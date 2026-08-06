Nacionales
Aeropuerto Internacional de El Salvador recibe a las familias con activaciones Family Friendly
Como parte de las acciones desarrolladas durante las Vacaciones de Agosto 2026, el Aeropuerto Internacional de El Salvador realiza diferentes activaciones Family Friendly, con el objetivo de brindar una bienvenida especial a las familias salvadoreñas y extranjeras que visitan el país durante esta temporada.
Las actividades incluyen la entrega de coronitas para niños libros y páginas para colorear, entre otras dinámicas pensadas para acompañar a los más pequeños durante su paso por la terminal aérea. Estas acciones buscan generar un ambiente alegre, cercano y entretenido desde el momento en que las familias llegan al aeropuerto.
Las activaciones complementan los servicios que ofrece el aeropuerto gracias a su certificación Family Friendly, entre ellos espacios migratorios para familias, baños familiares, salas de lactancia, áreas lúdicas, señalización especializada y personal capacitado para brindar orientación y asistencia.
Además, los restaurantes certificados Family Friendly ofrecen opciones dirigidas a niñas y niños, incluyendo menús infantiles y materiales recreativos para que puedan entretenerse mientras esperan junto a sus familias.
Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia aeroportuaria más cómoda, accesible y amigable, fortaleciendo la atención a quienes viajan con niños y convirtiendo su llegada a El Salvador en un momento especial.
Nacionales
Turistas internacionales y la diáspora arriban al país para disfrutar las Vacaciones de Agosto
Miles de turistas y de la diáspora salvadoreña arriban al país a través del Aeropuerto Internacional de El Salvador para disfrutar las Vacaciones de Agosto, en un período en el que la terminal proyecta atender a más de 160,000 pasajeros entre llegadas, salidas y conexiones, del 1 al 9 de agosto.
Para responder al incremento en el flujo de viajeros, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), en coordinación con las instituciones del Estado, ejecuta el Plan Aeroportuario de Agosto 2026, garantizando una operación ágil, segura y eficiente.
Los pasajeros que ingresan al país están siendo recibidos en la nueva Terminal de Llegadas, una infraestructura moderna diseñada para agilizar el ingreso y mejorar la experiencia de viaje. Ahora el aeropuerto cuenta con 73 posiciones migratorias, así como un sistema de equipaje con 12 bandas transportadoras capaces de procesar hasta 16,500 maletas por hora.
Como parte del compromiso de brindar una atención centrada en las personas, el aeropuerto ofrece una experiencia Family Friendly, con filas y posiciones migratorias preferenciales para familias, baños familiares, salas de lactancia, áreas lúdicas, espacios accesibles, sillas de ruedas, señalización especializada y personal capacitado para atender a los viajeros durante su paso por la terminal.
Más de 1,800 colaboradores de CEPA, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Aviación Civil trabajan de forma coordinada para mantener una operación eficiente durante toda la temporada vacacional.
Además de la atención en la terminal, los usuarios cuentan con una amplia oferta de servicios, entre ellos la Unidad Médica Aeroportuaria disponible las 24 horas, servicios Pet Friendly, opciones gastronómicas, establecimientos comerciales y más de 1,800 espacios de estacionamiento, complementados con 64 espacios para recoger pasajeros en la nueva Terminal de Llegadas.
Para facilitar la atención a los viajeros, CEPA mantiene habilitado el WhatsApp 7070-8312, donde los usuarios pueden consultar información sobre vuelos, objetos extraviados, estacionamiento, ubicación de servicios y resolver dudas antes o durante su paso por el aeropuerto.
Nacionales
Capturan a adolescente que pretendía crear una nueva pandilla bajo el nombre de «Ántrax»
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que, como resultado de una investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), fue ubicado e intervenido Santiago de Jesús Alvarado Portillo, de 17 años, quien, según las autoridades, ha sido identificado como parte de un grupo que pretende crear una pandilla bajo el nombre de «Ántrax» en la zona de Lourdes, Colón.
De acuerdo con el funcionario, el adolescente fue intervenido luego de no atender la señal de alto en un retén policial.
Al momento de la intervención, Santiago de Jesús Alvarado Portillo se encontraba acompañado de Génesis Ester Alfaro Ramírez, también de 17 años. El ministro únicamente informó que ambos serán remitidos ante las autoridades correspondientes para ser procesados.
Villatoro afirmó que las autoridades cuentan con la capacidad para detectar e interrumpir a tiempo el surgimiento de organizaciones emergentes que intenten operar bajo nuevas denominaciones. Asimismo, aseguró que no permitirán que se repliquen las prácticas criminales del pasado y que cualquier célula que pretenda operar bajo esos parámetros será desmantelada y sus integrantes llevados ante la justicia.
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CAM multa a propietario de tienda por cobrar $5.00 de parqueo para SívarLand
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, compartió en sus redes sociales un video en el que se observa un procedimiento realizado por agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) contra una persona señalada de cobrar de forma irregular por un espacio de estacionamiento en los alrededores de SívarLand.
Según la información difundida, el propietario de una tienda cobró cinco dólares a un ciudadano por ofrecerle un espacio para estacionar su vehículo; sin embargo, cuando el cliente llegó al lugar, no se le permitió utilizar el parqueo acordado.
Tras lo ocurrido, la persona afectada denunció el hecho ante agentes del CAM, quienes acudieron al sitio para intervenir.
#NACIONALES El alcalde de @alcaldia_ss, @marioduran, compartió en sus redes sociales un vídeo que muestra que las personas no siguen acatando las disposiciones de la comuna y siguen cobrando parqueo a las familias que llegan a disfrutar de SívarLand.
Te contamos:… pic.twitter.com/rieFL19wiF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 5, 2026
De acuerdo con el video compartido por el alcalde, durante el procedimiento el comerciante se mostró renuente ante las autoridades, por lo que los agentes le exigieron devolver los cinco dólares cobrados al denunciante. Finalmente, el hombre entregó el dinero al cliente.
Pese a haber realizado la devolución, el comerciante fue sancionado y multado por los agentes del CAM.
La Alcaldía de San Salvador Centro hizo un llamado a la población para denunciar a las personas que realicen cobros ilegales por estacionamiento en los alrededores de SívarLand.