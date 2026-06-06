Nacionales
VIDEOS | Inundaciones impactan varios sectores de Santa Ana, incluido el Hospital San Juan de Dios
Las fuertes lluvias registradas durante la noche del viernes provocaron severas inundaciones en distintos puntos de Santa Ana, incluyendo el área de emergencias del Hospital San Juan de Dios, donde el agua ingresó a las instalaciones y generó preocupación entre pacientes y personal de salud.
Videos y fotografías compartidos en redes sociales muestran la acumulación de agua en los alrededores del centro asistencial, evidenciando la magnitud de las precipitaciones que afectaron al distrito.
Las lluvias también ocasionaron calles anegadas, vehículos afectados y diversas complicaciones para la población, que enfrentó dificultades debido a las condiciones generadas por las intensas precipitaciones.
Nacionales
Usuarios reportan presencia de sujetos con apariencia sospechosa en los alrededores de Plaza Mundo Soyapango
Usuarios de redes sociales han reportado la presencia de un grupo de sujetos que permanece en las inmediaciones de Plaza Mundo, en Soyapango, entre los comerciantes informales instalados en la zona.
De acuerdo con denuncias ciudadanas, estas personas suelen ubicarse en los accesos y alrededores del centro comercial, donde permanecen durante gran parte del día.
Según los reportes difundidos en redes sociales, presuntamente estarían monitoreando la actividad de los denominados taxis piratas que operan en el sector y observando los movimientos de las personas en la zona. Hasta el momento, las denuncias corresponden a señalamientos realizados por ciudadanos y no se ha informado sobre una versión oficial relacionada con estos reportes.
Nacionales
Niño de 5 años muere atropellado por un camión en Tamanique
Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del viernes en la comunidad Montecristo, distrito de Tamanique, La Libertad Costa, donde un menor de edad perdió la vida tras ser atropellado.
De acuerdo con información preliminar, la víctima era un niño de aproximadamente 5 años, quien fue impactado por un camión repartidor de agua.
Equipos de emergencia y autoridades se movilizaron al lugar para atender la situación. Sin embargo, según los reportes preliminares, el menor habría fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.
Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán distintos puntos del país
Las condiciones meteorológicas favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas en diferentes momentos del día, con características de temporal en algunos sectores del territorio nacional.
Durante la mañana, se prevé un cielo de parcialmente nublado a nublado, acompañado de lluvias en diversos puntos de la zona costera y en municipios cercanos a la franja volcánica.
Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cadena montañosa del norte y la cordillera del Bálsamo, con énfasis en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Cuzcatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y San Miguel.
Las lluvias y tormentas se intensificarán durante la noche, especialmente en la zona central y occidental del país, con mayor incidencia en municipios cercanos a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo.
El viento tendrá velocidades entre los 8 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. Además, se espera un ambiente relativamente fresco durante todo el día.