Feligresía católica se congrega en el Centro Histórico para vivir la Transfiguración del Divino Salvador del Mundo

Miles de turistas y de la diáspora salvadoreña arriban al país a través del Aeropuerto Internacional de El Salvador para disfrutar las Vacaciones de Agosto, en un período en el que la terminal proyecta atender a más de 160,000 pasajeros entre llegadas, salidas y conexiones, del 1 al 9 de agosto.

Para responder al incremento en el flujo de viajeros, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), en coordinación con las instituciones del Estado, ejecuta el Plan Aeroportuario de Agosto 2026, garantizando una operación ágil, segura y eficiente.

Los pasajeros que ingresan al país están siendo recibidos en la nueva Terminal de Llegadas, una infraestructura moderna diseñada para agilizar el ingreso y mejorar la experiencia de viaje. Ahora el aeropuerto cuenta con 73 posiciones migratorias, así como un sistema de equipaje con 12 bandas transportadoras capaces de procesar hasta 16,500 maletas por hora.

Como parte del compromiso de brindar una atención centrada en las personas, el aeropuerto ofrece una experiencia Family Friendly, con filas y posiciones migratorias preferenciales para familias, baños familiares, salas de lactancia, áreas lúdicas, espacios accesibles, sillas de ruedas, señalización especializada y personal capacitado para atender a los viajeros durante su paso por la terminal.

Más de 1,800 colaboradores de CEPA, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Aviación Civil trabajan de forma coordinada para mantener una operación eficiente durante toda la temporada vacacional.

Además de la atención en la terminal, los usuarios cuentan con una amplia oferta de servicios, entre ellos la Unidad Médica Aeroportuaria disponible las 24 horas, servicios Pet Friendly, opciones gastronómicas, establecimientos comerciales y más de 1,800 espacios de estacionamiento, complementados con 64 espacios para recoger pasajeros en la nueva Terminal de Llegadas.

Para facilitar la atención a los viajeros, CEPA mantiene habilitado el WhatsApp 7070-8312, donde los usuarios pueden consultar información sobre vuelos, objetos extraviados, estacionamiento, ubicación de servicios y resolver dudas antes o durante su paso por el aeropuerto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...