Nacionales
Rescatan a mujer que cayó a un barranco durante una caminata en Cojutepeque
Una mujer fue rescatada por personal del Cuerpo de Bomberos luego de caer de forma accidental a un barranco en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
De acuerdo con los reportes, la mujer, cuya identidad aún no ha sido establecida, sufrió el accidente mientras realizaba una caminata en el cantón Jucuapa, sector El Valle.
Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria en el lugar y realizaron labores de estabilización, ya que la víctima presentaba una posible fractura en la extremidad inferior izquierda. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades informaron que continúan atentas a las emergencias que puedan registrarse en todo el país como parte de las acciones desarrolladas durante el Plan Vacacional 2026.
Nacionales
Dos lesionados tras fuerte accidente de tránsito en San Salvador
Dos personas resultaron lesionadas este mediodía tras un accidente de tránsito entre un motociclista y el conductor de un vehículo particular, ocurrido en la intersección del bulevar Constitución y la calle Motocross, en San Salvador Centro.
De acuerdo con la información disponible, el percance vial generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.
Elementos de Cruz Verde Mejicanos acudieron al lugar para brindar asistencia a las dos personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas y atendidas en la escena del accidente.
Hasta el momento, no se han informado las causas que originaron el percance.
Nacionales
Autoridades sorprenden a jovencito con marihuana en Ilopango
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un adolescente de 17 años identificado como Steven N. por el presunto delito de posesión y tenencia de droga, durante un patrullaje realizado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este.
De acuerdo con la información proporcionada, el menor de edad intentó huir al percatarse de la presencia policial; sin embargo, fue interceptado por los agentes, quienes le realizaron un registro para verificar si portaba algún ilícito.
Durante la inspección, las autoridades le decomisaron varias porciones de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.
Tras su captura, Steven N. será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que en los próximos días iniciará el proceso penal en su contra por el delito de posesión y tenencia.
Las autoridades señalaron que, durante la primera audiencia, un juez determinará las medidas cautelares que se le impondrán y podrá ordenar que permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso penal.
Nacionales
SEM registra 1,500 llamadas de emergencia en lo que va del período vacacional
El director del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Carlos Orellana, informó la mañana de este miércoles, que en lo que va del período de vacaciones agostinas la institución ha recibido un promedio de 1,500 llamadas de emergencia.
El funcionario detalló que, de ese total, casi 600 corresponden a siniestros viales, en los que los equipos del SEM han atendido a 80 personas lesionadas y a 280 motociclistas.
«Un dato preliminar, en atención de llamadas llevamos más o menos 1,500 llamadas hasta la fecha, en esas 1,500 llamadas hay más de 1,100 atenciones primarias que se pueden derivar principalmente de siniestros viales que andan en casi 600 siniestros viales que hemos atendido», expresó Orellana.
Asimismo, señaló que durante el período vacacional el Sistema de Emergencias Médicas también ha brindado atención a personas con distintos padecimientos. Según indicó, se ha asistido a un promedio de 6,000 personas por infección respiratoria aguda, a más de 80 pacientes por neumonía y a más de 1,300 personas por diarrea y gastroenteritis.
El director del SEM agregó que también se han registrado más de 100 casos sospechosos de dengue sin signos de alarma, menos de 20 casos de dengue con signos de alarma y más de 100 personas expuestas al riesgo de rabia tras la mordedura de un mamífero, como perros o gatos.
Por otra parte, Orellana informó que el Sistema de Emergencias Médicas mantiene una unidad permanente instalada en la feria de diversiones Sivarland para garantizar la seguridad de la población y atender cualquier emergencia que pueda presentarse.
«Desde meses atrás, nos estamos preparando para Sivarland, atendemos y nos movilizamos para brindar atención ante cualquier emergencia», afirmó el funcionario.