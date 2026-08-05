SEM registra 1,500 llamadas de emergencia en lo que va del período vacacional

El cielo estará mayormente despejado durante la mañana de este jueves, mientras que por la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias y tormentas que iniciarán en las zonas de montaña del occidente y norte del país.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, la zona norte de Chalatenango, Cabañas y San Miguel, así como en la sierra de Tecapa-Chinameca.

Durante la noche, las lluvias y tormentas se extenderán hacia la zona central y occidental del territorio nacional, afectando sectores de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y La Paz. Además, existe baja probabilidad de lluvias en algunos sectores de la zona oriental.

Las lluvias y tormentas podrían presentarse con fuerte intensidad al inicio, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora o más, así como abundante actividad eléctrica.

El viento estará del noreste y sureste, con velocidades entre 8 y 18 kilómetros por hora y brisas ocasionales de hasta 35 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical y el flujo del este acelerado, sistemas que favorecerán la formación de lluvias y tormentas sobre el país.

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