo para SívarLand

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, compartió en sus redes sociales un video en el que se observa un procedimiento realizado por agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) contra una persona señalada de cobrar de forma irregular por un espacio de estacionamiento en los alrededores de SívarLand.

Según la información difundida, el propietario de una tienda cobró cinco dólares a un ciudadano por ofrecerle un espacio para estacionar su vehículo; sin embargo, cuando el cliente llegó al lugar, no se le permitió utilizar el parqueo acordado.

Tras lo ocurrido, la persona afectada denunció el hecho ante agentes del CAM, quienes acudieron al sitio para intervenir.

#NACIONALES El alcalde de @alcaldia_ss, @marioduran, compartió en sus redes sociales un vídeo que muestra que las personas no siguen acatando las disposiciones de la comuna y siguen cobrando parqueo a las familias que llegan a disfrutar de SívarLand.

Te contamos:… pic.twitter.com/rieFL19wiF — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 5, 2026

De acuerdo con el video compartido por el alcalde, durante el procedimiento el comerciante se mostró renuente ante las autoridades, por lo que los agentes le exigieron devolver los cinco dólares cobrados al denunciante. Finalmente, el hombre entregó el dinero al cliente.

Pese a haber realizado la devolución, el comerciante fue sancionado y multado por los agentes del CAM.

La Alcaldía de San Salvador Centro hizo un llamado a la población para denunciar a las personas que realicen cobros ilegales por estacionamiento en los alrededores de SívarLand.

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