Nacionales
Capturan a adolescente que pretendía crear una nueva pandilla bajo el nombre de «Ántrax»
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que, como resultado de una investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), fue ubicado e intervenido Santiago de Jesús Alvarado Portillo, de 17 años, quien, según las autoridades, ha sido identificado como parte de un grupo que pretende crear una pandilla bajo el nombre de «Ántrax» en la zona de Lourdes, Colón.
De acuerdo con el funcionario, el adolescente fue intervenido luego de no atender la señal de alto en un retén policial.
Al momento de la intervención, Santiago de Jesús Alvarado Portillo se encontraba acompañado de Génesis Ester Alfaro Ramírez, también de 17 años. El ministro únicamente informó que ambos serán remitidos ante las autoridades correspondientes para ser procesados.
Villatoro afirmó que las autoridades cuentan con la capacidad para detectar e interrumpir a tiempo el surgimiento de organizaciones emergentes que intenten operar bajo nuevas denominaciones. Asimismo, aseguró que no permitirán que se repliquen las prácticas criminales del pasado y que cualquier célula que pretenda operar bajo esos parámetros será desmantelada y sus integrantes llevados ante la justicia.
Nacionales
CAM multa a propietario de tienda por cobrar $5.00 de parqueo para SívarLand
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, compartió en sus redes sociales un video en el que se observa un procedimiento realizado por agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) contra una persona señalada de cobrar de forma irregular por un espacio de estacionamiento en los alrededores de SívarLand.
Según la información difundida, el propietario de una tienda cobró cinco dólares a un ciudadano por ofrecerle un espacio para estacionar su vehículo; sin embargo, cuando el cliente llegó al lugar, no se le permitió utilizar el parqueo acordado.
Tras lo ocurrido, la persona afectada denunció el hecho ante agentes del CAM, quienes acudieron al sitio para intervenir.
#NACIONALES El alcalde de @alcaldia_ss, @marioduran, compartió en sus redes sociales un vídeo que muestra que las personas no siguen acatando las disposiciones de la comuna y siguen cobrando parqueo a las familias que llegan a disfrutar de SívarLand.
Te contamos:… pic.twitter.com/rieFL19wiF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 5, 2026
De acuerdo con el video compartido por el alcalde, durante el procedimiento el comerciante se mostró renuente ante las autoridades, por lo que los agentes le exigieron devolver los cinco dólares cobrados al denunciante. Finalmente, el hombre entregó el dinero al cliente.
Pese a haber realizado la devolución, el comerciante fue sancionado y multado por los agentes del CAM.
La Alcaldía de San Salvador Centro hizo un llamado a la población para denunciar a las personas que realicen cobros ilegales por estacionamiento en los alrededores de SívarLand.
Nacionales
Rescatan a mujer que cayó a un barranco durante una caminata en Cojutepeque
Una mujer fue rescatada por personal del Cuerpo de Bomberos luego de caer de forma accidental a un barranco en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
De acuerdo con los reportes, la mujer, cuya identidad aún no ha sido establecida, sufrió el accidente mientras realizaba una caminata en el cantón Jucuapa, sector El Valle.
Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria en el lugar y realizaron labores de estabilización, ya que la víctima presentaba una posible fractura en la extremidad inferior izquierda. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades informaron que continúan atentas a las emergencias que puedan registrarse en todo el país como parte de las acciones desarrolladas durante el Plan Vacacional 2026.
Nacionales
Dos lesionados tras fuerte accidente de tránsito en San Salvador
Dos personas resultaron lesionadas este mediodía tras un accidente de tránsito entre un motociclista y el conductor de un vehículo particular, ocurrido en la intersección del bulevar Constitución y la calle Motocross, en San Salvador Centro.
De acuerdo con la información disponible, el percance vial generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.
Elementos de Cruz Verde Mejicanos acudieron al lugar para brindar asistencia a las dos personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas y atendidas en la escena del accidente.
Hasta el momento, no se han informado las causas que originaron el percance.