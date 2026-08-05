Nacionales
Autoridades sorprenden a jovencito con marihuana en Ilopango
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un adolescente de 17 años identificado como Steven N. por el presunto delito de posesión y tenencia de droga, durante un patrullaje realizado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este.
De acuerdo con la información proporcionada, el menor de edad intentó huir al percatarse de la presencia policial; sin embargo, fue interceptado por los agentes, quienes le realizaron un registro para verificar si portaba algún ilícito.
Durante la inspección, las autoridades le decomisaron varias porciones de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.
Tras su captura, Steven N. será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que en los próximos días iniciará el proceso penal en su contra por el delito de posesión y tenencia.
Las autoridades señalaron que, durante la primera audiencia, un juez determinará las medidas cautelares que se le impondrán y podrá ordenar que permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso penal.
Nacionales
SEM registra 1,500 llamadas de emergencia en lo que va del período vacacional
El director del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Carlos Orellana, informó la mañana de este miércoles, que en lo que va del período de vacaciones agostinas la institución ha recibido un promedio de 1,500 llamadas de emergencia.
El funcionario detalló que, de ese total, casi 600 corresponden a siniestros viales, en los que los equipos del SEM han atendido a 80 personas lesionadas y a 280 motociclistas.
«Un dato preliminar, en atención de llamadas llevamos más o menos 1,500 llamadas hasta la fecha, en esas 1,500 llamadas hay más de 1,100 atenciones primarias que se pueden derivar principalmente de siniestros viales que andan en casi 600 siniestros viales que hemos atendido», expresó Orellana.
Asimismo, señaló que durante el período vacacional el Sistema de Emergencias Médicas también ha brindado atención a personas con distintos padecimientos. Según indicó, se ha asistido a un promedio de 6,000 personas por infección respiratoria aguda, a más de 80 pacientes por neumonía y a más de 1,300 personas por diarrea y gastroenteritis.
El director del SEM agregó que también se han registrado más de 100 casos sospechosos de dengue sin signos de alarma, menos de 20 casos de dengue con signos de alarma y más de 100 personas expuestas al riesgo de rabia tras la mordedura de un mamífero, como perros o gatos.
Por otra parte, Orellana informó que el Sistema de Emergencias Médicas mantiene una unidad permanente instalada en la feria de diversiones Sivarland para garantizar la seguridad de la población y atender cualquier emergencia que pueda presentarse.
«Desde meses atrás, nos estamos preparando para Sivarland, atendemos y nos movilizamos para brindar atención ante cualquier emergencia», afirmó el funcionario.
Nacionales
Autoridades intensifican controles vehiculares durante vacaciones agostinas
Como parte del plan de seguridad vial implementado durante las vacaciones de agosto, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha reforzado los controles vehiculares en todo el país con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.
Los controles han sido instalados en las principales carreteras para promover una conducción responsable y proteger la vida de los salvadoreños y de los visitantes extranjeros.
Durante las inspecciones, policías y gestores de tránsito verifican la documentación de los conductores, las condiciones de los vehículos y el cumplimiento del uso de los artículos de seguridad obligatorios, entre ellos extintor, conos y otros implementos establecidos en la normativa.
Las autoridades también recordaron que los conductores que incumplan las disposiciones contempladas en la ley pueden ser sancionados con multas de hasta $150. Entre las infracciones consideradas graves por el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial se encuentra conducir sin portar licencia.
Asimismo, unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen presencia en las principales carreteras y terminales de autobuses del país como parte de las acciones de seguridad desarrolladas durante el período vacacional.
«Día a día trabajamos para que la población viaje sin inconvenientes. Con presencia en puntos de abordaje al transporte colectivo y acompañamiento al interior de las distintas rutas, velamos por un desplazamiento seguro», publicó la PNC.
Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán gran parte de El Salvador durante la tarde y noche de este jueves
El cielo estará mayormente despejado durante la mañana de este jueves, mientras que por la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias y tormentas que iniciarán en las zonas de montaña del occidente y norte del país.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, la zona norte de Chalatenango, Cabañas y San Miguel, así como en la sierra de Tecapa-Chinameca.
Durante la noche, las lluvias y tormentas se extenderán hacia la zona central y occidental del territorio nacional, afectando sectores de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y La Paz. Además, existe baja probabilidad de lluvias en algunos sectores de la zona oriental.
Las lluvias y tormentas podrían presentarse con fuerte intensidad al inicio, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora o más, así como abundante actividad eléctrica.
El viento estará del noreste y sureste, con velocidades entre 8 y 18 kilómetros por hora y brisas ocasionales de hasta 35 kilómetros por hora.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical y el flujo del este acelerado, sistemas que favorecerán la formación de lluvias y tormentas sobre el país.