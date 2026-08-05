Rescatan a mujer que cayó a un barranco durante una caminata en Cojutepeque

El director del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Carlos Orellana, informó la mañana de este miércoles, que en lo que va del período de vacaciones agostinas la institución ha recibido un promedio de 1,500 llamadas de emergencia.

El funcionario detalló que, de ese total, casi 600 corresponden a siniestros viales, en los que los equipos del SEM han atendido a 80 personas lesionadas y a 280 motociclistas.

«Un dato preliminar, en atención de llamadas llevamos más o menos 1,500 llamadas hasta la fecha, en esas 1,500 llamadas hay más de 1,100 atenciones primarias que se pueden derivar principalmente de siniestros viales que andan en casi 600 siniestros viales que hemos atendido», expresó Orellana.

Asimismo, señaló que durante el período vacacional el Sistema de Emergencias Médicas también ha brindado atención a personas con distintos padecimientos. Según indicó, se ha asistido a un promedio de 6,000 personas por infección respiratoria aguda, a más de 80 pacientes por neumonía y a más de 1,300 personas por diarrea y gastroenteritis.

El director del SEM agregó que también se han registrado más de 100 casos sospechosos de dengue sin signos de alarma, menos de 20 casos de dengue con signos de alarma y más de 100 personas expuestas al riesgo de rabia tras la mordedura de un mamífero, como perros o gatos.

Por otra parte, Orellana informó que el Sistema de Emergencias Médicas mantiene una unidad permanente instalada en la feria de diversiones Sivarland para garantizar la seguridad de la población y atender cualquier emergencia que pueda presentarse.

«Desde meses atrás, nos estamos preparando para Sivarland, atendemos y nos movilizamos para brindar atención ante cualquier emergencia», afirmó el funcionario.

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