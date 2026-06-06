VIDEOS | Inundaciones impactan varios sectores de Santa Ana, incluido el Hospital San Juan de Dios

Las condiciones meteorológicas favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas en diferentes momentos del día, con características de temporal en algunos sectores del territorio nacional.

Durante la mañana, se prevé un cielo de parcialmente nublado a nublado, acompañado de lluvias en diversos puntos de la zona costera y en municipios cercanos a la franja volcánica.

Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cadena montañosa del norte y la cordillera del Bálsamo, con énfasis en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Cuzcatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y San Miguel.

Las lluvias y tormentas se intensificarán durante la noche, especialmente en la zona central y occidental del país, con mayor incidencia en municipios cercanos a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo.

El viento tendrá velocidades entre los 8 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. Además, se espera un ambiente relativamente fresco durante todo el día.

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